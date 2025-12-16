Ножи для стейков, ватные елочные игрушки и модели «вымерших» автомобилей: что собирают самарские коллекционеры

лектор, колумнист, писатель

Все началось летом 2015 года, когда я решил поставить на полку модель автомобиля DeLorean DMC-12. У этого авто и его создателя красивая и трагичная история, которая мне очень нравится. Мало в каких романах встретишь. И вот я нашел ее, купил, поставил на полку… И последние десять лет как в тумане. С годами менялся масштаб: от 18 к 64. Во-первых, все дорожало, во-вторых, кончалось место на полках. Сейчас я специализируюсь на вымерших марках вроде Pontiac или AMC. Хотя есть и причуды, вроде японской пожарной машины или невероятного в детализации Mercedes 450 SL Roadster. Ювелирная работа.

Коллекционирование для меня – это, в первую очередь, общение с ребятами из чата, встречи на выставках и так далее. Кто-то вот в онлайн-играх ищет себе собеседников, а кто-то модели собирает. Стараемся пару раз в год встретиться и похвастаться новинками. Картина прекрасная: бар, напитки, коврик в виде дороги и шесть здоровых дядек машинки катают. Пока ищешь модель, много узнаешь не только о машине, но и о контексте, в котором она существовала. Мне как историку по образованию это важно не меньше общения. Инвестиционной составляющей здесь нет: есть модели, которые могут потенциально подорожать, но это явно не про нас. Плюс потомкам будет не очень понятна ценность наших коллекций и они их потом продадут по цене игрушек, примеры такие были. Для инвестиций надо часы коллекционировать, живопись или Lego.