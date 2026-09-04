С волжской пропиской! Родители из Самары и Тольятти о воспитании поколения некст

Они растут в эпоху нейросетей, собирают сложные конструкторы в три года и смотрят на мир без лишних страхов — волжане сверхнового поколения! Герои Собака.ru разбирают городскую среду Самары и Тольятти на молекулы (да, нам всем не хватает современных пространств и простой дворовой романтики!), а мы фиксируем мысли о том, какими глазами современные дети смотрят на наши города и как сохранить волжскую прописку в их сердцах — где бы они ни оказались в будущем.
Варвара Вишня, основатель Студии Грандиозных Праздников
Лев, 6 лет
Что ваш сын умеет делать лучше вас?
Безупречно отстаивать личные границы. Если он сказал «нет» — переубедить или подкупить его невозможно. Я сама могу уступить и пойти на компромисс, но сын четко знает, чего хочет, и никогда не меняет мнения. В этом плане он абсолютный красавчик.
Чему вы учитесь у своего ребенка?
Легкости. Лева — моя точная копия. Мы оба Овны, оба упрямые лидеры. Я всю жизнь бегу в гонке за звание лучшей. Пытаюсь внушить ему: «Сын, первые места не главное, будь счастлив!» — а он показывает на шкаф с моими наградами и полностью дублирует мой сценарий.
Продюсируя его бренд с футболками, я делаю бизнес со своим отражением, и порой даже у меня сдают нервы. Смотря на его категоричность, я учусь быть лояльнее и понимать, что мир не делится только на черное и белое.
Чего детям поколения Альфа фатально не хватает в Самаре?
Развлекательных и развивающих центров. Старые «города профессий» с заезженными игрушками им уже неинтересны. Лева в три года сам научился писать и читать, чтобы искать мультики, которые идут по телевидению. В свои шесть лет он легко собирает Lego 10+. Ему просто скучно. Самаре не хватает центров нового уровня. Наш досуг пока на уровне кукольного театра и сильно отстает от условного Сингапура (в который мы мечтаем съездить с сыном!). Альфа-детям нужен масштаб Universal, а не банальные игровые комнаты.
Константин Колгашкин, владелец цветочной мастерской Veranda
Лев, 11 лет
Важно ли вам, чтобы ребенок любил Самару, или вы растите «человека мира», для которого город — временная точка на карте?
Для меня важно, чтобы сын любил свой родной город и гордился им. Я с удовольствием знакомлю его с Самарой, нашими любимыми локациями и культурой. При этом мы много путешествуем всей семьей. Верю, что локальный патриотизм должен сочетаться с открытостью миру: поездки отлично расширяют кругозор и учат ребенка свободе от стереотипов.
Чему вы учитесь у своего ребенка?
Абсолютной открытости, искренности и удивительному умению радоваться простым вещам.
Как вы фильтруете бесконечный поток предложений по раннему развитию и обучению?
Я полностью игнорирую моду на раннее развитие и выбираю занятия, опираясь на реальный опыт других родителей и сарафанное радио в семьях с детьми того же возраста. Например, по совету друзей мы впервые отправили ребенка в летний лагерь. Это стало стопроцентным попаданием и самым ярким впечатлением этого лета.
Чего детям поколения Альфа фатально не хватает в Самаре?
Современных и безопасных общественных пространств. Нам нужны концептуальные многофункциональные локации, где дети могут не просто играть, а развиваться, общаться и проводить время всей семьей. И очень хочется, чтобы такие стильные точки притяжения появлялись в каждом районе Самары, а не только в ее историческом центре.
Кристина Сатдарова, пиар-специалист клиники «Доктора Федосеева», соорганизатор Lalijam
Артем, 21 год
Арина, 5 лет
Важно ли вам, чтобы ваши дети любили Тольятти, или вы растите «человека мира», для которого город — временная точка на карте?
Мне важно вырастить детей, открытых к другим городам, странам, людям и культурам. Но «человек мира» не должен быть человеком без корней. Хочу, чтобы дети знали и любили место, где росли. Я не буду убеждать их, что Тольятти — единственный город, в котором нужно прожить всю жизнь, однажды они сами выберут свою точку на карте.
