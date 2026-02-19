Хлеб, гедонизм и немного иронии: вишлист Дарьи Сапожниковой

Время дарить подарки совсем – скоро (читать: всегда!). Запускаем новую рубрику с мечтами известных городских героев и узнаем, что же прячется в их вишлистах. Пока одни мечтают о базовых вещах, основательница студии ремесленного хлеба Ma Miche Дарья Сапожникова выбирает удовольствие в нюансах: точный ph-метр для идеального панеттоне (вот такие дела!), ветки магнолии, которые приносят весну в дом, французские бокалы и браслет в виде вилки – потому что ремесло, эстетика и ирония в ее жизни всегда идут рука об руку.
Кроме классических украшений люблю ироничные аксессуары, создающие настроение и которые становятся поводом для смол-тока на вечеринках и мероприятиях. Браслет в виде вилки стал бы классным отражением как моей профессии, так и просто человека, который любит повеселиться, а особенно – поесть.
В преддверии Пасхи для получения идеального результата итальянского кулича панеттоне просто необходима эта вещь – гаджет для измерения ph закваски и теста. Звучит как сумасшествие, но это обычная пекарская жизнь. Стоимость кусается, поэтому хотелось бы получить в подарок.
Собираю коллекцию этой итальянской марки. Посуда выполнена из пластика, но об этом можно догадаться, только взяв предмет в руки. Стиль, практичность и ирония – то, что всегда делает сервировку необычной.
Приносим весну в дом! Красивые ветки магнолии, форзиции, акации – классный тренд уже второй год. Мне нравятся от ребят из Garden N.
Вот уже пару лет собираю бокалы ручной работы для напитков. В моей коллекции есть и Lehmann для бургундии, и Zalto ручной работы, и Spigelau. Сейчас мечтаю о наборе бокалов для игристого от французского дома Lehmann – настоящее воплощение гедонизма и элегантности.
Текст: Артем Элекин
Фото: Анастасия Пудинова, архивы пресс-служб
