Отрываем от сердца: «Альфа Глэмпинг» стал официальным партнером акции «Прикоснуться словами» от фонда «Антон тут рядом»

Валентинки от благотворительного фонда «Антон тут рядом» уже здесь: официальным партнером акции «Прикоснуться словами» в Самарской области стал «Альфа Глэмпинг». 

Приобрести открытку-сердечко можно до 21 февраля включительно. Все средства с продажи шести валентинок (одна из них – секретная!), авторами которых стали студенты фонда Саша Шутиков, Лена Рыкова, Ваня Грязнов, Игорь Литвиненко и Саша Другов, пойдут на работу проектов поддержки аутичных детей и взрослых.

Фото: «Альфа Глэмпинг», сайт благотворительного фонда «Антон тут рядом»    

