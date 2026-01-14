Татьяна Фролова: «Очень важно оставить след после себя – и пусть мой след будет именно таким»

Татьяна, почему именно керамика, а не, например, картины, шитье или дизайн украшений? Почему тогда, девять лет назад, вы выбрали именно «ваше» направление?

Это было своего рода озарение: я никогда не мечтала об этом и даже не задумывалась! По образованию я врач: четырнадцать лет проработала руководителем различных фармкомпаний. А после – стала домохозяйкой и начала заниматься рукоделием: крутила цветочки из ткани, создавала новогодние венки и праздничные композиции. И как-то для одной работы мне понадобился снегирь: я купила полимерную глину и слепила свою первую птичку. По тегам в соцсетях наткнулась на керамику Татьяны Щетининой, узнала о ее мастер-классах и уже через два дня поехала в Москву на обучение! Надо ли говорить, что следующим шагом стала покупка своего собственного гончарного круга?

Знаю, что у вас есть внук! Интересуется ли он гончарным делом?

Он пока еще маленький для того, чтобы полноценно помогать мне в работе, но ему это однозначно нравится! Мы вместе лепим тарелочки, кружки и игрушки.

Часто ли вы с ним мечтаете и фантазируете во время лепки?

Постоянно. И делаем это именно через сказки. Мой внук – современный ребенок, который растет на Marvel и Minecraft: да, русские сказочные герои ему не особо заходят. Кроме Великого Полоза – одного из лесных персонажей «Уральских сказов» Павла Бажова!

А какая сказка была вашей самой любимой в детстве?

Я обожала все сказки про животных, но особенно те, что писали братья Бондаренко. Какие фантастические там были мишки, зайчики и птички!

Как эти сказки, которые читала маленькая Таня, сейчас помогают вам – взрослой! – в работе?

Честно? Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Кажется, они просто живут внутри меня: формируют характер и помогают во взаимодействии с другими людьми.

Я могу представить, как рассказать историю словами или с помощью иллюстраций. Но как это сделать через керамику?

Это основной тезис, который я транслирую гостям на мастер-классах: люди приходят в «Танин круг» не просто полепить, а сотворить историю. А что такое история? Событие в семье, необычное поздравление, страсть, пожелания, мечты, цели – в общем, то, из чего формируется целая человеческая жизнь. И все эти эмоции мы как раз и пытаемся передать через керамику. И тут неважно, с помощью чего – формы, цвета или слов, нанесенных на изделие.