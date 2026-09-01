Незаменимый союзник «ЛизаАлерт»: рассказываем, как браслет «Амулет» помогает быстрее возвращать людей домой

В 2023 году Самарская область стала пилотным регионом для реализации проекта: наши партнеры АНО «ЦППЛ» совместно с торговой сетью «Пятерочка» запустили акцию по распространению браслетов безопасности «Амулет». Уже более 5000 браслетов нашли своих владельцев. И это не про статистику, а про реальные истории, где все решали считанные минуты.

В текущем году мы нашли ресурсы для продолжения этого проекта. Важно понимать: опыт «веерной раздачи» показал, что затраты ресурсов не целесообразны в таких решениях — эффективен только индивидуальный подход. Браслет может стать решением только при осознанном отношении родственников к проблемам старшего поколения. Проект очень интересен и тем, что позволяет организовать взаимодействие органов правопорядка и здравоохранения с волонтерами через взаимное оповещение, обратную связь и быстрое определение личности дезориентированного человека.

При обнаружении дезориентированного человека всегда необходимо вызвать полицию, скорую помощь и дождаться приезда служб, а также сделать фото и обратиться на горячую линию отряда «ЛизаАлерт». В области был случай: дедушка Анатолий Иванович из-за проблем с памятью искренне верил, что только приехал из Дубового Умета на похороны, и растерянно спрашивал, как добраться домой — хотя жил уже год в Самаре, с дочерью. Он ушел из дома, не закрыв дверь, а потом по законам жанра оставил куртку со всеми записками на лавочке. В тот раз его привели на «Островок безопасности», а благодаря браслету во второй раз он нашелся всего за 57 минут.

Браслеты особенно эффективны в паре с нашими «Островками безопасности» — это еще один социальный проект «ЦППЛ» и социально ориентированного бизнеса, который помогает вернуть домой потерявшихся детей и дезориентированных взрослых. Такие «островки» работают в торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток», «ВкусВилл», а также в отделениях «Сбера». Если вы стали тем самым неравнодушным прохожим, обратиться за помощью можно к сотрудникам этих сетей — они знают, как правильно действовать в таких ситуациях.

Наличие браслета значительно сокращает время поиска родных, а значит, минимизирует для них стресс. Именно поэтому очень важно заранее позаботиться о своих близких. А получить такой браслет проще простого: достаточно набрать номер горячей линии 8 (800) 700-29-45 и оставить заявку. Маленький шаг, который может стать большой опорой — и для пожилого человека, и для всей семьи.