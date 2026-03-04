Распыляем весну: пять арома-рекомендаций от Анны Ракитиной

Не смотрим на погоду за окном – теплый сезон начинается с правильно подобранной парфюмерной партитуры. Анна Ракитина, основатель агентства «БЮРО», собрала пять ароматов, в которых весна звучит в самых соблазнительных аккордах – от театральной фантазии до чувственной загадки.
Baccarat Rouge 540 Maison Francis Kurkdjian
Мой абсолютный фаворит. Арома-легенда, давно ставшая универсальной. На мне он творит особую магию – я его почти не чувствую, но другие безошибочно считывают эту громкую парфюмерную «подпись».
Tralala Penhaligon's
Мой лондонский трофей в театральной фантазийной коробочке. Действительно сложный и многослойный аромат-спектакль с дерзкими аккордами кожи и теплым мускусным шлейфом.
Devil's Intrigue Haute Fragrance Company HFC
Парфюмерная интрига в чистом виде. Для себя я определила ее просто – «пахнешь как любовь». Волнующая сладость аромата дарит то самое головокружительное состояние, в котором и хочется встретить весну.
Guidance Amouage
Аромат-заявление, который не просит внимания – он требует его с первой минуты (и получает!). Идеален для тех, кто предпочитает входить не стуча.
Musk Kashmir Attar Collection
Универсальный аромат с легкими нотами цветочных полей и ярким древесным акцентом. По-моему, именно так и пахнет мечта!
Текст: Ирина Никифорова
Фото: Алина Алло, архивы пресс-служб
