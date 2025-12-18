Основатели камерного арт-клуба «Худрук» открыли «Школу коллекционера» и ответили на все вопросы начинающих – и не только! – коллекционеров

«У нас получилось создать комьюнити, объединившее людей, которые находятся на разных уровнях и стадиях принятия»

Вы помните брейншторм, на котором решили запустить свою «Школу коллекционера»?

Оля: Честно говоря, реальные очертания мысль запустить «Школу» обрела на интервью, которое мы давали тебе для премии «ТОП50. Люди, которые меняют город».

Анна: Но родилась эта мысль задолго до того, как мы придумали название «Худрук». Перед тем, как стать арт-клубом, мы много разговаривали о разных аспектах коллекционирования с главным арт-экспертом города Сережей Баландиным. Я к тому времени уже начала покупать искусство, поэтому постоянно донимала его вопросами, что мне лучше приобрести, а он всегда отнекивался: «Решай сама». И дело было не столько в нежелании брать на себя ответственность, сколько в том, что он считает коллекционирование способом познать себя: ты коммуницируешь сам с собой, а потом оглядываешься назад, оценивая результаты этой коммуникации. Мы долго убеждали Сергея в том, что городу сильно не хватает сообщества, в котором можно поговорить на тему коллекционирования, получая в ответ, что в Самаре это никому не нужно. Споры продолжались до прошлого лета, пока Сережа не сообщил, что ему звонили организаторы Биеннале частных коллекций, которые хотят поговорить с самарскими коллекционерами. А учредители Биеннале частных коллекций – это очень известные в мире искусства специалисты и коллекционеры: Марина Лошак, Антон Козлов, Михаил Каменский и так далее. И тогда мы поняли, что это возможность, которую ни в коем случае нельзя упускать: раз уж мы постоянно говорим о «Школе коллекционера», самое время ее запустить и заколлабиться со столичными экспертами! Сергей сразу предупредил, что времени у него нет и вообще он не организатор, так что организация легла на нас, а ему досталась роль куратора проекта. Так и получилась «Школа коллекционера»…

То есть можно говорить, что получилась?

Оля: Да! Мы, конечно, очень переживали, но я считаю, что получилась на все сто процентов: нам даже пришлось отказывать некоторым желающим принять участие, потому что мы быстро превысили запланированный лимит участников. А каждая встреча заканчивалась бурной дискуссией, что означает только одно: у нас получилось создать комьюнити, объединившее людей, которые находятся на разных уровнях и стадиях принятия – кто-то уже давно покупает искусство, а кто-то только собирается начать свою коллекцию. Одним из наших спикеров был арт-дилер и коллекционер со стажем Вячеслав Тишин, который до встречи с участниками нашей «Школы» был убежден, что коллекционирования в Самаре нет и в ближайшее время быть не может. И мы как будто немного сдвинули тектоническую плиту его уверенности!

Анна: У него, кстати, интересный подход к коллекционированию: он уделяет много внимания «классике», рассматривая свои приобретения как инвестиции. В отличие от того же Баландина, который рекомендует ориентироваться на современную историю, потому что все «старое» уже раскуплено и нужно или закладывать огромные бюджеты, или рисковать нарваться на подделку. Но эта разница в подходах к коллекционированию нормальна: у каждого коллекционера свой путь. И «Школа коллекционера» помогла осознать этот факт – до этого момента я все время стеснялась называть себя коллекционером…

«Оказалось, многих из тех, кто коллекционирует искусство, преследует синдром самозванца»

То есть вы, по сути, собрали «Общество анонимных коллекционеров»?

Оля: «Общество самозванцев-коллекционеров»!

Анна: Это так! Оказалось, многих из тех, кто коллекционирует искусство, преследует синдром самозванца, и не только я полагала, что называть себя коллекционером может только тот, у кого Шагал на стене висит…

Маргарита: Но, когда мы побывали в гостях у известных самарских коллекционеров, послушали их истории и рассказы о том, как они пополняют свои коллекции, стало полегче.

Анна: Это трудно объяснить словами, но безумие – в хорошем смысле! – арт-сообщества затягивает! Взаимодействие дает возможность многое понять и принять. Например, в прошлом году, во время очередной поездки на выставку современной графики «Контур» в Нижний Новгород, мы попали в гости к Наталье Коренченко – известному нижегородскому коллекционеру современного искусства и соосновательнице студии «Тихая». Она пригласила нас – огромную группу из пятнадцати человек! – к себе домой.

Оля: Это было незабываемо: в ее доме много искусства, которое живет! Никакого музейного трепета – картины висят на стенах, арт-объекты стоят посреди гостиной.

Анна: У нее даже беговая дорожка в квартире – объект современного искусства, потому что на экране демонстрируется ролик, когда ты бежишь. Это видео-арт встроен в беговую дорожку. И она совершенно спокойно себя в этом чувствует! Знаешь, она показывала нам работу известного нижегородского художника Артема Филатова, которая стоит примерно полтора миллиона рублей. Такой огромный металлический ящик, в нем спрятано секретное произведение искусства, и когда коллекционер покупает, он не знает, что внутри. А внутри черный ящик – в нем лежит маленькая-маленькая работа, нарисованная зеленкой, которая выцветает при контакте с солнечным светом. То есть всякий раз, когда обладатель хочет полюбоваться ей, он сокращает срок ее жизни. И меня удивило не только то, что Наталья с гордостью показала нам это сокровище, немного сократив его жизненный цикл, а то, что по этому дорогущему арт-объекту спокойно бегают ее кошки. В общем, этот визит развязал нам всем руки! Лично я, вернувшись домой, сразу достала свою коллекцию из-под дивана и начала развешивать ее по стенам. Уже не стесняясь!

А до этого вы что же, хранили ее, как Корейко: в чемодане под кроватью?

Анна: Примерно так, да. То есть я как бы стеснялась что-то вешать. И боялась развесить как-то не так.

Оля: На «Школе коллекционера» мы узнали, что шпалерная развеска – это тоже норма. И что делать можно вообще все.

Анна: Кстати, когда Наталья узнала, что мы организовали «Школу», она приехала к нам с лекцией – было очень приятно.

«Мне кажется, что коллекционирование – это история про кругозор и ощущение мира»

Скажите, у вас получилось нарисовать какой-то условный портрет самарского коллекционера? Или к вам пришли настолько разные люди, что нет смысла даже к одному знаменателю вести?

Оля: Наверное, у каждого сложилось свое впечатление, но мне кажется, что коллекционирование – это история про кругозор и ощущение мира. Трудно составить портрет коллекционера, потому что в нашей «Школе» собрались люди разных профессий, которых объединяет только одно – страсть к коллекционированию.

Маргарита: Михаил Каменский, например, утверждает, что коллекционирование – это вирус! И если он однажды попал в организм, избавиться от него просто невозможно. На сегодняшний день сложилось впечатление, что старая гвардия уже состоявшихся коллекционеров немного отошла от дел, не демонстрирует свои коллекции и не стремится выходить в публичную плоскость. Коллекционеры, которых объединила наша «Школа» – это молодые люди, наши ровесники, они больше интересуются современным искусством: знакомятся с художниками из своего поколения и готовы рисковать, приобретая работы, которые могут «выстрелить» в будущем. Это азарт!

А кроме азарта? Из чего еще «сделано» коллекционирование и чего в нем больше: рисков, эмоций или инвестиционной составляющей?

Маргарита: Удовольствия! Больше всего в коллекционировании удовольствия! Особенно после «Школы коллекционера», которая помогла нам избавиться от синдрома самозванца, успокоиться и перестать ждать от своих коллекций чего-то выдающегося и достойного музейных стен. Все очень просто: если у тебя есть желание обладать искусством, если это конкретное искусство вписывается в концепцию твоей коллекции и тебе будет комфортно сосуществовать с этим искусством внутри своего дома – надо брать! И личное знакомство с художником, безусловно, не только стимулирует к покупке, но и кратно увеличивает ценность приобретенного.

Анна: Собственно, даже знакомиться необязательно: можно просто отслеживать развитие карьеры художника, который тебе понравился. Для меня важна история! Я как-то купила на аукционе галереи «Виктория» небольшую вышивку казанской художницы Зухры Салаховой, а потом Forbes признал ее «Молодой художницей года». И я такая: «О! Моя-то!» И с самарской художницей Милой Гущиной у меня получилась похожая история: когда-то очень давно я купила ее работу, даже стыдно вспоминать за сколько – буквально по цене пары чашек кофе. А сегодня она блистает на ярмарках «Контур» и blazar и выставляется в Grabar Gallery. Когда такими историями пополняется твоя копилочка впечатлений, когда ты понимаешь, что сделал правильный выбор – это очень круто. Кстати, чтобы подчеркнуть и сохранить все эти истории, Сережа Баландин давал задание – составить в Excel табличку и занести в нее данные по каждому приобретенному объекту: где купил, как купил и так далее. И вот эти несколько строк очень помогают осознать себя настоящим коллекционером. И я вот поняла: для меня по большому счету не важно, как сложится карьера этих художниц в будущем – для меня имеет значение только то, что их работы останутся со мной и будут меня радовать.

«Коллекционирование – это история про познание самого себя»

А бывают коллекционеры одного шедевра?

Оля: Почему бы и нет? Повторюсь: коллекционирование – это история про познание самого себя. Возможно, раньше были какие-то устоявшиеся тренды, законы и правила, но сейчас можно просто приехать на ярмарку искусства и просто искать то, что тебе нравится, то, что откликается в твоей душе. И это очень здорово! Потому что мы с самого детства живем в каких-то рамках: не пересекай линию, не выходи за границы, распишись в квадратике. Коллекционирование дает возможность выразить себя, создать собственную мультивселенную и раскрыть свой творческий потенциал. Если для этого хватит одной картины, почему нет?

Анна: У всех свое видение и свой подход! Когда к нам приезжала Наталья Коренченко, она предложила всем ответить на вопрос: как бы мы поступили, получив на покупки условные два миллиона рублей. Все ответили по-разному! Кто-то предпочел бы купить одну картину, а кто-то выбрал несколько работ попроще, чтобы диверсифицировать риски. Самое нестандартное решение выбрал Сергей Баландин, который сказал, что положил бы эти деньги в банк под проценты, чтобы выплачивать ежегодную премию имени себя художникам.

Маргарита: Об этом, кстати, часто забывают – о том, что художников нужно поддерживать.

Оля: А для того, чтобы стать частью арт-сообщества и арт-рынка, нужно знать, куда пойти, к кому обратиться и кому показать свои работы. И для того, чтобы всем было проще, нужно составить «дорожную карту» города.

И вы уже составили такую карту?

Оля: Мне кажется, об этом пока говорить рано. Пока у нас есть контурная карта, которую мы потихонечку наполняем.

А в программу заполнения входит проведение второй «Школы коллекционера»? Какие у вас планы на этот проект?

Оля: Хотелось бы продолжать его развитие, но пока нам нужно просто выдохнуть. Нам предстоит много работы, но перед тем, как нырнуть в нее, хочется дать себе немного времени для рефлексии. Кроме «Школы коллекционера» у нас есть другие мероприятия, которые помогают развитию арт-сообщества. Но меньше всего хочется превратить все, чем мы занимаемся, в какую-то гонку – хочется, чтобы было гибко и по любви.

Анна: Если же говорить о планах, все мысли связаны с концептуальным и смысловым наполнением: думаем о новых спикерах, о новых форматах и новых продуктах.

«Никакого творческого поиска, только логичное развитие событий и оценка своих сил перед тем, как взобраться на новую ступень»

То есть вы в творческом поиске?

Оля: Скорее так: мы готовим почву для вновь едва проклюнувшихся ростков культуры коллекционирования. После «Школы коллекционера» к нам потянулись люди, которые готовы к новым открытиям и арт-приключениям. Представляешь: взрослые люди снова готовы учиться! И ключевое слово здесь «взрослые» – со всеми нужно согласовать даты, которые впишутся в их расписание. А «Школа» – это довольно масштабный продукт, так что у нас физически не получится проводить ее раз в месяц. И даже раз в три месяца!

Маргарита: «Школа коллекционера» – это же не первый наш подход к снаряду: стартовым этапом были арт-туры. Нам нужно было вовлечь людей в мир искусства, погрузить их в контекст происходящего, познакомить с ярмарками, галереями, художниками и только после этого логично сменить статус «Зритель» на «Активный участник процесса». Поэтому никакого творческого поиска, только логичное развитие событий и оценка своих сил перед тем, как взобраться на новую ступень.

Анна: Кстати, чтобы все, кто пришел в нашу школу, ощутили себя коллекционерами, мы подарили каждому небольшие арт-объекты тиражного искусства.

Как «Школа коллекционера» повлияла на ваш арт-клуб? Она вас сплотила, вывела на новый уровень или заставила поссориться, после чего вы неделю не разговаривали друг с другом?

Анна: По-моему, получилось отлично: пришли новые люди и все участники получили заряд энергии. Собственно, ради этого мы «Худрук» и придумывали!

Оля: Даже мой перфекционизм не помешал мне насладиться итогами. И дело даже не в том, что я научилась радоваться маленьким победам, а в том, что наш чат бурлит! Я прямо сейчас вижу, как ребята переписываются, обсуждая последние события мира искусства. А что касается ссор, у нас же и времени на них не было – все так быстро закрутилось! Поэтому, когда что-то шло не так, как было в плане, мы сразу пропускали все стадии и переходили к принятию и поиску решения.

Маргарита: В это трудно поверить, но за эти три года мы ни разу не столкнулись с ситуацией, которая дошла бы до выяснения отношений на повышенных тонах. Может быть, мы просто уже взрослые тети и с пониманием относимся к ситуациям и к другим людям. А может, у нас просто мэтч мэйд ин хевн и нам комфортно работать вместе: мы точно знаем, что если кто-то оступился, остальные подхватят.