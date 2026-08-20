Победа локальной истории: музей-галерея «Заварка» стал обладателем диплома премии «Жить вместе»

Сотни устных историй (и поиска редких артефактов!) — и вот заслуженное федеральное признание: специальный проект к выставке «Здесь осталось детство», получил диплом премии «Жить вместе». Премия помогает тем, кто формирует локальные сообщества на местах, кому не все равно, что происходит за окном, кто восстанавливает культурные традиции и сохраняет наследие.

Команда галереи-музея «Заварка» посмотрела на тяжелые события под особым углом — через призму восприятия маленьких горожан. Собирая устные свидетельства, личные дневники, фотографии и предметы быта, исследователи воссоздали фрагменты повседневной жизни детей, вынужденных рано повзрослеть. Сохраненных воспоминаний оказалось так много, что проект вышел далеко за рамки физической экспозиции: команда создала доступную электронную базу устных историй, которая продолжает пополняться и сегодня. Интересный момент: проект про детство расширился до проекта «По соседству»! Жюри премии целенаправленно приезжали на открытие выставки «Чувства(о) Дома» (один из итогов проекта «По соседству»!), чтобы посмотреть как продолжается работа с «памятью».

Екатерина Гурова, заведующая музеем-галереей «Заварка»:

«Когда мы узнали о победе, первой реакцией была легкая неуверенность — точно ли выбрали именно нас? — но она мгновенно сменилась радостью за всю нашу команду и институцию, ведь эта награда стала важной оценкой наших усилий по сохранению устных историй Самары на всероссийском уровне. Весь путь проекта "Здесь осталось детство" начался с истории Дома Маштакова и вдохновения рассказами моих бабушки и дедушки, которых уже нет рядом.

Самым сложным этапом был старт: ни один опен-колл по сбору воспоминаний поначалу не сработал, но ситуацию спасли бывшие соседи Дома — семья Бокурадзе и жительница Маргарита Барская. Они начали приводить своих соседей, и так, по цепочке, мы собрали массив свидетельств, каждое из которых, (без исключения!), стало частью нашего сайта и выставок. Эта премия открывает нам новые возможности для популяризации локальной истории и реализации самых смелых задумок, которые помогут сделать прошлое нашего города еще ближе и понятнее каждому. Мы не просто собираем факты, мы выстраиваем живую связь между поколениями, и теперь у этого дела есть поддержка».

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Дмитрий Андреев