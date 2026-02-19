Хлеб, гедонизм и немного иронии: вишлист Дарьи Сапожниковой

Время дарить подарки совсем – скоро (читать: всегда!). Запускаем новую рубрику с мечтами известных городских героев и узнаем, что же прячется в их вишлистах. Пока одни мечтают о базовых вещах, основательница студии ремесленного хлеба Ma Miche Дарья Сапожникова выбирает удовольствие в нюансах: точный ph-метр для идеального панеттоне (вот такие дела!), ветки магнолии, которые приносят весну в дом, французские бокалы и браслет в виде вилки – потому что ремесло, эстетика и ирония в ее жизни всегда идут рука об руку.