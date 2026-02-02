Ну и молодежь пошла! В «Проливке» расскажут об «изобретении» молодежи как социального феномена

Перестаем ворчать и жаловаться на подрастающее поколение, лучше (наконец-то!) стараемся его понять. Делаем шаг навстречу друг другу завтра, в восемь вечера, на лекции «Поганая молодежь»: краткая история феномена» от кандидата философских наук Дмитрия Андрамонова. За напитками (а тут без этого никуда!) в «Проливке» разберемся в том, как восприятие молодежи в качестве социальной проблемы обернулось всеохватывающим культом, а после – вместе ответим на вопрос: «А есть ли она вообще – эта разница между «бумерами» и «зумерами»?