Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
Общество

Поделиться:

Хлеб, гедонизм и немного иронии: вишлист Дарьи Сапожниковой

Время дарить подарки совсем – скоро (читать: всегда!). Запускаем новую рубрику с мечтами известных городских героев и узнаем, что же прячется в их вишлистах. Пока одни мечтают о базовых вещах, основательница студии ремесленного хлеба Ma Miche Дарья Сапожникова выбирает удовольствие в нюансах: точный ph-метр для идеального панеттоне (вот такие дела!), ветки магнолии, которые приносят весну в дом, французские бокалы и браслет в виде вилки – потому что ремесло, эстетика и ирония в ее жизни всегда идут рука об руку.

Браслет-вилка

Кроме классических украшений люблю ироничные аксессуары, создающие настроение и которые становятся поводом для смол-тока на вечеринках и мероприятиях. Браслет в виде вилки стал бы классным отражением как моей профессии, так и просто человека, который любит повеселиться, а особенно – поесть.

Ph-метр для панеттоне

В преддверии Пасхи для получения идеального результата итальянского кулича панеттоне просто необходима эта вещь – гаджет для измерения ph закваски и теста. Звучит как сумасшествие, но это обычная пекарская жизнь. Стоимость кусается, поэтому хотелось бы получить в подарок.

Салатник Guzzini

Собираю коллекцию этой итальянской марки. Посуда выполнена из пластика, но об этом можно догадаться, только взяв предмет в руки. Стиль, практичность и ирония – то, что всегда делает сервировку необычной.

Букет, который будет стоять месяцами

Приносим весну в дом! Красивые ветки магнолии, форзиции, акации – классный тренд уже второй год. Мне нравятся от ребят из Garden N.

Бокалы для игристого

Вот уже пару лет собираю бокалы ручной работы для напитков. В моей коллекции есть и Lehmann для бургундии, и Zalto ручной работы, и Spigelau. Сейчас мечтаю о наборе бокалов для игристого от французского дома Lehmann – настоящее воплощение гедонизма и элегантности.

Текст: Артем Элекин
Фото: Анастасия Пудинова, архивы пресс-служб

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: