Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
Общество

Поделиться:

Распыляем весну: пять арома-рекомендаций от Анны Ракитиной

Не смотрим на погоду за окном – теплый сезон начинается с правильно подобранной парфюмерной партитуры. Анна Ракитина, основатель агентства «БЮРО», собрала пять ароматов, в которых весна звучит в самых соблазнительных аккордах – от театральной фантазии до чувственной загадки. 

Baccarat Rouge 540 Maison Francis Kurkdjian

Мой абсолютный фаворит. Арома-легенда, давно ставшая универсальной. На мне он творит особую магию – я его почти не чувствую, но другие безошибочно считывают эту громкую парфюмерную «подпись».

Tralala Penhaligon's

Мой лондонский трофей в театральной фантазийной коробочке. Действительно сложный и многослойный аромат-спектакль с дерзкими аккордами кожи и теплым мускусным шлейфом.

Devil's Intrigue Haute Fragrance Company HFC

Парфюмерная интрига в чистом виде. Для себя я определила ее просто – «пахнешь как любовь». Волнующая сладость аромата дарит то самое головокружительное состояние, в котором и хочется встретить весну.

Guidance Amouage 

Аромат-заявление, который не просит внимания – он требует его с первой минуты (и получает!). Идеален для тех, кто предпочитает входить не стуча.

Musk Kashmir Attar Collection 

Универсальный аромат с легкими нотами цветочных полей и ярким древесным акцентом. По-моему, именно так и пахнет мечта!

Текст: Ирина Никифорова
Фото: Алина Алло, архивы пресс-служб

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: