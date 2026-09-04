С волжской пропиской! Родители из Самары и Тольятти о воспитании поколения некст

Что ваш сын умеет делать лучше вас?

Безупречно отстаивать личные границы. Если он сказал «нет» — переубедить или подкупить его невозможно. Я сама могу уступить и пойти на компромисс, но сын четко знает, чего хочет, и никогда не меняет мнения. В этом плане он абсолютный красавчик.

Чему вы учитесь у своего ребенка?

Легкости. Лева — моя точная копия. Мы оба Овны, оба упрямые лидеры. Я всю жизнь бегу в гонке за звание лучшей. Пытаюсь внушить ему: «Сын, первые места не главное, будь счастлив!» — а он показывает на шкаф с моими наградами и полностью дублирует мой сценарий.

Продюсируя его бренд с футболками, я делаю бизнес со своим отражением, и порой даже у меня сдают нервы. Смотря на его категоричность, я учусь быть лояльнее и понимать, что мир не делится только на черное и белое.

Чего детям поколения Альфа фатально не хватает в Самаре?

Развлекательных и развивающих центров. Старые «города профессий» с заезженными игрушками им уже неинтересны. Лева в три года сам научился писать и читать, чтобы искать мультики, которые идут по телевидению. В свои шесть лет он легко собирает Lego 10+. Ему просто скучно. Самаре не хватает центров нового уровня. Наш досуг пока на уровне кукольного театра и сильно отстает от условного Сингапура (в который мы мечтаем съездить с сыном!). Альфа-детям нужен масштаб Universal, а не банальные игровые комнаты.

Константин Колгашкин, владелец цветочной мастерской Veranda