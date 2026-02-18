Палитра звуков: пять любимых подкастов А. Вейса

«Жертвы капитализма»

Подкаст Эли Рей, в котором интернет-тренды становятся поводом для глубоких социальных размышлений. Идеально для тех, кто хочет понять, как философские идеи работают в контексте соцсетей и цифрового капитализма.

«Мрачные сказки»

Антрополог Надя Рычкова и журналист Митя Лебедев погружаются в традиции, обряды и мифологию разных регионов России, показывая, как древние верования живут в современной повседневности. Давно слежу, люблю и даже использую материалы с подкаста для подготовки к выставкам.

«Зачем я это увидел?»

Подкаст об искусстве, который говорит на языке зрителя. Авторы – Кирилл Головастиков и Илья Доронченков – обсуждают актуальные выставки и арт-события, задаваясь главным вопросом обычного человека: «О чем это?».

«Базар совриска»

Инсайдерский подкаст о внутренней кухне современного искусства. Юля Вязких и Саша Невская ведут откровенные разговоры с самыми яркими представителями арт-сферы. Отличный способ оставаться в курсе актуальных тенденций и особенно приятно слушать выпуски с самарскими художниками.

Последний подкаст не представлен на «Яндекс.Музыке» – его можно найти на других стриминг-платформах.

«Бабки на лавке»

Нишевый и самый неожиданный в моей подборке – подкаст о симс-ютубе, который исследует целую субкультуру через призму главных героев. В гостях подкаста всегда самые топовые симс-стримеры.