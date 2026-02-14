Как вам такое предложение? А вот и вторая часть нашей самарско-свадебной подборки

Время делать предложения. И соглашаться на них по большой любви! Продолжаем узнавать героев Самары ближе: на очереди – вечеринки на теплоходе и в техно-клубе, предложение руки и сердца во время просмотра «Ворониных», история про потерянные носки и кактусы своими руками.
Полина Широкова и Алексей Тилли 26.01.2024
Как было сделано предложение?
Алексей: Первоначально я промахнулся. Купил кольцо, а оно не подошло по размеру. Далее последовало еще одно кольцо и предложение на день рождения Полины. Следом начали планирование. Место у нас не вызвало никаких сомнений: гулять свадьбу в техно-клубе... вполне ожидаемо от нас! Мы подумали, что это круто.
Какой момент со свадьбы до сих пор вызывает у всех смех?
Полина: Мы попросили провести церемонию нашего друга – режиссера и культуртрегера Сергея Кривчикова. Купидоном стал еще один наш товарищ – юрист Никита Попов. Круто, что он отнесся к предложению с юмором. Никита, облаченный в костюм с крыльями, и вынес нам кольца. Еще нам запомнился подарок от наших друзей Ани и Андрея Габцов. Они подарили букет, созданный из тысячных купюр.
Что было в свадебном мегатренде на момент вашей росписи?
Полина: В тренде было «делать, как хочется, а не как принято». Судя по всему, этот тренд оказался долгоживущим.
Алексей: Мне кажется, что Полине удалось немного опередить тренд на повсеместное использование AI. Мы нагенерили крутые постеры с нами, сделали стикерпак для гостей. Это запомнилось: долгое время я наблюдал стикеры с нашими лицами в барах и локальном общепите.
Какая песня ассоциируется у вас с вашей свадьбой?
Алексей: Конечно же, «Коррозия металла» – «Танк вампира». Сразу после караоке был диджей-сет от нашего товарища Дениса Хваткова. Вместо рафинированного хауса Дэн раздал отечественных шлягеров.
Виктория и Андрей Рогачевы 13.07.2023
Как было сделано предложение?
Андрей: Мы вместе уже десять лет, но лишь два года из них – официальные супруги. Целых восемь лет я осознанно созревал, чтобы самостоятельно прийти к самому важному решению в своей жизни: я понял, что хочу идти по жизни именно с этим человеком. Идея была классической, но исполнение уникальным. Мы отправились в гастрономические выходные в Казань, чтобы исследовать местные рестораны и специалитеты. Было начало лета, нас застал невероятно огромный ливень, сквозь который пробивались лучи заходящего солнца. Промокшие до нитки, мы смеясь бежали под этим фантастическим закатом. Я завел нас на крышу с панорамным видом на город, встал на одно колено и получил заветное «Да». Так история нашего предложения навсегда переплелась с воспоминаниями об эчпочмаках, ливне, летнем закате и влажном от дождя виде на прекрасную Казань. Подготовка к свадьбе началась ровно за год до знаменательной даты.
Что было в свадебном мегатренде на момент вашей росписи?
Виктория: Нашим свадебным трендом стал стиль рустик. Мы хотели загородную свадьбу на природе с акцентами на минимализм и легкие ткани. Эта концепция, которая до сих пор не теряет актуальности, идеально нам подошла. Ключевым преимуществом нашей площадки стало озеро и живописная природа вокруг. Это сделало выездную регистрацию по-настоящему естественной и натуральной, как мы и мечтали.
Какая песня ассоциируется у вас с вашей свадьбой?
Виктория: Наш первый танец был под легендарную балладу Aerosmith – I Don't Want to Miss a Thing. Под звуки этой песни, в лучах света и легкой дымке, плакали, наверное, все гости. Получилась сцена прямо из лучшего романтического фильма о свадьбе. С одним исключением – невеста никуда не сбежала (к всеобщему счастью!). По итогу эта песня по сей день ассоциируется с нашей свадьбой.
Какая свадебная фантазия так и осталась нереализованной?
Андрей: У нас всегда была альтернативная мечта: уехать на Бали вдвоем или собрать самый близкий круг друзей, снять виллу и устроить маленькую райскую свадьбу на берегу океана. Однако мы приняли решение разделить этот день с родными и близкими. И теперь ни капли не жалеем об этом! Эмоции, поддержка и любовь, которые подарили нам гости в тот день, стали бесценной частью нашей истории.
Алина и Антон Бобер 19.11.2004
Как было сделано предложение?
Алина: Предложение было сделано на Речном вокзале: как-то мы гуляли по набережной, и я сказала, что для меня это самое романтичное место в Самаре, там очень уединенно и красиво! Спустя время мы снова приехали в эту локацию, смотрели на Волгу, Антон встал на одно колено и подарил мне кольцо.
