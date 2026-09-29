Ирина Свиридова: «Грубая сила не работает на длинных дистанциях, а тонкая гибкость и стратегия работают всегда»

«Мы, образно говоря, расчехляем чемоданы и остаемся на месте»

Переход из камерного Музея Модерна в огромный музей Алабина — все-таки кардинальная смена масштаба. Для тебя это было неожиданностью?

Все действительно случилось спонтанно. В Музее Модерна я проработала 10 лет, из них шесть — заведующей. Предыдущий директор музея Алабина Андрей Кочетков решил двигаться дальше, и предложение от министра культуры Ирины Калягиной возглавить музей стало для меня полной неожиданностью — никаких предпосылок не было. Но и отказываться от такого вызова было бы странно.

Не было «синдрома самозванца» и внутреннего ощущения «А вдруг не смогу»?

За десятилетие я узнала всех сотрудников, и в этом плане на первых порах мне было намного проще, чем Андрею. Но появились глобальные административные и управленческие пласты, с которыми я как заведующая филиалом раньше никогда не соприкасалась. Мне приходилось и до сих пор приходится нарабатывать эти компетенции на лету. У меня даже родилась внутренняя метафора: есть известный мем про то, что кот — это жидкость, и он может принимать форму любой емкости. В Музее Модерна я чувствовала себя очень комфортно, такой «кошкой в баночке» — это был мой привычный мир. А когда стала исполняющей обязанности, где помимо Музея Модерна есть огромное главное здание и еще три филиала, поняла: я осталась того же размера, а сама «банка» расширилась в десятки раз. И теперь мне нужно перестраивать сознание и учиться мыслить глобальнее.

Насколько сложно было отпустить Музей Модерна?

Меня примирила только одна мысль: я его не бросаю. Музей Модерна входит в состав музея Алабина, поэтому я по-прежнему принимаю участие в его жизни и стратегических обсуждениях. К тому же вся моя исследовательская деятельность заточена на рубеж XIX–XX веков — от этой любви мне уже в принципе сложно избавиться. Скорее, появилось ощущение, что у меня стало больше ресурсов для развития как самого Музея Модерна, так и остальных филиалов.

За последние годы музей Алабина заметно изменился. Какая стратегия на ближайшие годы?

Постоянным фоном шли разговоры о скором переезде. Поэтому силы команды были направлены на создание стратегий выживания во время закрытия основного здания, а многие глобальные идеи ставились на стоп с мыслью: «Вот переедем — и сделаем красиво!» Переезд не состоялся и в ближайшее время не произойдет. Поэтому мы, образно говоря, расчехляем чемоданы и остаемся на месте.

Моя главная стратегия — баланс. С одной стороны, музей — это прежде всего научный институт, работающий на вечность. С другой — он не может функционировать просто как застывший архив: он должен говорить с современными людьми на их языке. Наша задача — найти тонкий баланс между глубоким научным знанием и инфотейнментом.

Параллельно мы развиваем второе важное направление — работу с городскими сообществами. Краеведческий музей уникален тем, что он «обо всем»: мы хотим, чтобы музей стал комфортной площадкой для активных горожан. И третье ключевое направление — перезапуск работы с детской аудиторией. Мы усиливаем команду педагогами и создаем детский центр, который будет интересен всей семье.