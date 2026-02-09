Свадьба у большой воды – это бесценно: рассказываем, почему «Ласточка» – топ-локация для проведения важного (и долгожданного!) события

Всем, кто не слышал про яхт-клуб «Ласточка», срочно исправляться: во-первых, тут красиво – особенно на закате, во-вторых, все продумано – от ресторана и бань на воде до прогулок на электрокатамаранах и яхтах, а в-третьих, очень близко к городу (но в то же время далеко от городской суеты!). У штурвала этого мегакорабля – Артем Костромитин: он рассказал, какие площадки для торжества есть на территории клуба, и поделился вариантами развлечений, которые гости точно запомнят надолго. Теперь выбираем между совместным заплывом на сапах и фотосессией на гидроциклах – в свадебном платье, конечно!
В Самаре и области есть два типа площадок для проведения свадеб: первый – «далеко от города, но красиво», второй – «красиво, но в черте города». Вам удалось объединить два в одном. Какие явные плюсы дает вам географическое расположение яхт-клуба?
Самый главный и очевидный плюс – мы находимся в десяти-пятнадцати минутах езды от центра города, но при этом можем по праву считаться загородным клубом (с закрытой территорией!). Никакой суеты и шума, свадьба – это время наслаждаться моментами! А еще – и это важно – мы гарантируем полную конфиденциальность, приватность и личную безопасность каждого гостя.
Как обеспечивается безопасность отдыхающих на территории яхт-клуба?
Как я уже сказал, территория «Ласточки» полностью закрыта от посторонних. Круглосуточное дежурство охраны и видеонаблюдение – в общем, все вопросы у нас на контроле!
Какие варианты площадок для торжества доступны на территории клуба?
У нас есть два банкетных зала, и первый из них вмещает до пятидесяти гостей. Он подходит для небольших компаний и камерных ивентов. А второе помещение, которое мы запустили в работу в прошлом году, может принять в своих стенах в два раза больше людей! Кстати, там есть не только все необходимое оборудование для проведения мероприятий под ключ – от видеоэкрана до звука и света, но и собственная кухня и отдельная парковка для гостей.
Возможно ли проведение церемонии непосредственно у воды или на яхте?
Повторюсь, что мы за безопасность: с вниманием относимся и к гостям, которые отдыхают в яхт-клубе, и к владельцам яхт, которые стоят на нашей территории. Мы можем организовать свадебную фотосессию для молодоженов, а вот проведение регистрации на пирсе считаем крайне рискованной историей.
Зато у нас можно провести выездную в других (не менее красивых!) локациях: гарантируем захватывающий вид на воду и пришвартованные яхты, а если повезет, еще и вау-закат.
Возможна ли организация дополнительных развлечений?
На территории клуба есть несколько бань на воде: в них – и это идея! – можно разместить гостей или молодоженов после торжества. Работает и серф-клуб, так что можно покататься на вейксерфе или сапбордах с гостями. А дополнительно по запросу есть возможность организовать заплывы на гидроциклах, прогулки по акватории на яхте или электрокатамаранах.
У яхт-клуба есть свой ресторан – и это значительно упрощает проведение свадеб. Какая кухня представлена в ресторане? И какие блюда можно считать настоящими гастроблокбастерами яхт-клуба?
Кухня в «Ласточке» преимущественно европейская и русская: в меню представлены как борщ и пельмени, так и блюда из рыбы и морепродуктов, позиции, приготовленные на мангале. А еще мы готовим дичь – отборное мясо пользуется особой популярностью у наших гостей!
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб
