Юрий Рычков: «Но это и есть главное, чему мы с годяями учимся: они сделали уже много шагов в «будь, как будет», научились не пытаться повторять успех, а делать новый шаг в будущее»

«Масштабизация убивает уникальность и душевность»

А скажи, вот в целом, ты предпочитаешь планирование целей или просто плывешь по течению куда-нибудь?

У меня есть большая цель – свое поселение в Рождествено. А еще хочется создавать сказочные миры, между которыми можно было бы путешествовать, поэтому мир Самарской Луки, который мы создаем в нашей книге-игре, в моем понимании начало большого пути. У нас есть собственная игровая система, которую я хочу допилить и предлагать всем, кто работает с детьми. Все процессы в «ЛЕСу» геймифицированы: у нас есть своя внутренняя валюта, а у каждого годяя есть свой профиль с умениями, которые он развивает. То есть можно открыть профиль годяя и посмотреть историю его развития с 2023 года: в какие игры он играл, какие умения он развил, сколько шагов он сделал и в создании каких плодов, то есть проектов, он принял участие. И это тоже, на самом деле, большая история, потому что структура и системность, они очень важны в работе с детьми. Станем ли мы открывать филиалы «ЛЕСа»? Точно нет. Масштабизация убивает уникальность и душевность. Но методологию можно продвигать: я могу предложить людям готовую саморазворачивающуюся методику, которая подходит и для спортивных секций, и для театральных кружков. Честно говоря, у нас уже очередь покупателей потенциальных есть – осталось немного доработать методику.

Как вы пришли к спектаклю с Розой Хайруллиной? Сделали сценарий, показали ей и предложили поставить?

Нет, с Розой такое не работает. Все началось с того, что папа одного из годяев решил написать книгу о счастье, чтобы понять, можно ли как-то осознанно к нему – к счастью – прийти. И он пришел к нам с идеей поставить спектакль о счастье. Потом позвонили ребята из «ВолгаФеста», которые предложили «ЛЕСу» сделать целую программу о счастье на отдельной площадке. Тогда я понял, что отвертеться от этой темы у меня не получится, хотя сам бы я к ней вряд ли пришел: у меня почему-то никогда не возникало вопроса, счастлив я или нет. А когда начал думать над спектаклем, обнаружил, что я как будто даже несчастливый человек. Пока не понял, что все счастье – оно внутри тебя. И не только счастье, кстати. А после того, как определился с тем, что такое счастье, начал думать, кто бы мог его сыграть. И никаких вариантов, кроме «конечно, Роза!», у меня не возникло. Не знаю почему, но это было мгновенное решение. Мы же с ней давно знакомы: еще в начале двухтысячных делали вместе читки современной драматургии в «Доме актера». Позвонил. Говорю: «Давай сделаем с детьми спектакль про счастье. О том, что оно внутри нас!» А Роза согласилась, потому что оказалось, что она сама уже три месяца ходит и думает на эту же тему. В общем, все совпало. Или все было предопределено. Это же тонкая очень тема. Мы же когда собирали «ЛЕС», к нам пришли не просто дети, а вполне определенные люди, которые и должны были быть здесь. Как-то так все сошлось. Изначально у меня была мысль с кораблем, на котором живут люди, летящие к счастью. И не знают, что счастье уже есть и не нужно к нему лететь. Мы обсудили эту идею с Розой, она помогла найти новые образы, привнесла определенный театральный язык, и у нас получилось то, что получилось.

У вас с Розой есть какие-то планы по продолжению сотрудничества?

Роза говорит, нужно делать дальше! И я с ней не спорю: была бы у нас площадка, мы бы показали спектакль в феврале. Но «Драма» занята, и в «СамАрте» все расписано до конца мая. Да и у Розы тоже есть дела: съемки, спектакли и так далее. В общем, все не так просто: «В начале было счастье» – это же не репризный спектакль формата «собрались, отыграли, разъехались». Роза, например, приезжает в город за несколько дней до постановки, чтобы настроиться, что-то переделать и «подключиться друг к другу». Этот спектакль требует какого-то запаса внутреннего опыта. Он всегда разный. Каждый раз тебе нужно себя пересмотреть, а где-то себя отстоять, понять, что есть настоящее, а что вчерашний день. Поэтому спектакль на «ВолгаФесте» и спектакль в «СамАрте» – это два разных произведения. И когда у нас будет третий, это будет новая, без преувеличения, история. И дело даже не в том, что одна постановка создавалась для пляжа, Волги и ветра, а другая – для сцены «СамАрта», потому что она тоже специфическая. Просто, когда начинается репетиция, понимаешь: что-то уже не работает, что-то уже пережито, что-то уже не щелкает. И приходится думать, как бы сделать так, чтобы классный спектакль снова стал классным. И я смотрю на Розу, которой уже за шестьдесят, и учусь у нее вот этому искусству искать – она же все время в поиске, все время ловит волну. Потому что театр этого требует. Можно зафиксировать живопись или кино – такая там особенность продакшна. А мы с театром все время живем в условном будущем, хотя и в прошлом. Нам все время приходится делать шаг в неизвестность. Это очень бывает некомфортно и даже страшно. Но это и есть главное, чему мы с годяями учимся: они сделали уже много шагов в «будь, как будет», научились не пытаться повторять успех, а делать новый шаг в будущее. И я уверен, что они всегда готовы к следующему шагу. Тем более мы уже знаем, каким он будет: в мае покажем в «СамАрте» всю трилогию по жигулевским сказкам за один вечер!