Так, мой старший сын в 18 лет уехал в Москву, а сейчас живет Будапеште. Но мне важно, чтобы Тольятти остался городом, куда можно вернуться и почувствовать, что здесь часть их истории.
Чему вы учитесь у своих детей?
Честнее относиться к своим желаниям, принимать хорошее без чувства вины и не ограничивать себя заранее. Иногда можно не выбирать между двумя радостями, а просто позволить себе обе.
Как вы фильтруете бесконечный поток предложений по раннему развитию и обучению?
Для меня раннее развитие — это про возможность хорошо чувствовать свое тело, уметь проживать эмоции, понимать других и не бояться проявляться. Сын с пяти лет профессионально занимался спортивной гимнастикой в школе олимпийского резерва, проводил лето на воде в яхт-клубе, его сильной стороной всегда был спорт. Я не решаю за детей, какими им быть, но стараюсь создать условия, в которых они смогут лучше узнать себя и раскрыть то, что действительно любят. Главный фильтр в этом всем — внимательное отношение к детям.
Арсений Плаксин, артист и композитор театра «Грань»
Иван, 6 лет
Паулина, 4 месяца
Важно ли вам, чтобы ваши дети любили Самару, или вы растите «человека мира», для которого город — лишь временная точка на карте?
Честно говоря, никогда не задумывался над этим вопросом. Конечно, хотелось бы, чтобы любили, но навязывать точно ничего не буду. Верю, что у них получится сохранить и любовь к дому, к Самаре, и открытость всему миру.
Чему вы учитесь у своих детей?
У Вани очень интересное творческое мышление: он постоянно что-то собирает из конструктора или лепит из пластилина. Причем сначала обязательно делает все строго по инструкции, а затем деконструирует и создает что-то свое. Мне безумно импонирует такой подход к жизни.
Паулина учит меня чуткости и эмоциональности. Что бы ни происходило вокруг, я должен оставаться для нее надежным оплотом спокойствия. Хочется быть именно тем родителем, с которым ребенок всегда захочет поделиться своими искренними чувствами и переживаниями.
Чего детям поколения Альфа фатально не хватает в Самаре?
Гаражей! Причем, наверное, не только самарским детям, а вообще всем: не хватает живого, спонтанного дворового взаимодействия на улице.
Однако нынешнее поколение слишком часто ругают за чрезмерную цифровизацию. Но у них просто нет выбора: они родились в эпоху чат-ботов, вайб-кодинга и вирусных видео с драмами клубники и банана. Так что, возможно, им всего вполне хватает.
Ира Фишман, архитектор и основатель проектного бюро ТМ
Ева, 13 лет
Аня, 5 лет
Важно ли вам, чтобы ваши дети любили Самару, или вы растите «человека мира», для которого город — временная точка на карте?
Конечно, важно. И мои дети очень любят Самару, потому что видят, как и за что ее любим мы и все наши друзья. Но мы много путешествуем, и нам важно, чтобы дети чувствовали, что и наш город, и наша страна — часть мира, воспринимали его как единое целое, имели возможность свободно перемещаться и налаживать связи по всей планете.
Ваш самый большой провал в воспитании, над которым вы теперь смеетесь?
Родители не должны выяснять отношения в присутствии детей. Но, увы, мы позволяли себе такие промахи. Но смеяться тут не над чем. За это может быть только стыдно.
У меня очень упрямые дети (есть в кого!), и они очень плохо ладят друг с другом. И мой личный провал — тотальная нехватка терпения. Я срываюсь порой на грубые слова, и дети берут с меня этот дурной пример. Я очень увлечена своим делом и объективно мало уделяю времени детям. Но понимаю, что и не могла бы больше. У меня просто не хватает душевных ресурсов.
Чего детям поколения Альфа фатально не хватает в Самаре?
Ответ старшей: питьевых фонтанчиков. А младшую все устраивает!
Самый странный вопрос, который ваш ребенок (дети) задал вам?
Наверняка, их было много, но могу привести только из того, что записала. Аня (3 года 9 месяцев): «Мама, а ты долго была маленькой?»
Дарья Сапожникова, основательница студии ремесленного хлеба ma miche
Матвей, 5 лет
Важно ли вам, чтобы ваши дети любили Самару, или вы растите «человека мира», для которого город — лишь временная точка на карте?
Для меня это очень важно, и Матвей действительно любит свой родной город. Нам повезло пользоваться всеми природными благами Самары: у нас есть загородный дом, Волга, катер, бесконечные пляжи села Ширяево. Он впитал эту среду с рождения: в 12 дней мы впервые вывезли его на Волгу. Но Матвей также и человек мира — ему нравятся другие страны. Главное счастье для него — это отпуск, когда родители не работают, полностью заняты им и вся семья наслаждается моментом.
Чему вы учитесь у своего ребенка?
У Матвея я учусь бесконечной энергии, движению и радости от каждого события. Он сам такой: очень активный, жизнерадостный, постоянно в движении. Через его поведение мы учимся полному принятию и пониманию чужого мнения. Его главная фраза: «Я хочу, как я хочу». Он феноменально прокачивает нашу способность принимать ситуацию, что очень важно в современном мире.
Как вы фильтруете бесконечный поток предложений по раннему развитию?
У меня изначально был какой-то встроенный фильтр. Я не сильно распылялась на раннее развитие, потому что считаю, что самое важное — это развитие ребенка в активности: чтобы он много гулял, ходил босиком по песку и камешкам. Мне кажется, это основополагающее для здоровья. Поэтому я не нагружаю его большим количеством кружков. Сейчас Матвей ходит в садик, где уделяют внимание подготовке к школе, посещает секцию футбола, где выплескивает свою энергию, и театральные занятия. Он очень творческий, у него развита фантазия, но не хватает навыка, чтобы направить это в созидательное русло, поэтому я хотела бы попробовать театральные занятия. Главный фильтр — это видеть своего ребенка, понимать, что он любит, а не додумывать за него. Но, наверное, это действует только в раннем возрасте, от двух до пяти лет.
Что ваш ребенок умеет делать лучше вас?
Матвей точно лучше меня разбирается в динозаврах, роботах и вообще обладает феноменальной памятью. Это то качество, которого мне очень не хватает.
Маша Горячева, модельер и основатель бренда MASHA GORYACHEVA
Вячеслав, 12 лет
Елизавета, 9 лет
Чему вы учитесь у своих детей?
Дети — зеркало нашего внутреннего мира. Я внимательно наблюдаю за Славиком и Лизушей. Их главная суперспособность — абсолютная честность: громко смеяться, плакать, когда грустно, и искренне жить в моменте. В этой эмоциональной искренности дети — мой главный ориентир.
Чего детям поколения Альфа фатально не хватает в Самаре?
Мои дети очень активные: Слава катается на скейте и велосипеде, Лиза занимается бегом, гимнастикой и роликами. Самаре не хватает современных спортивных площадок, где ребята разных возрастов и увлечений могли бы удобно собираться вместе, играть и заниматься спортом.
Самый странный вопрос, который ваши дети задавали вам?
Иногда странные вопросы задаю скорее я: целовался ли сын в лагере или ковырялся ли кто-то на уроке в носу? Это вызывает гораздо больше эмоций, чем банальное: «Как дела в школе?». Дети сначала в шоке, а потом смеются — так рождается открытый и доверительный диалог.
Что ваши дети умеют делать лучше вас?
Славуша отстаивает границы лучше любого коуча! Если ему хочется поспать, он просто идет спать — и неважно, на свадьбе он или на моем дне рождения. Наше поколение выросло с оглядкой на «что скажут люди», а Слава отлично понимает свои желания. А Лиза лучше меня умеет кокетничать: все мужчины, от папы до одноклассников, просто тают от ее обаяния и очарования.
Анастасия Михайлова, пиар-директор самарского офиса VIPAVENUE
Яков, 14 лет
Важно ли вам, чтобы ваши дети любили Самару, или вы растите «человека мира», для которого город — лишь временная точка на карте?
Мне важно, чтобы ребенок уважал свои корни, понимал культуру своей страны и бережно относился к месту, где живет. Он вполне может стать «человеком мира», если сам это выберет, но мне бы хотелось, чтобы он с искренней любовью и теплотой относился к городу своего детства.
Чему вы учитесь у своего ребенка?
Бескомпромиссному умению отстаивать личные границы и добиваться своих целей. А еще — высокому искусству манипуляций и здоровой дерзости в самооценке и самопрезентации.
Как вы фильтруете бесконечный поток предложений по раннему развитию?
Этот поток мгновенно отфильтровал наш семейный педиатр, сказав: «Настенька, сначала ребенок должен развиться физически, а уже потом в него можно закладывать знания». Поэтому мы выбирали исключительно спортивные и игровые активности — только то, что было искренне интересно самому ребенку. Никакого интеллектуального насилия.
Самый странный вопрос, который ваш ребенок задавал вам?
«Мам, когда ты уже примешь взрослое решение?»
Что ваш ребенок умеет делать лучше вас?
Он однозначно превосходит меня в любой физической активности, умении ладить с животными, настройке техники и выборе идеального спелого арбуза на рынке.
Кристина Емшанова-Надоненко, основатель клиники пластической хирургии и косметологии «Доктор Надоненко»
Вениамин, 16 лет
Влад, 14 лет
Тамара, 13 лет
Тамерлан, 7 лет
Аким, 9 месяцев
Важно ли вам, чтобы ваши дети любили Самару, или вы растите «человека мира», для которого город — лишь временная точка на карте?
У нас нет принципиальной установки на этот счет — все зависит от того, как у детей сложится жизнь. Мы не навязываем свой сценарий: это личный выбор каждого из них, и мы примем любое их решение.
Чему вы учитесь у своих детей?
У каждого — чему-то своему. У Вениамина учусь расслабленности и легкости. У Тамары — умению быть «девочкой-девочкой» (хотя мы обе люди слова с сильным чувством ответственности!). У Тамерлана можно научиться колоссальному терпению. Ну а у младшего, Акимки, — любви «здесь и сейчас» и умению искренне радоваться каждому моменту.
Как вы фильтруете бесконечный поток предложений по раннему развитию?
У меня четверо детей, поэтому я уже точно знаю, что им реально нужно, а что — маркетинговый шум. Старший ребенок в свое время получил максимум развивашек, но с опытом понимаешь: давать абсолютно все — далеко не всегда хорошо.
Ваш самый большой провал в воспитании, над которым вы теперь смеетесь?
С первым ребенком мы посещали всевозможные секции: английский, плавание, раннее развитие... Теперь я понимаю, что это было абсолютно лишним. Всему свое время, главное — дать детям побыть детьми.
Что ваши дети умеют делать лучше вас?
Однозначно — качественно отдыхать и брать от этой жизни все. Вот в этом они настоящие профи!
Сергей Вотяков, сооснователь салонов наращивания волос Nice Hair
Платон, 11 лет
Важно ли вам, чтобы ваши дети любили Самару, или вы растите «человека мира», для которого город — лишь временная точка на карте?
Мне важно, чтобы у ребенка всегда был выбор, чтобы он мог жить там, где ему действительно комфортно — будь то Россия или любая другая страна. Мир огромный, и закрываться в границах одного города точно не хочется. При этом Самара — город его детства, его личная точка силы. Здесь его дом, друзья, любимые бабушки. Так что пусть будет человеком мира, но обязательно с самарской пропиской в самом сердце.
Чему вы учитесь у своего ребенка?
Планировать абсолютно все сильно заранее — примерно месяцев за шесть до события. Учусь у него не упускать из виду мелочи, ничего не забывать и держать все процессы под четким контролем.
Как вы фильтруете бесконечный поток предложений по раннему развитию?
Сейчас у нас работает один главный фильтр: если после занятия у него искренне горят глаза — мы ходим. Если же ребенка нужно уговаривать и тянуть за руку — это точно не наша история. Все-таки детство должно оставаться детством, а не гонкой за идеальным резюме для Гарварда.
Чего детям поколения Альфа фатально не хватает в Самаре?
Настоящих дворов из нашего детства. Сейчас вся жизнь расписана по минутам и находится под тотальным контролем. Детям не хватает простой свободы — выйти на улицу и придумать игру буквально из ничего. И еще набережной побольше: наша летом уже тесновата.
Что ваш ребенок умеет делать лучше вас?
Идеально варить пельмени. Однозначно лучше меня! Всегда четко засекает время: они у него никогда не перевариваются и не разваливаются.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб
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