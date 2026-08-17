Елизавета Федосеева о LALIJAM: «Здесь нет и не может быть случайных людей — только те, кто действительно стремится к высоким целям и готов созидать во благо города»

Как музыка меняет ДНК города? Социокультурный музыкальный проект LALIJAM выстраивает настоящий мост между прошлым и будущим Тольятти, поддерживая Музей музыки и выделяя средства на стипендии одаренным детям. В преддверии девятого концерта, который пройдет 20 августа, Собака.ru рассказывает историю про то, как бизнес развивает культуру, а искусство помогает предпринимателям не терять фокус в рутине.

LALIJAM — это точно не развлекательное мероприятие, скорее, социокультурная история, где благотворительность — та самая красная нить, которая тянется с самого первого дня. Последние концерты команда посвятила узкой, но важной теме культуры: основатели проекта поддержали Музей музыки школы №4 имени Свердлова и одаренных стипендиатов. Реальная помощь на данный момент составила 280 000 рублей, которые были направлены и на изготовление костюмов для образцового хора «Акварель», и на ремонт инструментов, и на выдачу стипендий.

Среди партнеров — представители совершенно разных сфер: строительные компании, рестораны, садовые центры — и не только! Их объединяет нечто большее, чем бизнес, — понимание, что искренняя поддержка друг друга в созидательных делах дает ресурс и напоминает: отдавая, получаешь еще больше энергии.