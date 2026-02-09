Свадьба у большой воды – это бесценно: рассказываем, почему «Ласточка» – топ-локация для проведения важного (и долгожданного!) события

В Самаре и области есть два типа площадок для проведения свадеб: первый – «далеко от города, но красиво», второй – «красиво, но в черте города». Вам удалось объединить два в одном. Какие явные плюсы дает вам географическое расположение яхт-клуба?

Самый главный и очевидный плюс – мы находимся в десяти-пятнадцати минутах езды от центра города, но при этом можем по праву считаться загородным клубом (с закрытой территорией!). Никакой суеты и шума, свадьба – это время наслаждаться моментами! А еще – и это важно – мы гарантируем полную конфиденциальность, приватность и личную безопасность каждого гостя.

Как обеспечивается безопасность отдыхающих на территории яхт-клуба?

Как я уже сказал, территория «Ласточки» полностью закрыта от посторонних. Круглосуточное дежурство охраны и видеонаблюдение – в общем, все вопросы у нас на контроле!

Какие варианты площадок для торжества доступны на территории клуба?

У нас есть два банкетных зала, и первый из них вмещает до пятидесяти гостей. Он подходит для небольших компаний и камерных ивентов. А второе помещение, которое мы запустили в работу в прошлом году, может принять в своих стенах в два раза больше людей! Кстати, там есть не только все необходимое оборудование для проведения мероприятий под ключ – от видеоэкрана до звука и света, но и собственная кухня и отдельная парковка для гостей.