Сергей Баландин: «Человек может называть себя коллекционером, когда он впервые начинает выделять какие-то предметы среди своих покупок»

Если в Самаре – и мы почти на все сто уверены, что не только в ней! – начинается диалог о современном искусстве, рано или поздно в нем прозвучит его имя: куратор и художник Сергей Баландин уже много лет символизирует – и коллекционирует! – совриск. Настало время поговорить об особенностях его подхода к коллекционированию!

Давай начнем с простого вопроса: что для тебя коллекционирование?

Коллекционирование – это когда ты любишь то, что собираешь, гордишься этим, бережешь это и любишь рассказывать об этом своим гостям. Для тебя это не просто вещь – с каждым объектом у тебя связана какая-то история. И вещь, которую ты хочешь видеть в своей коллекции, вовсе не обязательно должна быть новой, иногда тебе, наоборот, хочется, чтобы она была старой и поцарапанной, потому что ты знаешь, кто это сделал, или это указывает на то, в какой выставке она участвовала. Вот это все и означает коллекционирование, то есть такое обожание вещей с историей.

А с какого момента человек может называть себя коллекционером?

Человек может называть себя коллекционером, когда он впервые начинает выделять какие-то предметы среди своих покупок. На прошедшей этой осенью «Школе коллекционеров», которую мы провели с девушками из арт-клуба «Худрук», у нас была лекция на эту тему: чем коллекция отличается от покупок. Так вот, отличие в том, что коллекция никогда не теряет какой-то своей ценности, причем не обязательно финансовой – ценность вполне может быть непреходящей! То есть собирает человек, к примеру, марки, и знает, что они чего-то стоят и хранят какую-то память. И с годами их ценность скорее всего возрастет! А вещи, которые мы просто покупаем, могут устаревать и терять актуальность и для всего мира, и для нас самих, поэтому мы относим их на очередной своп или просто выбрасываем. Коллекция – это именно то, что никогда не выбрасывается. Это всегда неприкосновенный запас. Но давай уже вернемся к изначальному вопросу: с какого момента человек может назвать себя коллекционером. Говорят, для коллекционера нужно какое-то количество работ, но, на самом деле, это совершенно неважно. Опять-таки, представим себе человека, который собирает марки: чтобы стать коллекционером, ему достаточно иметь в своей коллекции одну ценную марку! То есть какая-то одна-две редкости превращают человека в коллекционера. И, конечно, тот факт, что ему будет мало этих редкостей и он захочет продолжения. Потому что, когда человек не хочет продолжения, он просто почетный обладатель какой-то редкой вещи. С этого все обычно и начинается: одна редкая вещь, намерение купить вторую и третью, а потом – желание рассказывать о своих находках и приобретениях. А еще можно отметить, что коллекционер занимается не только собирательством и поиском – он исследователь! То есть коллекционер – это, в принципе, не про вещи, потому что это состояние души!

Редкий реалистический Иван Ключников

Ранняя работа Дарьи Емельяновой

Когда – а в идеале бы узнать, с чего? – началась твоя коллекция?

Мне трудно обозначить, с чего именно она началась. Конечно, это произошло потому, что я куратор: занимался и занимаюсь организацией выставок. Так или иначе художники всегда дарили мне какие-то работы с этих выставок – это просто благодарность такая за сотрудничество. И однажды я работал с художницей и коллажистом Ириной Севастьяновой, у которой был проект с большими такими – больше метра высотой – тканевыми коллажами в стиле пэчворк: куски ткани, натянутые на деревянные рамы. И вот когда она одну из таких коллажных текстильных рам подарила мне, я понял, что это уже не какой-то сувенирчик. Это большая вещь, которая будет занимать много места у меня дома. И, собственно, до сих пор занимает. Наверное, этот момент можно считать, если не началом коллекции, но точно переломным каким-то моментом: с тех пор я уже не боюсь масштабов и размеров и собираю не только рисунки, коллажи и рукотворные открытки, но и такие большие вещи.

У тебя есть какое-то ключевое направление или концепция?

У меня нет какого-то сформулированного направления, но есть определенные темы. Конечно же, мне, как человеку с прошлым перформансиста, интересны телесные вещи: мне нравятся изображения людей, нравятся сюжеты, нравятся эмоциональные работы и вызывающие, так скажем, вещи – не то чтобы эпатажные, но рискованные и смелые. Мне, вообще, нравится смелость в искусстве. Я с удовольствием такие вещи приобретаю или как-то достаю. Это есть! Но сказать, что я собираю только такое или только сякое искусство, совершенно невозможно. И в том числе именно потому, что какие-то вещи я сам выбираю, а какие-то вещи выбирают меня. Художники дарят что-то, и мне очень приятно, что это происходит: совершенно не согласен от этого как-то отказываться или открещиваться. Поэтому концепция моей коллекции – это все-таки довольно размытая вещь. Но я думаю, что у нее есть настроение, просто потому что это и круг авторов, которых я знаю и которые мне близки, ну и темы тоже соответственные.

Классика нонконформизма: офорт Дмитрия Краснопевцева

Портрет Сергея Баландина, Александр Зайцев

«Блюющая избушка», Алексей Журавлев

Можно ли попросить тебя выделить жемчужину своей коллекции? Или серию жемчужин?

Ну, конечно, больше всего я горжусь работами не самарских художников, потому что самарских у меня просто по роду деятельности много и они все мои любимые и замечательные. Но для меня труднее достать вещи не самарских авторов, поэтому я горжусь работами Игоря Самолета, Александра Повзнера и Дмитрия Краснопевцева — это те самые жемчужины, которые выводят мою коллекцию на всероссийский уровень.

Есть ли у тебя какой-то план или коллекционирование – это спонтанный процесс?

Плана как такового нет. Действительно, как я уже сказал, очень много вещей мне достается в подарок, совершенно незапланированно. Но даже какие-то собственные покупки я не очень-то планирую, руководствуясь вдохновением, каким-то необычным стечением обстоятельств и неожиданными встречами. Вот приведу пример: работу Дмитрия Краснопевцева я купил на ярмарке графики «Контур» в Нижнем Новгороде, в которой принимала участие галерея «Виктория». То есть я сам приехал туда в статусе продавца, но почему-то подумал, что эта ярмарка станет для меня шансом увеличить количество московских работ в моей коллекции. Правда я думал, что куплю что-то молодежное, но увидел на соседнем стенде посильную для себя по цене работу классика советского нонконформизма. Дороговато, конечно. И бюджет свой я в итоге превысил. Но, как только я эту работу увидел, сразу понял, что она уедет со мной в Самару! Ни о чем не жалею! Правда, «молодого» я в тот раз тоже прикупил: работу Родиона Китаева и еще кое-что. В общем, не с пустыми руками вернулся. И планировать это просто невозможно!

Текст: Денис Либстер
Фото: Михаил Денисов, арт-клуб «Худрук»

