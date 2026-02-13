Тут должен быть свадебный марш! В День всех влюбленных делимся порцией фотографий известных самарских героев

В какой момент гости (и вы!) не смогли сдержать слез?

Евгения: В ЗАГСе перед самым важным вопросом и ответом слезы были, наверное, у всех. И у нас, и у гостей. Момент был очень торжественный и волнительный: с живой музыкой в большом витражном зале тогда только открывшегося после ремонта Дворца бракосочетания. До сих пор с трепетом вспоминаю, как дрожали наши руки, но мы не отводили взгляды друг от друга.

Какая свадебная фантазия так и осталась нереализованной?

Евгения: Видео. Почему-то в том году нас отговаривали брать оператора все знакомые женатики. И мы им доверились. Тогда еще не было так развито клиповое направление, в основном свадебные ролики были примитивными, но тем не менее я бы хотела вернуть наш 2016-й и запечатлеть все, чтобы пересматривать, как мы это делаем с нашими фотографиями.

Как было сделано предложение?

Дмитрий: Предложение я решил сделать во время своего первого большого тура. Во всех городах, где удавалось выкроить свободное время, я выбирался в центр и инспектировал все ювелирки в поисках кольца. В итоге в центре Саратова нашел то самое. Когда приехал домой, разобрал вещи, припрятал кольцо и дождался, пока Женя пойдет в душ. Параллельно заказал вкусной еды и сбегал за игристым. Соорудил круг из свечей, и когда она вышла, я уже накрыл на стол и стоял на колене с кольцом в руке. Честно говоря, толком не помню, что я тогда сказал, помню только, что мы оба зарыдали. И она сказала: «Да».

Какая песня ассоциируется у вас с вашей свадьбой?

Дмитрий: В момент подготовки свадебного плейлиста я заново открыл для себя песни Элтона Джона, и на свадебный танец мы выбрали именно его песню This Train Don’t Stop. До сих пор каждую годовщину танцуем танец под эту песню.

Ирина Серебрякова и Константин Колгашкин 22.06.2013