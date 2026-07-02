Кто в топе в 2026 году? Собака.ru публикует полный список лауреатов премии «ТОП50. Люди, которые меняют город» в Самаре и Тольятти

Встречайте: все 50 лауреатов ежегодной премии Собака.ru «ТОП50. Люди, которые меняют город»! Это по-прежнему не битва титанов и не гонка за громкими именами, это не рейтинг и не рандомный список случайных людей. Цель премии — рассказать о самарцах, каждый из которых сделал значительный прорыв, великое открытие или просто хорошее дело в своей области — и так изменил наш город к лучшему.
Важно: в этом году редакция решила воздержаться от голосования во всех номинациях. Мы не ставим перед собой задачи выбирать лучших: каждый герой нашей премии — автоматически победитель.
«Выбор города»
• Галерея «Виктория»
Генеральный директор Сергей Баландин, куратор Анастасия Альбокринова, куратор мастерских Виолетта Гришина, куратор просветительской программы Дарья Волкова и директор книжного магазина Анастасия Тихомирова
«Соцсфера»
• Юлия Герман
Основатель фонда «Ты дома»
• Юлия Копылова
Основатель социально-экологического проекта «БлагоДарю»
• Ольга Осетрова
Главный врач Самарского хосписа и главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи в Приволжском федеральном округе
• Владимир Рябов
Директор «Центра поиска пропавших людей Самарской области» и координатор поисков ДПСО «ЛизаАлерт Самарской области»
• Антон Фадеев
Основатель проекта «Поспишь потом»
«Наследие»
• Ольга Орлова, Ульяна Окишева и Мария Скивко
Начальник отдела социокультурного программирования и ведущие социальные исследователи проекта «Мастерская мерча Безымянки»
• Андрей Кочетков
Идеолог «Том Сойер Феста», экс-директор музея Алабина и автор экскурсии «Пережить девяностый»
• Наталья Басс
Архитектор-реставратор, кандидат архитектуры, член Союза архитекторов России и автор книги «Аннэта Басс. Полвека в музее»
• Алексей Яковлев
Основатель студии-музея высокой печати Letterhaus
• Робот «Куйбышевец»
Главный герой улиц в 2026 году!
• Даниил Раков
Инженер-реставратор, преподаватель строительной академии СамГТУ и волонтер реставрации храма Михаила Архангела в Павловке
«Культурная институция»
• Филиал Третьяковской галереи в Самаре
Директор музея Михаил Савченко
• Театр годяев «ЛЕС»
Основатель театра годяев Юра Рычков
• «ЗИМ Галерея»
Коммерческий директор девелоперской компании «Альянс-Менеджмент» и куратор галереи Мария Иванова
• «Усадьба Самариных»
Руководитель муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» Галина Измайлова
• «Зеленая Дама»
Основатель независимого книжного Алексей Юров
«Искусство»
• Анастасия Альбокринова
Художница, основатель арт-пространства «Кабинет» и организатор фестиваля отвергнутого искусства «БРАК»
• Сева Выводцев, Илья Дядюра и Лаура Синанян
Руководители «Школы Плохого Рисунка»
• Андрей Сяйлев
Художник
• Александра Федорищева
Советник генерального директора Государственной Третьяковской галереи
• Антон Валиев (Арт Абстрактов)
Куратор, основатель проекта «Аксометрия ЛАБ»
«Музыка»
• Антон Синцов и Антон Веганов
Совладелец промогруппы «Волжский Хват» и организатор «Продленки»
• Кирилл Печенкин (Feso)
Диджей, продюсер и основатель промогруппы B4
• Лола Фемм
Диджей, основатель промогруппы Code Station
• Дмитрий Крылов
Электронный музыкант, диджей и основатель лейбла Zero Condition
«Наука и жизнь»
• Анна Ситник
Пиар-директор Самарского университета имени академика Королева, продюсер проекта «Одержимы наукой»
• Варвара Мишустина
Основатель проект «Айроник»
• Владимир Беляков
Доцент кафедры физиологии человека и животных Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева
• Андрей Николаенко
Директор НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ, доктор медицинских наук, травматолог-ортопед
«Спорт»
• Кирилл Бородачев
Рапирист
• Илья Кукушин
MVP международного турнира по пиклболу в Китае
• Дарья Шаповалова
Чемпионка мира по фитнес-бикини
• Анна Кукушкина
Роллер спортсменка
• Елена Петрова
Чемпионка России по скайраннингу
«Гастрономия»
• Иван Жуковкин
Бренд-шеф проекта «Ходят слухи»
• Андрей Воробьев
Шеф-повар ресторана La Volte и летника «На угле»
• Евгений Гурин и Андрей Рогачев
Бренд-шефы «Ресторанной компании Поляна»
• Иван Оленин
Бренд-шеф бистро «Земляне»
• Иван Родионов
Бренд-шеф проектов «Чин-Чин» и фестиваля «Самара со вкусом»
«Бизнес»
• Юрий Кузнецов
Генеральный директор «Арсенал Атлета»
• Виталий Неменов
Генеральный директор компании «Волжские термы»
• Светлана и Евгений Быковы
Основатели семейного проекта «Быков Сидр»
• Светлана Сипатрина
Технолог компании «Рузик»
«Лайфстайл»
• Валерия Морева
Основательница мультибрендового бутика «Галоре»
• Ирина Федосеева, Андрей Сажнев и Евгений Маркин
Актеры театральной труппы «Лига Премьер»
• Анна Малыгина
Основатель проекта «Фитнес Детки»
• Евгения Артемьева
Автор блога «ЖЖ»
• Наталья Войтович
Основательница проекта «Волжский стих»
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