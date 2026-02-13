Тут должен быть свадебный марш! В День всех влюбленных делимся порцией фотографий известных самарских героев

Собака.ru творит историю: да, мы собрали самые эпичные, трогательные и безумные свадебные заметки городских героев в одном месте и решили поделиться ими прямо в День всех влюбленных. Рассказываем про торжества с фанфарами, голубями и выкупом невесты на дорогих автомобилях, предложения прямо в ЗАГСе и во время тура, танцы под Harlem Shake и фотосессию на фоне медведей.
Ну, а фотоархивы – бриллиант нашего свадебного альбома (и с этим не поспоришь!). По секрету – это лишь первая часть!
Юлия и Андрей Воробьевы 22.05.2021
Как было сделано предложение?
Юлия: Мы были знакомы меньше трех месяцев. Был обычный февральский вечер, мы поздно вернулись домой. Ничего не предвещало, что Андрей сделает предложение, но он вдруг достал кольцо. Я молчала минут пять, прежде чем сказала «да».
В какой момент гости (и вы!) не смогли сдержать слез?
Юлия: Мама подготовила трогательный фильм обо мне. Были кадры из детства, эпизоды школьной жизни, студенческие годы, путешествия и, наконец, то, какой я стала к моменту свадьбы. Слушая ее поздравление под этот видеоряд, сдержать слезы было невозможно.
Какая песня ассоциируется у вас с вашей свадьбой?
Андрей: Alai Oli – «Майская», под эту песню мы танцевали свадебный танец.
Какая свадебная фантазия так и осталась нереализованной?
Андрей: Первые разговоры были о маленькой, камерной тусовке на десять-двенадцать человек. А в итоге людей оказалось гораздо больше… Мы собрали сорок восемь человек.
Ирина и Евгений Козаченко 02.08.2009
Как было сделано предложение?
Ирина: Оно было сделано прямо перед ЗАГСом: забегали по ступенькам и вспомнили, что официального предложения так и не было! Женя встал на колено с паспортом в зубах, я сказала «Да!», – и вот уже семнадцать лет мы вместе. Если честно, я девушка решительная, настойчивая и нетерпеливая. Не готова была годами вздыхать в ожидании предложения, поэтому так и сказала: «Пошли жениться».
Какой момент со свадьбы до сих пор вызывает у всех смех?
Ирина: Сложно вспомнить что-то конкретное, потому что вся свадьба была очень легкой и непринужденной. Около восьмидесяти гостей (из взрослого поколения были только наши родители) смеялись и танцевали до рассвета! Но все вспоминают нашу фотосессию перед свадьбой, на основе которой мы сделали пригласительные билеты. Я купила еще одно платье в магазине «Парус» (кто помнит такой?), мы поднялись на крышу нашего дома и полностью измазались разноцветными красками! Было очень весело!
Евгения и Дмитрий Артемьевы 27.08.2016
В какой момент гости (и вы!) не смогли сдержать слез?
Евгения: В ЗАГСе перед самым важным вопросом и ответом слезы были, наверное, у всех. И у нас, и у гостей. Момент был очень торжественный и волнительный: с живой музыкой в большом витражном зале тогда только открывшегося после ремонта Дворца бракосочетания. До сих пор с трепетом вспоминаю, как дрожали наши руки, но мы не отводили взгляды друг от друга.
Какая свадебная фантазия так и осталась нереализованной?
Евгения: Видео. Почему-то в том году нас отговаривали брать оператора все знакомые женатики. И мы им доверились. Тогда еще не было так развито клиповое направление, в основном свадебные ролики были примитивными, но тем не менее я бы хотела вернуть наш 2016-й и запечатлеть все, чтобы пересматривать, как мы это делаем с нашими фотографиями.
Как было сделано предложение?
Дмитрий: Предложение я решил сделать во время своего первого большого тура. Во всех городах, где удавалось выкроить свободное время, я выбирался в центр и инспектировал все ювелирки в поисках кольца. В итоге в центре Саратова нашел то самое. Когда приехал домой, разобрал вещи, припрятал кольцо и дождался, пока Женя пойдет в душ. Параллельно заказал вкусной еды и сбегал за игристым. Соорудил круг из свечей, и когда она вышла, я уже накрыл на стол и стоял на колене с кольцом в руке. Честно говоря, толком не помню, что я тогда сказал, помню только, что мы оба зарыдали. И она сказала: «Да».
Какая песня ассоциируется у вас с вашей свадьбой?
