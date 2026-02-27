Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Традиции вышли на сцену: в Самаре прошел V фестиваль «Диалог культур народов России»

В Самаре в пятый – юбилейный! – раз прошел фестиваль «Диалог культур народов России». Бессменным организатором стала прогимназия «Диалог культур», где о многообразии страны говорят не по учебникам, а через костюмы, кухню и творческие номера.

Двадцать шесть лет подряд здесь делают ставку на сильную академическую базу и уверенное владение языком, чтобы ребята были готовы к поступлению в престижные гимназии и лицеи города. А приятным (и важным!) бонусом каждый год как раз становится фестиваль, к которому ученики готовят выставки и презентации, продумывают образы и репетируют выступления, становясь еще ближе друг к другу. 

Текст: Артем Элекин
Фото: Дмитрий Бурлаков

