Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Весна начнется с покупок: в Самаре пройдет весенний маркет на «Станкозаводе»

В Самаре пройдет весенний маркет – отличная возможность поймать первые вайбы весеннего настроения и поддержать местных производителей. В этом году ярмарку традиционно проведут в центре города – на «Станкозаводе». Маркет растянется на два дня: 28 февраля и 1 марта. Так что присмотреть себе что-нибудь точно успеют все.

Для локальных брендов это шанс представить новые коллекции и свежие идеи, а для горожан и гостей Самары – найти что-то действительно особенное: от украшений и аксессуаров до авторских предметов для дома.

Текст: Артем Элекин
Фото: Олеся Смолякова, Максим Монахов

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: