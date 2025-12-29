Костюмированный переполох: собрали девять новогодних историй самарских (супер!) героев

Кирилл Гуров, художник

В четыре года меня повели на утренник, для которого я выучил огромный стих Юнны Мориц про барашка (потому что я у мамы молодец!). После хороводов, песен и конкурсов у елочки настало время обменять у Деда Мороза стих на подарок. Я дождался своей очереди и начал читать. Дедушка, наверное, ожидал пару четверостиший, но в ход под пошло третье, четвертое, пятое и шестое. В какой-то момент он меня легонько перебивает и спрашивает: «Все?», а я отвечаю «Нет, не все!». В итоге, стихотворение дослушал и коробку с конфетами вручил. А главное, подарил чудо – настоящий новогодний полет вниз головой!