Какой момент со свадьбы до сих пор вызывает у всех смех?
Алина: Когда первый раз Антон остался ночевать дома у моих родителей. Папа проснулся и ушел на работу, а мой будущий муж, встав позже, не смог найти свои носки. Как выяснилось, папа ушел именно в них: увидел, что в коридоре лежат хорошие чистые носочки и подумал, что это его! Смеемся, что с тех пор (именно таким образом!) я его и приворожила.
Что было в свадебном мегатренде на момент вашей росписи?
Антон: Выкупать невесту на крутых тонированных тачках!
В какой момент гости (и вы!) не смогли сдержать слез?
Антон: Момент самой росписи. Она у нас была выездной: мы гуляли в санатории «Самарский». И вот когда нас объявили мужем и женой, мы и пережили самый трогательный момент! Тогда, по моим воспоминаниям, всплакнули вообще все.
Катерина и Роман Ревинские 16.11.2013
Как было сделано предложение?
Катерина: Предложение было сделано на вершине горы в Австрии: там мы отдыхали на горнолыжном курорте. Это было очень романтично и очень неожиданно, потому что буквально за два часа до предложения руки и сердца мы едва не разбились в пропасти, спускаясь с будущим мужем по «непроверенной» фрирайдной трассе, которая заканчивалась обрывом высотой более трех метров... В горах был туман, и нам дико повезло, что мы проезжали под кресельным подъемником, и немцы, которые находились на нем, показали нам жестами (и воплями!), что мы едем прямо в обрыв. После такого спуска у меня тряслись ноги, и больше вставать на борд и подниматься на вершину я, конечно, не планировала. Но Рома меня все же убедил! И уже там, на высоте более трех тысяч метров с невероятным видом, я получила заветное колечко.
Что было в свадебном мегатренде на момент вашей росписи?
Роман: Тогда в тренде были стилизованные свадьбы. Мы решили делать торжество в мексиканском стиле здесь, в Самаре, а потом организовать еще и выездную регистрацию в Мексике, на берегу Карибского моря. На свадебное путешествие денег нам хватило, а вот на декор свадьбы в Самаре – нет. Но кого это когда останавливало? Весь декор для украшения зала в «Кукараче» мы делали с своими руками. Никогда не забудем, как мы ночами крутили целую тонну цветов из разноцветной бумаги, лент и салфеток. Катя собственноручно украшала бокалы, а я выпилил из ДСП здоровенный кактус. Получилось, кстати, очень круто и вайбово!
Екатерина и Кирилл Гуровы 10.08.2024
Как было сделано предложение?
Екатерина: Мы смотрели сериал «Воронины». Кирилл решил, что герои – бабушка Галя и дедушка Коля – пример оплота семейной жизни, попросил поставить на паузу и сделал предложение.
Какой момент со свадьбы до сих пор вызывает у всех смех?
Екатерина: Вся свадьба – сплошное веселье: от выноса колец купидоном в ЗАГСе, курсирование на теплоходе по Волге до установки палаток в Рождествено.
Какая песня ассоциируется у вас с вашей свадьбой?
Кирилл: Все запомнили момент, когда бабушка Валя встала из-за стола, схватила микрофон и начала раскачивать толпу: «Любовь похожая на соооооон!» Кричал весь теплоход, и, наверное, даже кто-то подпевал на том берегу.
В какой момент гости (и вы!) не смогли сдержать слез?
Кирилл: Первая в ЗАГСе подошла поздравлять Саша – моя сестра. Это была очень искренняя и трогательная речь. Саша не смогла сдержать эмоции и заплакала – вместе с ней рыдала половина зала!
Полина и Павел Степановы 08.06.2019
Как было сделано предложение?
Павел: Мы отдыхали в Испании, взяли машину и поехали в Жирону (похоже на Венецию). Гуляли по городу, ели хот-доги у подножия огромной парадной лестницы старинного кафедрального собора (той самой, на которой снималась одна из сцен сериала «Игра престолов»!). Потом шли обратно, остановились на мосту, и я сделал предложение.
Какой момент со свадьбы до сих пор вызывает у всех смех?
Павел: Танцы моего друга-анестезиолога Виталия Юрьевича. А еще когда ведущий забыл назвать троюродную бабушку, и она пошла разбираться с ведущим, почему ее не вызвали.
В какой момент гости (и вы!) не смогли сдержать слез?
Полина: Момент, когда в ЗАГСе мы ответили «Да!» и нас объявили мужем и женой, первый танец и когда сестра Павла сделала коллаж из детских фотографий под музыку – и все это транслировалось на экране.
Какая песня ассоциируется у вас с вашей свадьбой?
Полина: George Michael – Jesus to a Child.
Фото: Ваня Hestix, личные архивы героев
