Кто в топе в 2026 году? Собака.ru публикует полный список лауреатов премии «ТОП50. Люди, которые меняют город» в Самаре и Тольятти

Встречайте: все 50 лауреатов ежегодной премии Собака.ru «ТОП50. Люди, которые меняют город»! Это по-прежнему не битва титанов и не гонка за громкими именами, это не рейтинг и не рандомный список случайных людей. Цель премии — рассказать о самарцах, каждый из которых сделал значительный прорыв, великое открытие или просто хорошее дело в своей области — и так изменил наш город к лучшему.

Важно: в этом году редакция решила воздержаться от голосования во всех номинациях. Мы не ставим перед собой задачи выбирать лучших: каждый герой нашей премии — автоматически победитель.