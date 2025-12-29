Костюмированный переполох: собрали девять новогодних историй самарских (супер!) героев

На волне ностальгии – праздничная распаковка детских воспоминаний! Собрали героев новогодних утренников – от Бэтмена до Снежинки – и попросили их вспомнить самый удивительный подарок от Деда Мороза. Получилось весело, искренне и (до слез!) трогательно.
Анастасия Кнор, директор благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие»
Когда мне было лет восемь, в магазине «Сюрприз» я увидела невероятной красоты куклу с шикарными волосами в платье и панталонах. Мечтала о такой! И вот, на Новый год Дед Мороз вручил мне заветный подарок! Это стало главным счастьем моей детской жизни.
Кузьма Спесивцев, управляющий боттлшопом «Бутылист»
Для меня Новый год скорее грустный праздник, и вспомнить какой-то сюрприз от Деда Мороза сложно. Но в моем вишлисте есть заветный айтем – специальный нож разведчика НРС-2 второй модификации. Кто знает, может в этом году под бой курантов я буду радоваться.
Максим Емельянов, сооснователь бара «Люди»
Самый необычный подарок я получил в этом году (или я, как рыбка, все забываю). У нас с любимой не хватает терпения и подарки друг другу мы дарим заранее. В этот раз мне преподнесли iPhone 17, упакованный как гель для душа и дезодорант.
Антон Веганов, основатель промо-группы «Продленка»
В детстве мы с сестрой очень хотели собаку, и вот на Новый год родители подарили нам далматинца. Щенка назвали Ричард.
Елизавета Федосеева, управляющая Инновационным центром стоматологии доктора Федосеева
Самый незабываемый подарок – трилогия про Гарри Поттера издательства «Росмэн» из будущего! Родители раздобыли ее с большим трудом. Подарок лежал под елкой в новогоднюю ночь 1999-го, и главное чудо заключалось в том, что в последние минуты уходящего года я держала в руках книги, на которых год издания стоял 2000. Они прилетели из будущего – и это было чудо!
Полина Дрожжина, руководитель спецпроектов футбольного клуба «Акрон» и основательница ЦСК «Нулевая комната»
Не была фанаткой кукол, но родители как-то подарили набор LEGO Belville – замок-конструктор с человечками. У меня открылась какая-то мания – в шесть лет изучила каталог LEGO и очень захотела карету с лошадью для принцессы. Целый год донимала родителей, написала письмо Деду Морозу (единственный раз в жизни!), и мечта сбылась – под елкой я нашла свой заветный подарок!
Андрей Сяйлев, художник
В последней группе детского сада на утреннике я музицировал в костюме собачки. А несколько лет назад в новогодние праздники мы всей семьей решили, что готовы к пополнению. Так в нашем доме появилась собака – капсула любви и хорошего настроения! Думаю, что между этими эпизодами жизни есть какая-то связь.
Денис Дроздов, совладелец бара «8бит»
Сами подарки не помню. В памяти сохранились воспоминания о том, как папа прятал их и писал записки с загадками. Мы с сестрой за час до Нового года бегали в поисках очередной подсказки, ведущей к сюрпризу. Было весело!
Кирилл Гуров, художник
В четыре года меня повели на утренник, для которого я выучил огромный стих Юнны Мориц про барашка (потому что я у мамы молодец!). После хороводов, песен и конкурсов у елочки настало время обменять у Деда Мороза стих на подарок. Я дождался своей очереди и начал читать. Дедушка, наверное, ожидал пару четверостиший, но в ход под пошло третье, четвертое, пятое и шестое. В какой-то момент он меня легонько перебивает и спрашивает: «Все?», а я отвечаю «Нет, не все!». В итоге, стихотворение дослушал и коробку с конфетами вручил. А главное, подарил чудо – настоящий новогодний полет вниз головой!
Текст: Ирина Никифорова
Фото: Личные архивы героев