Дмитрий: В момент подготовки свадебного плейлиста я заново открыл для себя песни Элтона Джона, и на свадебный танец мы выбрали именно его песню This Train Don’t Stop. До сих пор каждую годовщину танцуем танец под эту песню.
Ирина Серебрякова и Константин Колгашкин 22.06.2013
Как было сделано предложение?
Ирина: Предложение было сделано на смотровой площадке на тот момент самого высокого небоскреба «Бурдж-Халифа». Мы ехали на экскурсию, я ни о чем не подозревала, и Костя просто неожиданно достал кольцо и сделал предложение.
Что было в свадебном мегатренде на момент вашей росписи?
Константин: На момент нашей росписи было очень модно делать ее за границей в живописных местах, поэтому наша была в Италии, в Тоскане. И это событие мы запомнили навсегда. Это было невероятно красиво! Действительно те впечатления, которые хочется пронести сквозь всю жизнь.
Какой момент со свадьбы до сих пор вызывает у всех смех?
Константин: Момент, когда заиграла суперпопулярная (в тот год!) песня Harlem Shake: все гости танцевали на стульях и крутили салфетки над головами!
В какой момент гости (и вы!) не смогли сдержать слез?
Ирина: Слез сдержать не смогли в момент самой росписи, так как это был очень трогательный момент. Нашу церемонию проводил католический папа, это было очень необычно для нас. Мы невероятно сильно ждали этого самого момента!
Яна и Нериус Бараса 06.12.2002
Как было сделано предложение?
Яна: Я ожидала грандиозного фееричного предложения. Так как на тот момент мой (будущий!) муж играл в команде «Крылья Советов», на выездном матче он решил посоветоваться со всей командой, как именно сделать этот важный шаг. Ребята предлагали разные варианты, но все оказалось куда интереснее! Я встретила Нериуса в аэропорту после игры: где-то в районе Курумоча он остановил машину и просто сделал мне предложение! Да, вот так, скромно! Сейчас мы с дочкой Миланой смеемся над папой, что он предложил мне стать его женой в машине на обочине.
Какой момент со свадьбы до сих пор вызывает у всех смех?
Яна: Глядя на наши фотографии, можно понять, что смех там вызывает абсолютно все: от наших костюмов до места проведения свадьбы. Хотя на тот момент «Русская охота» была самой крутой площадкой для банкетов! В нашем свадебном альбоме все кадры сделаны на фоне медведей, чучел диких животных, советских флагов и изображений Ленина. Ну, а что касается свадебных нарядов, то тут, я, конечно, немного перестаралась с креативом. Так что вот совет: всегда выбирайте классику, чтобы через несколько лет это не вызывало смех.
Что было в свадебном мегатренде на момент вашей росписи?
Нериус: Аренда самого большого белого лимузина! Да и в целом, мы поддержали, кажется, почти все свадебные традиции: я кричал под окнами «Яна, я тебя люблю!» и проходил через задания на выкупе. А еще обязательными были выступления фокусников!
Какая свадебная фантазия так и осталась нереализованной?
Нериус: Кажется, мы реализовали все классические пункты проведения свадьбы: все было дорого, богато, роскошно. Взяли все, что могли, от этого дня!
Марина Нико и Дмитрий Никонов 10.06.2010
Что было в свадебном мегатренде на момент вашей росписи?
Марина: Свадьба с определенным сюжетом по мотивам фильмов или книг. У нас была «Алиса в Стране чудес». Ведущий был Шляпником. В качестве пригласительных мы раздали всем гостям DVD (сегодня уже страшно произносить это слово!), на которых был абсолютно неклассический вариант мини-сериала 2009 года про Алису от английского режиссера Ника Уиллинга. Если не смотрели и любите творчество таких режиссеров, как Дэвид Линч, то всячески рекомендуем это сделать.
В какой момент гости (и вы!) не смогли сдержать слез?
Марина: Перед свадьбой мы провели съемку с нашими фотографами из студии Granat love story (тоже определенный мегатренд, который уже был) и на свадьбе презентовали его гостям. Это была очень футуристическая история.
Какая песня ассоциируется у вас с вашей свадьбой?
Дмитрий: Это как раз песня из нашей съемки – композиция Young Folks шведской группы Peter Bjorn and John. Она до сих пор стоит у нас на звонке.
Какой момент со свадьбы до сих пор вызывает у всех смех?
Дмитрий: «Фотобудка с кнопкой» – тогда они еще только начинали появляться! И это, безусловно, было самое лучшее шоу вечера для всех гостей.
