Общество

Камон, 2016-й! Редакция Собака.ru покопалась в архивах и нашла себя – десятилетней давности

Вжух! Редакция Собака.ru тоже вернула свой 2016-й: вечеринки, учеба, первые написанные сказки, арт-сейлы, переезд к Карибскому морю, декрет и полная свобода в путешествиях по всему миру. Было разное – и это было классно. 

Максим Осипов

издатель и главный редактор 

Я ничего не помню. 

Екатерина Астафурова 

арт-директор 

Хороший был год, ремонты, переезды, новоселья. Много отдыха и поездок с друзьями, настолки, работа, природа. Встречали рассветы в Boathouse и танцевали под Рианну. Возвращаем все в этом году!

Екатерина Голованова

директор издания

В 2016 году я работаю ивент-менеджером в JK-event. И наша команда организовывает первый фестиваль набережных «ВолгаФест». Ох, помню еще легендарный бар «Ку-Ку».

Наталья Алиуллова

координатор

В 2016 году я только закончила универ (получила аж два диплома!) и сразу же после вручения полетела в первый раз в Грецию. Вспоминаю это время с улыбкой: год прайма, когда горы по колено и все еще впереди.

Ксения Возгорькова

редактор

Мне девятнадцать лет, я на втором курсе журфака – уже работаю в региональном медиа. Езжу в Москву на несколько недель прогуливать пары, исследую Самарскую область (тогда впервые была на горе Верблюд, пробовала себя в скалолазании и купалась в Голубом озере!), тренируюсь в небольшом спортзале, ношу зауженные джинсы и гигантские бесполезные очки. Вопрос один – если мы в силах запустить тренд на 2016-й, то может сразу вернем и моду на скинни?

Денис Либстер

редактор

Так уж получилось, что 2016 год принес мне много перемен и новостей. Начну, пожалуй, с провала: я пытался сменить сферу деятельности и понял, что у меня ничего не получится. Поэтому, после паузы – не очень-то и долгой – я вернулся в медиа: в 2016 в выходных данных самарской Собака.ru впервые появилось мое имя. А еще именно в этом году я написал свой первый пост в запрещенной ныне сети, в которой когда-то люди делились красивыми фотографиями. И да: свою первую сказочку я тоже написал в две тысячи шестнадцатом.

Светлана Каннибала 

специальный корреспондент

Про 2016-й скажу очень коротко: училась на модельку, поступила на звезду. 

Миша Качикаракис

дизайнер

Особенного чего-то не помню, но тогда я тоже, как и сейчас, работал дизайнером и снимал мастерскую в дореволюционном доме с крюбоями из ЧЖНС, арендовал квартиру в похожем здании-избе, много рисовали, участвовали в выставках, проводили арт-сейлы, на которых особо ничего не продавалось, но нам было и так норм.

Дмитрий Шатохин

руководитель отдела рекламных проектов

Я молодой и худой. 

Анастасия Варламова

менеджер рекламных проектов

Это был знаковый год, который изменил мою жизнь. В 2016-м я встретила любовь всей своей жизни, уволилась с работы и улетела на остров Маргарита в Карибском море!

Дарья Мищенко

фотограф

2016 год для меня – время экспериментов и поисков. Мы много лазали по старинным домам и крышам Самары, делали творческие проекты и знакомились с людьми, которые сегодня стали заметными и успешными в своих нишах нашего города и не только. Подрабатывала визажистом, но фотография всегда оставалась главным делом.  Училась, мечтала и еще раз много мечтала…  Именно в 2016-м я начала снимать для СМИ – это был не старт творческого пути, но год важных переломных событий.

Алина Тарасова

стилист

2016 год был для меня очень насыщенным. Много путешествий, много учебы и еще больше впечатлений. Это был год важных событий, открытий и перемен, который также дал мне ценный опыт.

Анастасия Попова

стилист

Беззаботное школьное время, в которое я бы с большим удовольствием сейчас вернулась. Два самых ярких воспоминания с этого года: поездка в лагерь «Артек» с подругой и поездка в Австрию вдвоем с мамой.

Екатерина Московская

менеджер рекламных проектов

Глядя на фото с рейвов и тусовок у всех с 2016-го, тоже вспомнила, как я не спала по ночам, но по другой причине. Благо, подготовка ЯR BAR & Terrace, LAST и прочими местами имелась. В моем 2016 году был второй декрет, выходы в люди на тусовки Алины Шпак «Временно не беременна» и минус десять килограммов.

Яна Сачук

дизайнер 

Было весело и беззаботно. Я очень часто ходила на разные концерты (иногда выступала сама).

Максим Монахов 

фотограф

Год был насыщенным, а я – молодым.

Фото: Личные архивы героев

