Как вам такое предложение? А вот и вторая часть нашей самарско-свадебной подборки

Как было сделано предложение?

Алексей: Первоначально я промахнулся. Купил кольцо, а оно не подошло по размеру. Далее последовало еще одно кольцо и предложение на день рождения Полины. Следом начали планирование. Место у нас не вызвало никаких сомнений: гулять свадьбу в техно-клубе... вполне ожидаемо от нас! Мы подумали, что это круто.

Какой момент со свадьбы до сих пор вызывает у всех смех?

Полина: Мы попросили провести церемонию нашего друга – режиссера и культуртрегера Сергея Кривчикова. Купидоном стал еще один наш товарищ – юрист Никита Попов. Круто, что он отнесся к предложению с юмором. Никита, облаченный в костюм с крыльями, и вынес нам кольца. Еще нам запомнился подарок от наших друзей Ани и Андрея Габцов. Они подарили букет, созданный из тысячных купюр.

Что было в свадебном мегатренде на момент вашей росписи?

Полина: В тренде было «делать, как хочется, а не как принято». Судя по всему, этот тренд оказался долгоживущим.

Алексей: Мне кажется, что Полине удалось немного опередить тренд на повсеместное использование AI. Мы нагенерили крутые постеры с нами, сделали стикерпак для гостей. Это запомнилось: долгое время я наблюдал стикеры с нашими лицами в барах и локальном общепите.

Какая песня ассоциируется у вас с вашей свадьбой?

Алексей: Конечно же, «Коррозия металла» – «Танк вампира». Сразу после караоке был диджей-сет от нашего товарища Дениса Хваткова. Вместо рафинированного хауса Дэн раздал отечественных шлягеров.

