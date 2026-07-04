Голоса больше не принимаются: редакция рассказывает, почему в этом году не будет голосования в рамках премии «ТОП50. Люди, которые меняют город»

«ТОП50. Люди, которые меняют город» — крупная городская премия, которую весь год бережно собирает редакция Собака.ru. Мы уже поделились списком всех лауреатов этого года, а сейчас хотим рассказать о важном нововведении.

В этом году мы полностью отказались от этапа голосования во всех номинациях.

Почему ТОП50 не битва и не рейтинг?

С самого первого года (а мы проводим ее с 2024-го!) ДНК премии исключала любую фальшь. Мы бы не хотели, чтобы городская премия превратилась в ярмарку тщеславия, в соревнование за статус и в рандомный список случайных персон. ТОП50 — живая, честная и очень личная панорама городской жизни.

Наша цель — подсветить деятельность тех самарцев, чей ежедневный труд, смелые идеи, великие открытия или просто тихие добрые дела меняют среду вокруг нас. Это ученые, совершающие прорывы, бизнесмены, развивающие локальные бренды, волонтеры, спасающие архитектурное наследие, и художники, заставляющие нас чувствовать глубже.

Мы поняли, что выбирать «лучшего из лучших» в созидании — это абсурд. Во время, когда мир вокруг штормит, нам меньше всего хочется устраивать соперничество. Мы хотим объединять. Поэтому в этом году каждый герой, вошедший в шорт-лист премии, автоматически становится ее лауреатом и победителем.