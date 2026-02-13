Женимся по-тихому: загородный комплекс «Земские имения» уже готов к свадебному сезону-2026!

генеральный директор загородного комплекса «Земские имения»

День икс

Свадьба вдали от города, на природе, вблизи озер и живописных лесов – крепкий, можно сказать, железный тренд последних лет. И мы в «Земских имениях» его полностью поддерживаем: предлагаем как отдельную аренду ресторана, так и бронь всего загородного комплекса под закрытые мероприятия. Никаких ограничений и рамок – предложим оптимальное решение под любое событие и совершенно разный бюджет.

Ресторан на сто двадцать посадочных мест подойдет как для проведения вау-банкетов, так и для камерных ивентов. Меню адаптировано под любого гостя – каждый сможет найти что-то на свой вкус. Для более приватных событий предусмотрены вип-комната, которая вмещает до двадцати человек, а также беседки с вместимостью до пятидесяти гостей. Для семейных праздников доступны большие гостиные как в спа-комплексе, так и в шале.

Не разъезжаемся

Тех, кто захочет остаться в «Земских имениях» с ночевой (на выбор – разные варианты: от гостиничных номеров до уютных коттеджей вместимостью до двадцати человек!), будет ждать релакс-программа. Так, на территории комплекса можно порыбачить на осетра или карпа, а затем – после парения в бане! – пожарить шашлыки в оборудованной мангальной зоне или провести время у открытого бассейна с удобными шезлонгами.

Самым маленьким посетителям точно понравится в детской игровой: на цокольном этаже ресторана расположен большой комплекс с горками, сухим бассейном, батутами и лабиринтами. А всего в паре минут ходьбы от территории расположена ферма «Земских имений». В просторных вольерах здесь живут козочки и козлята, курочки, утки, павлины и даже яки, косули и олени.