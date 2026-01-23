Весна начнется с покупок: в Самаре пройдет весенний маркет на «Станкозаводе»

В Самаре пройдет весенний маркет – отличная возможность поймать первые вайбы весеннего настроения и поддержать местных производителей. В этом году ярмарку традиционно проведут в центре города – на «Станкозаводе». Маркет растянется на два дня: 28 февраля и 1 марта. Так что присмотреть себе что-нибудь точно успеют все.

Для локальных брендов это шанс представить новые коллекции и свежие идеи, а для горожан и гостей Самары – найти что-то действительно особенное: от украшений и аксессуаров до авторских предметов для дома.