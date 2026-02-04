Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Тысячи страниц добра: тридцать пять самарских библиотек присоединятся к акции «Дарите книги с любовью»

Нам всем не хватает доброновостей (и мы решили это исправить!): тридцать пять самарских библиотек с 10 по 15 февраля организуют масштабный книжный праздник в честь Дня книгодарения и присоединятся к общероссийской акции «Дарите книги с любовью». В программе – литературный своп, мастер-классы, творческие встречи, лекции – и не только.

А теперь – про саму акцию: все желающие могут подарить библиотекам книги, которые передадут в фонды или социальные учреждения. Разбираем книжный шкаф и оставляем добрые послания новым владельцам книг!

Фото: Архивы пресс-служб

