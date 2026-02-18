Палитра звуков: пять любимых подкастов А. Вейса

Совриск, народные предания, капитализм и сплетни симс-ютуберов – такие разные вселенные уживаются в наушниках современного художника. А. Вейс специально для Собака.ru собрал подборку любимых подкастов, и она – эта подборка – лишний раз доказывает, что вдохновение иногда приходит из самых неожиданных источников!
Подкаст Эли Рей, в котором интернет-тренды становятся поводом для глубоких социальных размышлений. Идеально для тех, кто хочет понять, как философские идеи работают в контексте соцсетей и цифрового капитализма.
Антрополог Надя Рычкова и журналист Митя Лебедев погружаются в традиции, обряды и мифологию разных регионов России, показывая, как древние верования живут в современной повседневности. Давно слежу, люблю и даже использую материалы с подкаста для подготовки к выставкам.
Подкаст об искусстве, который говорит на языке зрителя. Авторы – Кирилл Головастиков и Илья Доронченков – обсуждают актуальные выставки и арт-события, задаваясь главным вопросом обычного человека: «О чем это?».
Инсайдерский подкаст о внутренней кухне современного искусства. Юля Вязких и Саша Невская ведут откровенные разговоры с самыми яркими представителями арт-сферы. Отличный способ оставаться в курсе актуальных тенденций и особенно приятно слушать выпуски с самарскими художниками.
Последний подкаст не представлен на «Яндекс.Музыке» – его можно найти на других стриминг-платформах.
«Бабки на лавке»
Нишевый и самый неожиданный в моей подборке – подкаст о симс-ютубе, который исследует целую субкультуру через призму главных героев. В гостях подкаста всегда самые топовые симс-стримеры.
Текст: Ирина Никифорова
Фото: Анастасия Завалкевич
