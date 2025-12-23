Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
Общество

Поделиться:

Знакомьтесь, самая – по версии редакции – яркая пара юного сообщества коллекционеров Александр Даранович и Яна Арбузова о том, с чего началась их совместная коллекция.

Осторожно: Самару накрывает волной коллекционирования! Город-курорт открыл для себя мир современного – и не только! – искусства – чему мы только рады! – и увлекся коллекционированием. На правах самой – по версии редакции – яркой пары юного сообщества коллекционеров Александр Даранович и Яна Арбузова рассказали, с чего началась их совместная коллекция, и поделились алгоритмом разрешения споров в тех случаях, когда представления о прекрасном немного не совпадают. 

«И я вдруг поймал себя на мысли, что хочу побывать на торгах!»

С чего началось ваше коллекционирование? 

Александр: Пожалуй, можно сказать, что все началось с самого детства: в 90-х годах, когда мне было лет десять-одиннадцать, я собирал наклейки – покупал картинки с героями мультсериалов Диснея и «Марвел» и вклеивал их в специальные журналы. Ни один из журналов полностью закрыть, к сожалению, не удалось, но вектор был задан: мне нравилось покупать, клеить и смотреть, как растет и пополняется моя коллекция. Потом была длительная пауза в моем осознанном собирательстве, которая прервалась после того, как я – совершенно случайно! – наткнулся на афишу галереи «Виктория», которая приглашала всех желающих на Аукцион современного искусства. И я вдруг поймал себя на мысли, что хочу побывать на торгах! Мне в целом нравится все, что связано с искусством: во время путешествий я всегда стараюсь посетить музеи и галереи. И это был тот самый день, когда я впервые познакомился с куратором «Виктории» Сергеем Баландиным – ему нужно было написать, чтобы зарегистрироваться – и девушками из «Худрука»: мы с ними сидели на бревне на песке «ВолгаФеста». Там я купил свою первую работу и познакомился с миром самарского искусства – до этого городские культурные события проходили мимо меня.

Это говорит о том, что вы очень молодой коллекционер!

Александр: Так и есть: молодой коллекционер, который собирает молодое самарское искусство.

Принято! Но теперь интересно, как и когда произошел переход от сольного коллекционирования к парному?

Яна: Честно говоря, переход от точки А, в которой мы с Сашей познакомились, до точки Б, в которой наша коллекция стала совместной, занял не так уж много времени. После того, как три грации из «Худрука» вовлекли его в водоворот самарской культурной жизни, он попал на предаукционную выставку четвертого, если я не ошибаюсь, Осеннего аукциона галереи «Виктория», где мы и познакомились. Я поняла, что это именно тот человек, который лайкает мои сториз, мы выпили кофе, а спустя какое-то время начали жить – и собирать коллекцию! – вместе. 

Александр: Все так и было: кого-то связывает музыка, а нас связало искусство. Собственно, у нас не было ни малейшего шанса не познакомиться: мы посещали одни и те же выставки, галереи и ярмарки современного искусства. Схожие интересы и схожий отдых.

Яна: Получается, мы видим одно и то же и у нас возникает желание купить одно и то же. В основном.

Вышивка «Зверинец», Мила Гущина

Вышивка «Зверинец», Мила Гущина

Графика «Торот», Слава Нестеров

Графика «Торот», Слава Нестеров

«Чаще всего мы покупаем и то, что понравилось мне, и то, что понравилось ей»

Стало интересно: какой у вас алгоритм разрешения споров в тех случаях, когда ваши желания не сошлись?

Александр: Чаще всего мы покупаем и то, что понравилось мне, и то, что понравилось ей. Но были в нашей совместной истории случаи, когда решили ничего не покупать. По большому счету, у нас нет каких-то жарких споров: коллекционирование доставляет нам удовольствие, а то, что наши вкусы порой не сходятся – мне кажется, это абсолютно нормально.

Яна: Я думаю, что лучше у нас будут разногласия на фоне искусства, чем в семейной жизни. Можно даже сказать, что это осознанный выбор: оставить возможность пободаться рогами по поводу нашей коллекции. Это даже забавно иногда бывает.

Одна из основателей «Худрука» Анна Радаева призналась, что какое-то время ее коллекция хранилась почти как у подпольного миллионера Корейко из «Золотого теленка». Как храните свою коллекцию вы?

Яна: Эта история с хранением искусства под кроватью довольно часто встречается в сообществе коллекционеров. И я бы не сказала, что это чисто самарская история! Мы сейчас общаемся с разными коллекционерами из России: не все вешается, не все обрамляется, а что-то лежит, если не под кроватью, то на складах. Просто для многих важен сам факт приобретения и обладания, а опцию «любоваться» они откладывают на потом. А иногда просто «не хватает» стен! Как у нас сейчас: пока идет ремонт в нашей новой квартире, в которой мы продумали места для развески и размещения искусства на этапе дизайн-проекта, мы живем на съемной, где пространство используется не очень рационально.

Александр: А сейчас мы обсуждаем размещение картин, которые у нас уже есть: что можно повесить на видное место, а что оставить для «личного» пространства – моего кабинета, например. И систему для хранения того, что на стены не попадет, продумываем: коллекция растет, и стен в какой-то момент снова будет не хватать.

Яна: У нас будет квартира, наполненная искусством! Такой масштабный арт-проект!

Ваше коллекционирование спонтанно-стихийное или у вас есть четкий план и стратегия?

Александр: У нас есть годовой бюджет, который мы стараемся не превышать, и большой вишлист, в котором много интересных имен. Но это не значит, что все наши покупки – строго по плану. Случаются и спонтанные покупки: единственное условие – эмоциональный отклик от приобретения. А если говорить о каких-то инвестиционных стратегиях, они чаще встречаются в мире крупных коллекционеров, которые покупают статусные лоты на Sotheby's и Christie's. У нас все немного иначе: и цели другие, и цены. К тому же, как человек, который профессионально занимается инвестициями, я точно знаю, что есть более надежные инструменты для увеличения своего капитала. Для меня гораздо важнее тот факт, что, покупая работу у местного художника, я помогаю развитию городской арт-среды. И факт обладания, наверное, тоже присутствует, но в меньшей степени. Но на первом месте все-таки стоит эмоциональный отклик – без него я никогда ничего не куплю!

Яна: Я художник, поэтому никогда не задумываюсь ни об инвестиционной, ни об обладательной составляющей коллекционирования. Для меня это, в первую очередь, символ восхищения художником! Мне хочется рассматривать его работы и гадать, как – и зачем! – он это сделал. И тут мы с Сашей расходимся во мнениях, потому что для него важна эстетическая составляющая: знаешь, чтобы глаз радовался! Но в этом расхождении есть и плюсы: теперь я всегда знаю, что ему подарить! 

А ты даришь Александру то, что нравится тебе, или то, что нравится ему? 

Яна: Ну, конечно, я выбираю то, что Саше понравится – для меня это важно. Какой вообще смысл в том, чтобы дарить подарок, который человеку не понравится? Поэтому я пытаюсь думать как он. Недавно, например, подарила ему работу Тамары Шипицыной – очень интересной художницы из Волгограда, которая занимается печатной графикой. Правда, я так и не поняла, понравился ли ему мой подарок!

Александр: Да! Мне он очень нравится. 

Литография «Знакомый путь», Тамара Шипицина

Литография «Знакомый путь», Тамара Шипицина

Графика без названия, Алексей Журавлев

Графика без названия, Алексей Журавлев

Фотогравюра без названия, Ольга Чернышева

Фотогравюра без названия, Ольга Чернышева

«Один из главных плюсов комьюнити – это возможность посмотреть на мир искусства под другим углом»

Помогла ли вам «Школа коллекционера» сделать какие-то открытия или как-то изменить политику вашего коллекционирования?

Александр: Я бы начал ответ с того, что «Школа коллекционирования» создала комьюнити, без которого – это мое мнение! – коллекционировать не получится. Мне нужно быть в социуме и во всей этой культурной движухе, чтобы понимать, куда движется рынок.

Яна: Общие чаты, общие поездки, новые книги и статьи – у меня такого насыщенного потока информации уже много лет не было! И один из главных плюсов комьюнити – это возможность посмотреть на мир искусства под другим углом. Иногда в чате рассказывают про художника, на которого я бы раньше и внимания не обратила. Так что, если говорить о переменах после «Школы коллекционера», то они связаны скорее с образом жизни, чем со стратегией коллекционирования. 

Александр: Стратегия не изменилась, но появилось больше уверенности в своих действиях. Поэтому, как ни крути, но без усилий девушек из «Худрука», Сергея Баландина и Маши Ивановой с командой «ЗИМ Галереи» культура коллекционирования в Самаре развивалась бы гораздо медленнее. А мы сегодня быстрыми шагами догоняем Нижний Новгород, хотя у нас город поменьше. 

