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Кто в топе в 2026 году? Собака.ru публикует полный список лауреатов премии «ТОП50. Люди, которые меняют город» в Самаре и Тольятти

Встречайте: все 50 лауреатов ежегодной премии Собака.ru «ТОП50. Люди, которые меняют город»! Это по-прежнему не битва титанов и не гонка за громкими именами, это не рейтинг и не рандомный список случайных людей. Цель премии — рассказать о самарцах, каждый из которых сделал значительный прорыв, великое открытие или просто хорошее дело в своей области — и так изменил наш город к лучшему. 

Важно: в этом году редакция решила воздержаться от голосования во всех номинациях. Мы не ставим перед собой задачи выбирать лучших: каждый герой нашей премии — автоматически победитель. 

«Выбор города»

• Галерея «Виктория»   

Генеральный директор Сергей Баландин, куратор Анастасия Альбокринова, куратор мастерских Виолетта Гришина, куратор просветительской программы Дарья Волкова и директор книжного магазина Анастасия Тихомирова

«Соцсфера» 

• Юлия Герман 

Основатель фонда «Ты дома»   

• Юлия Копылова

Основатель социально-экологического проекта «БлагоДарю» 

• Ольга Осетрова

Главный врач Самарского хосписа и главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи в Приволжском федеральном округе

• Владимир Рябов 

Директор «Центра поиска пропавших людей Самарской области» и координатор поисков ДПСО «ЛизаАлерт Самарской области» 

• Антон Фадеев

Основатель проекта «Поспишь потом» 

«Наследие» 

• Ольга Орлова, Ульяна Окишева и Мария Скивко

Начальник отдела социокультурного программирования и ведущие социальные исследователи проекта «Мастерская мерча Безымянки» 

• Андрей Кочетков

Идеолог «Том Сойер Феста», экс-директор музея Алабина и автор экскурсии «Пережить девяностый»

• Наталья Басс

Архитектор-реставратор, кандидат архитектуры, член Союза архитекторов России и автор книги «Аннэта Басс. Полвека в музее» 

• Алексей Яковлев

Основатель студии-музея высокой печати Letterhaus 

• Робот «Куйбышевец»

Главный герой улиц в 2026 году!

• Даниил Раков

Инженер-реставратор, преподаватель строительной академии СамГТУ и волонтер реставрации храма Михаила Архангела в Павловке

«Культурная институция» 

• Филиал Третьяковской галереи в Самаре 

Директор музея Михаил Савченко

• Театр годяев «ЛЕС» 

Основатель театра годяев Юра Рычков

• «ЗИМ Галерея»

Коммерческий директор девелоперской компании «Альянс-Менеджмент» и куратор галереи Мария Иванова

• «Усадьба Самариных» 

Руководитель муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» Галина Измайлова

• «Зеленая Дама»

Основатель независимого книжного Алексей Юров

«Искусство»  

• Анастасия Альбокринова

Художница, основатель арт-пространства «Кабинет» и организатор фестиваля отвергнутого искусства «БРАК»

• Сева Выводцев, Илья Дядюра и Лаура Синанян

Руководители «Школы Плохого Рисунка» 

• Андрей Сяйлев

Художник 

• Александра Федорищева 

Советник генерального директора Государственной Третьяковской галереи 

• Антон Валиев (Арт Абстрактов) 

Куратор, основатель проекта «Аксометрия ЛАБ» 

«Музыка» 

• Антон Синцов и Антон Веганов  

Совладелец промогруппы «Волжский Хват»  и организатор «Продленки» 

• Кирилл Печенкин (Feso)

Диджей, продюсер и основатель промогруппы B4 

• Лола Фемм 

Диджей, основатель промогруппы Code Station 

• Дмитрий Крылов

Электронный музыкант, диджей и основатель лейбла Zero Condition 

«Наука и жизнь» 

• Анна Ситник

Пиар-директор Самарского университета имени академика Королева, продюсер проекта «Одержимы наукой»

• Варвара Мишустина

Основатель проект «Айроник» 

• Владимир Беляков

Доцент кафедры физиологии человека и животных Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева

• Андрей Николаенко

Директор НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ, доктор медицинских наук, травматолог-ортопед

«Спорт» 

• Кирилл Бородачев

Рапирист  

• Илья Кукушин 

MVP международного турнира по пиклболу в Китае

• Дарья Шаповалова

Чемпионка мира по фитнес-бикини

• Анна Кукушкина

Роллер спортсменка 

• Елена Петрова 

Чемпионка России по скайраннингу

«Гастрономия»  

• Иван Жуковкин

Бренд-шеф проекта «Ходят слухи» 

• Андрей Воробьев

Шеф-повар ресторана La Volte и летника «На угле»  

• Евгений Гурин и Андрей Рогачев 

Бренд-шефы «Ресторанной компании Поляна»

• Иван Оленин

Бренд-шеф бистро «Земляне»  

• Иван Родионов 

Бренд-шеф проектов «Чин-Чин» и фестиваля «Самара со вкусом»  

«Бизнес»  

• Юрий Кузнецов 

Генеральный директор «Арсенал Атлета»  

• Виталий Неменов

Генеральный директор компании «Волжские термы»

• Светлана и Евгений Быковы

Основатели семейного проекта «Быков Сидр»

• Светлана Сипатрина

Технолог компании «Рузик»  

«Лайфстайл» 

• Валерия Морева

Основательница мультибрендового бутика «Галоре» 

• Ирина Федосеева, Андрей Сажнев и Евгений Маркин

Актеры театральной труппы «Лига Премьер»  

• Анна Малыгина 

Основатель проекта «Фитнес Детки» 

• Евгения Артемьева 

Автор блога «ЖЖ» 

• Наталья Войтович 

Основательница проекта «Волжский стих»  

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