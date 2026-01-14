Татьяна Фролова: «Очень важно оставить след после себя – и пусть мой след будет именно таким»

История создания гончарной мастерской «Танин круг» вполне могла бы лечь в основу реалистичной сказки! Основатель дома, где с помощью глины и щепотки магии получаются фантастические кружки, тарелки и игрушки, Татьяна Фролова уже девять лет доказывает, что главное в жизни – идти по пути собственной неповторимой истории и не переставать верить в волшебство (в любом возрасте!).
Татьяна, почему именно керамика, а не, например, картины, шитье или дизайн украшений? Почему тогда, девять лет назад, вы выбрали именно «ваше» направление?
Это было своего рода озарение: я никогда не мечтала об этом и даже не задумывалась! По образованию я врач: четырнадцать лет проработала руководителем различных фармкомпаний. А после – стала домохозяйкой и начала заниматься рукоделием: крутила цветочки из ткани, создавала новогодние венки и праздничные композиции. И как-то для одной работы мне понадобился снегирь: я купила полимерную глину и слепила свою первую птичку. По тегам в соцсетях наткнулась на керамику Татьяны Щетининой, узнала о ее мастер-классах и уже через два дня поехала в Москву на обучение! Надо ли говорить, что следующим шагом стала покупка своего собственного гончарного круга?
Знаю, что у вас есть внук! Интересуется ли он гончарным делом?
Он пока еще маленький для того, чтобы полноценно помогать мне в работе, но ему это однозначно нравится! Мы вместе лепим тарелочки, кружки и игрушки.
Часто ли вы с ним мечтаете и фантазируете во время лепки?
Постоянно. И делаем это именно через сказки. Мой внук – современный ребенок, который растет на Marvel и Minecraft: да, русские сказочные герои ему не особо заходят. Кроме Великого Полоза – одного из лесных персонажей «Уральских сказов» Павла Бажова!
А какая сказка была вашей самой любимой в детстве?
Я обожала все сказки про животных, но особенно те, что писали братья Бондаренко. Какие фантастические там были мишки, зайчики и птички!
Как эти сказки, которые читала маленькая Таня, сейчас помогают вам – взрослой! – в работе?
Честно? Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Кажется, они просто живут внутри меня: формируют характер и помогают во взаимодействии с другими людьми.
Я могу представить, как рассказать историю словами или с помощью иллюстраций. Но как это сделать через керамику?
Это основной тезис, который я транслирую гостям на мастер-классах: люди приходят в «Танин круг» не просто полепить, а сотворить историю. А что такое история? Событие в семье, необычное поздравление, страсть, пожелания, мечты, цели – в общем, то, из чего формируется целая человеческая жизнь. И все эти эмоции мы как раз и пытаемся передать через керамику. И тут неважно, с помощью чего – формы, цвета или слов, нанесенных на изделие.
Как мне кажется, керамисты делятся на два лагеря: первый выступает за идеальную картинку, а второй – за несовершенство и самобытность изделий. Вы из какого лагеря?
Скорее, так делятся не керамисты, а любители керамики. А я универсал: могу найти общий язык и с теми, и с другими! Хотя я все-таки считаю, что не нужно идеализировать керамику: лично мне хочется делать так, чтобы человеку было понятно, что это хендмейд. Для меня ценны небольшая кривизна или неточность в рисунках.
Есть ли в «Танином круге» место волшебству? И на каком этапе работы это волшебство ощущается особенно сильно?
Волшебство – это физика и химия. Все работает на уровне молекулярных реакций.
Но это слишком взрослый подход. А мы же тут про фантастику и магию…
Ну, хорошо! Волшебство – это радость от того, что у людей все получается. Знаете, как много людей приходят ко мне с убеждением, что у них «руки растут не из того места», а потом – ух ты! – забирают домой произведение искусства. Первый этап волшебства прослеживается, когда начинает четко вырисовываться то, что должно получиться. А второй – на моменте, когда человек получает готовую вещь, сделанную своими руками.
Какую самую трогательную обратную связь вы получали за все время работы?
Как-то мне написали необычный отзыв – в стихах! Помню, что я даже расплакалась. Там было много теплых и добрых слов: автор писал, что с моих мастер-классов он ушел по-настоящему окрыленным. И это очень классно.
Как бы вы ответили на вопрос своих учеников: «Что самое главное в керамике?»
Не надо быть похожим на кого-то, надо быть собой: не стоит смотреть, у кого какая форма и кто как покрасил свое изделие. У каждого оно свое – не похожее ни на одно другое!
А что для вас керамика?
Умиротворение в жизни. Очень важно оставить след после себя – и пусть мой след будет именно таким.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Дарья Светличкина
