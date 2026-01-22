Камон, 2016-й! Редакция Собака.ru покопалась в архивах и нашла себя – десятилетней давности

Денис Либстер

редактор

Так уж получилось, что 2016 год принес мне много перемен и новостей. Начну, пожалуй, с провала: я пытался сменить сферу деятельности и понял, что у меня ничего не получится. Поэтому, после паузы – не очень-то и долгой – я вернулся в медиа: в 2016 в выходных данных самарской Собака.ru впервые появилось мое имя. А еще именно в этом году я написал свой первый пост в запрещенной ныне сети, в которой когда-то люди делились красивыми фотографиями. И да: свою первую сказочку я тоже написал в две тысячи шестнадцатом.