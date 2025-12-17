Сергей Баландин: «Человек может называть себя коллекционером, когда он впервые начинает выделять какие-то предметы среди своих покупок»

Давай начнем с простого вопроса: что для тебя коллекционирование?

Коллекционирование – это когда ты любишь то, что собираешь, гордишься этим, бережешь это и любишь рассказывать об этом своим гостям. Для тебя это не просто вещь – с каждым объектом у тебя связана какая-то история. И вещь, которую ты хочешь видеть в своей коллекции, вовсе не обязательно должна быть новой, иногда тебе, наоборот, хочется, чтобы она была старой и поцарапанной, потому что ты знаешь, кто это сделал, или это указывает на то, в какой выставке она участвовала. Вот это все и означает коллекционирование, то есть такое обожание вещей с историей.

А с какого момента человек может называть себя коллекционером?

Человек может называть себя коллекционером, когда он впервые начинает выделять какие-то предметы среди своих покупок. На прошедшей этой осенью «Школе коллекционеров», которую мы провели с девушками из арт-клуба «Худрук», у нас была лекция на эту тему: чем коллекция отличается от покупок. Так вот, отличие в том, что коллекция никогда не теряет какой-то своей ценности, причем не обязательно финансовой – ценность вполне может быть непреходящей! То есть собирает человек, к примеру, марки, и знает, что они чего-то стоят и хранят какую-то память. И с годами их ценность скорее всего возрастет! А вещи, которые мы просто покупаем, могут устаревать и терять актуальность и для всего мира, и для нас самих, поэтому мы относим их на очередной своп или просто выбрасываем. Коллекция – это именно то, что никогда не выбрасывается. Это всегда неприкосновенный запас. Но давай уже вернемся к изначальному вопросу: с какого момента человек может назвать себя коллекционером. Говорят, для коллекционера нужно какое-то количество работ, но, на самом деле, это совершенно неважно. Опять-таки, представим себе человека, который собирает марки: чтобы стать коллекционером, ему достаточно иметь в своей коллекции одну ценную марку! То есть какая-то одна-две редкости превращают человека в коллекционера. И, конечно, тот факт, что ему будет мало этих редкостей и он захочет продолжения. Потому что, когда человек не хочет продолжения, он просто почетный обладатель какой-то редкой вещи. С этого все обычно и начинается: одна редкая вещь, намерение купить вторую и третью, а потом – желание рассказывать о своих находках и приобретениях. А еще можно отметить, что коллекционер занимается не только собирательством и поиском – он исследователь! То есть коллекционер – это, в принципе, не про вещи, потому что это состояние души!