Яна: Это так! Не знаю, как развивался бы мир искусства, но без имен, которые назвал Саша, культура коллекционирования бы не двигалась никуда. 

«Некоторые работы Яны мне очень жалко отдавать, потому что я бы хотел любоваться ими дома»

У меня два персональных вопроса. Первый – тебе, Яна! Ты не боишься того, что в какой-то момент твое зеркало, как говорят японцы, помутнеет, и ты начнешь рисовать как те художники, которых ты коллекционируешь?  

Яна: Нет! Я считаю, что мы живем в таком мире, где если ты не обучишься чему-то из прошлого, не сможешь делать ничего нового: отсекать или игнорировать огромный опыт, который накапливался веками, не получится. Да и зачем его игнорировать? Я, наоборот, думаю, что нужно смотреть на других художников. Я всегда буду это делать – из этого может родиться что-то новое. Да и Пикассо говорил: «Воруй как художник!» Мне интересно смотреть, что делают другие, восхищаться этим, уважать чужое творчество, а если получается поддержать, то отчего бы и нет? Я только за! 

А теперь персональный вопрос для тебя, Александр: Яна – одна из самых популярных художниц города, и наша редакция в прошлом году провозгласила ее королевой самарского совриска. И мне интересно: когда кто-то покупает ее работы, для тебя это радость за свою женщину или ревность, потому что эта работа могла остаться в твоей коллекции?

Александр:  У меня в коллекции уже есть работа Яны Арбузовой, которую я приобрел еще в самом начале нашего совместного пути. И мне достаточно! Конечно, в первую очередь и на 99%, я радуюсь за Яну, когда покупают ее работы – это показатель того, что ее творчество ценят, что людям нравится то, что она делает.

Яна: Но вот этот один процент все-таки остается на ревность! Я недавно принесла в нашу квартиру свою графику, хотя не очень люблю, когда мое искусство висит у нас дома, а Сергей Баландин попросил эти работы для ярмарки графики «Контур» в Нижнем Новгороде. Саша был сильно против того, чтобы они продавались. 

Александр: Каюсь, есть такое. Некоторые работы Яны мне очень жалко отдавать, потому что я бы хотел любоваться ими дома.

У вас, кстати, есть какое-то единое мнение по поводу того, что можно считать жемчужиной вашей коллекции? Или она у каждого своя?

Александр: У меня есть определенный пул художников, работы которых я считаю жемчужинами коллекции. Одну работу выделить я не смогу.

Яна: А я люблю графику, поэтому, по версии меня, она и есть жемчужина нашей коллекции. 

Последний вопрос, с которого я должен был начать: коллекционирование – это дорогое удовольствие?

Александр: Я бы не сказал, что у коллекционирования высокий порог входа. Напомню, что у первой работы, которую я приобрел, был классический волгафестовский – семь тысяч рублей – ценник, который может позволить себе каждый. Поэтому коллекционировать совриск могут все – там нет космических цен: объекты современного искусства стоят не дороже, чем обычный предмет, который вы покупаете, чтобы украсить свой дом. Просто у объекта, созданного художником, есть какой-то смысл и концепция, поэтому лучше тратить деньги в галереях и на аукционах, чем нести их на «Озон», «АлиЭкспресс» или «Вайлдберриз» – я так считаю. 

Яна: В нашей коллекции есть работы с ценником в три ноля, есть в четыре и выше, но на самом деле цены в этом вопросе не важны. Повторюсь, для меня как для художника важнее всего вау-эффект: когда смотришь на работу и понимаешь, что тебе хочется унести ее домой. И это вовсе не обязательно должна быть картина – это может быть маленькая фигурка из керамики, открыточка или зин. Кстати, вот тебе коллекционерский лайфхак: художник всегда сделает скидку другому художнику! Ни на что не намекаю, но намекаю!

Вышивка «Фабрика-кухня», Саша Браулов

Вышивка «Фабрика-кухня», Саша Браулов

Монотипия WInter Landscape II, Мария Стадник

Монотипия WInter Landscape II, Мария Стадник

Текст: Денис Либстер
Фото: Михаил Денисов

Следите за нашими новостями в Telegram
Материал из номера:
Итоги

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: