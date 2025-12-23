Знакомьтесь, самая – по версии редакции – яркая пара юного сообщества коллекционеров Александр Даранович и Яна Арбузова о том, с чего началась их совместная коллекция.

«Чаще всего мы покупаем и то, что понравилось мне, и то, что понравилось ей»

Стало интересно: какой у вас алгоритм разрешения споров в тех случаях, когда ваши желания не сошлись?

Александр: Чаще всего мы покупаем и то, что понравилось мне, и то, что понравилось ей. Но были в нашей совместной истории случаи, когда решили ничего не покупать. По большому счету, у нас нет каких-то жарких споров: коллекционирование доставляет нам удовольствие, а то, что наши вкусы порой не сходятся – мне кажется, это абсолютно нормально.

Яна: Я думаю, что лучше у нас будут разногласия на фоне искусства, чем в семейной жизни. Можно даже сказать, что это осознанный выбор: оставить возможность пободаться рогами по поводу нашей коллекции. Это даже забавно иногда бывает.

Одна из основателей «Худрука» Анна Радаева призналась, что какое-то время ее коллекция хранилась почти как у подпольного миллионера Корейко из «Золотого теленка». Как храните свою коллекцию вы?

Яна: Эта история с хранением искусства под кроватью довольно часто встречается в сообществе коллекционеров. И я бы не сказала, что это чисто самарская история! Мы сейчас общаемся с разными коллекционерами из России: не все вешается, не все обрамляется, а что-то лежит, если не под кроватью, то на складах. Просто для многих важен сам факт приобретения и обладания, а опцию «любоваться» они откладывают на потом. А иногда просто «не хватает» стен! Как у нас сейчас: пока идет ремонт в нашей новой квартире, в которой мы продумали места для развески и размещения искусства на этапе дизайн-проекта, мы живем на съемной, где пространство используется не очень рационально.

Александр: А сейчас мы обсуждаем размещение картин, которые у нас уже есть: что можно повесить на видное место, а что оставить для «личного» пространства – моего кабинета, например. И систему для хранения того, что на стены не попадет, продумываем: коллекция растет, и стен в какой-то момент снова будет не хватать.

Яна: У нас будет квартира, наполненная искусством! Такой масштабный арт-проект!

Ваше коллекционирование спонтанно-стихийное или у вас есть четкий план и стратегия?

Александр: У нас есть годовой бюджет, который мы стараемся не превышать, и большой вишлист, в котором много интересных имен. Но это не значит, что все наши покупки – строго по плану. Случаются и спонтанные покупки: единственное условие – эмоциональный отклик от приобретения. А если говорить о каких-то инвестиционных стратегиях, они чаще встречаются в мире крупных коллекционеров, которые покупают статусные лоты на Sotheby's и Christie's. У нас все немного иначе: и цели другие, и цены. К тому же, как человек, который профессионально занимается инвестициями, я точно знаю, что есть более надежные инструменты для увеличения своего капитала. Для меня гораздо важнее тот факт, что, покупая работу у местного художника, я помогаю развитию городской арт-среды. И факт обладания, наверное, тоже присутствует, но в меньшей степени. Но на первом месте все-таки стоит эмоциональный отклик – без него я никогда ничего не куплю!

Яна: Я художник, поэтому никогда не задумываюсь ни об инвестиционной, ни об обладательной составляющей коллекционирования. Для меня это, в первую очередь, символ восхищения художником! Мне хочется рассматривать его работы и гадать, как – и зачем! – он это сделал. И тут мы с Сашей расходимся во мнениях, потому что для него важна эстетическая составляющая: знаешь, чтобы глаз радовался! Но в этом расхождении есть и плюсы: теперь я всегда знаю, что ему подарить!

А ты даришь Александру то, что нравится тебе, или то, что нравится ему?

Яна: Ну, конечно, я выбираю то, что Саше понравится – для меня это важно. Какой вообще смысл в том, чтобы дарить подарок, который человеку не понравится? Поэтому я пытаюсь думать как он. Недавно, например, подарила ему работу Тамары Шипицыной – очень интересной художницы из Волгограда, которая занимается печатной графикой. Правда, я так и не поняла, понравился ли ему мой подарок!

Александр: Да! Мне он очень нравится.