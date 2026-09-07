Уборка: был(а) в сети давно! Ловим бабье лето по-самарски, а уборку доверяем сервису «Ластик»

Перед нами — и перед вами! — стоит непростой выбор: провести выходные дома с тряпкой и шваброй или поехать пить кофе на набережной (скоро в город вернется бабье лето!).

Всеми руками голосуем за второй сценарий, а наведение порядка доверяем самарскому сервису «Ластик». Условия здесь максимально комфортные: финальную стоимость называют заранее (никаких сюрпризов в чеке!), все тряпочки, средства и технику везут с собой, а сидеть дома рядом с клинерами вовсе не обязательно — можно спокойно уйти по своим делам.

От точечного мытья окон до сложного клининга после ремонта, арендаторов или переезда — ребята берут на себя, кажется, вообще все. Все будет клин!

Фото: Архивы пресс-служб