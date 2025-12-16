Ножи для стейков, ватные елочные игрушки и модели «вымерших» автомобилей: что собирают самарские коллекционеры

Последний месяц уходящего года – идеальное время, чтобы оценить масштаб волны – буквально цунами! – коллекционирования, которая захлестнула город-курорт. Собрали – как самые настоящие коллекционеры – несколько интересных коллекций, которые стали убедительным доказательством того, что собирать можно не только современное искусство: коллекция ножей может начаться с путешествия, а после посещения антикварного магазина можно начать собирать елочные игрушки.
Лектор, колумнист, писатель Рома Ежевичкин – коллекционер масштабных моделей: на сегодняшний день в его коллекции более четырехсот экземпляров, не считая посылки, которая еще в пути.
Роман Ежевичкин
лектор, колумнист, писатель
Все началось летом 2015 года, когда я решил поставить на полку модель автомобиля DeLorean DMC-12. У этого авто и его создателя красивая и трагичная история, которая мне очень нравится. Мало в каких романах встретишь. И вот я нашел ее, купил, поставил на полку… И последние десять лет как в тумане. С годами менялся масштаб: от 18 к 64. Во-первых, все дорожало, во-вторых, кончалось место на полках. Сейчас я специализируюсь на вымерших марках вроде Pontiac или AMC. Хотя есть и причуды, вроде японской пожарной машины или невероятного в детализации Mercedes 450 SL Roadster. Ювелирная работа.
Коллекционирование для меня – это, в первую очередь, общение с ребятами из чата, встречи на выставках и так далее. Кто-то вот в онлайн-играх ищет себе собеседников, а кто-то модели собирает. Стараемся пару раз в год встретиться и похвастаться новинками. Картина прекрасная: бар, напитки, коврик в виде дороги и шесть здоровых дядек машинки катают. Пока ищешь модель, много узнаешь не только о машине, но и о контексте, в котором она существовала. Мне как историку по образованию это важно не меньше общения. Инвестиционной составляющей здесь нет: есть модели, которые могут потенциально подорожать, но это явно не про нас. Плюс потомкам будет не очень понятна ценность наших коллекций и они их потом продадут по цене игрушек, примеры такие были. Для инвестиций надо часы коллекционировать, живопись или Lego.
Художница, куратор галереи «Виктория» и основательница пространства Kabinet Анастасия Альбокринова – обладательница большой коллекции искусства, в которой представлены живопись, фотография, графика, керамика и прочие объекты современных художников. В отдельную коллекцию зины, то есть книги художников и малотиражные издания, выделились только этой осенью, когда она перевезла свою коллекцию в студию и выделила для нее отдельную полку. Теперь каждый, кто приходит в Kabinet, может свободно ей пользоваться, как открытой библиотекой.
Анастасия Альбокринова
художница, куратор галереи «Виктория», основательница пространства Kabinet
В зинах мне интересно то, какие они бывают разные с точки зрения книги как медиума. Например, помимо классических книг, в которых мы, читатели, двигаемся от первой страницы к последней путем перелистывания, существуют зины-карты, зины-чековые ленты и даже зины-инструкции. Особый интерес в моей коллекции представляют зины-игры. Чаще всего это наборы карт, которые создают художники: англо-французские эротические таро Леры Лернер, фотоэкспедиция по России в виде колоды «Дурак» от Димы Птицына, ассоциативные карты с тридцатью двумя видами снега от типографии «Правда Севера» из Архангельска или совершенно необъяснимая игра Unbreaken с абстрактными изображениями и загадочными заданиями от арт-группы из Берлина.
Коллекционирование для меня – не хобби и не страсть, а естественная часть жизни. Как куратор и художница я общаюсь со многими авторами, путешествую, в конце концов, сама создаю зины. В культуре зиноделия мне нравится возможность обмена, хотя многие вещи я готова покупать, потому что они представляют для меня интерес с визуальной или содержательной точки зрения. Мои планы, как и мои ресурсы коллекционирования, напрямую зависят от того, что происходит в моей жизни. Недавно я проехала часть Транссибирского маршрута и пополнила свою библиотеку зинов редкими изданиями дальневосточных и сибирских авторов. Когда случится следующий трип или иная возможность расширить свою коллекцию – подскажет жизнь.
Художница Наталья Овсянникова – коллекционер с солидным стажем. Лет десять тому назад обладательница внушительной коллекции фарфора – от игрушек до брошей – увидела в антикварном магазине маленького оленя – ватную елочную игрушку. Эта встреча стала началом новой коллекции.
Наталья Овсянникова
художница
Купив свою первую игрушку, я начала собирать информацию, и следующие два года провела в областной библиотеке, знакомясь с технологиями изготовления и погружаясь в огромный и интересный мир. После первой игрушки были другие: я начала целенаправленно искать ватные елочные игрушки, постепенно углубляясь в реставрацию, потому что многим моим находкам было по семьдесят-восемьдесят лет, а о правильном хранении редко кто задумывается.
Обычно я покупаю игрушки в антикварных магазинах, но в Самаре их крайне немного – еще меньше, чем блошиных рынков. Еще один источник пополнения коллекции – обмен с другими коллекционерами. С другой стороны, с некоторыми «дублями» расставаться не хочется: у меня собралась приличная серия «одинаковых» акробатов и клоунов, которые вовсе не одинаковы – ручная роспись добавляет индивидуальности даже серийным экземплярам. И они вроде и похожи друг на друга, но такие разные!
Есть ли инвестиционная составляющая в коллекционировании ватных игрушек? Это удивительно, но да: цены на игрушки постоянно растут! Многие экземпляры из моей коллекции за несколько лет подорожали раза в три, а в некоторых случаях наблюдается почти пятикратный рост. Да и в целом цены на некоторые особо редкие игрушки кусаются – космические какие-то цифры. В любом случае я пока не планирую останавливаться – коллекции есть куда расти!
Известный своей коллекцией винила – более двух с половиной тысяч пластинок – журналист и музейщик Алексей Тилли собирает не только диски, но и гитары. На сегодняшний день в его коллекции десять инструментов разных лет: от базы – типа американского Fender Precision или Epiphone Casino – до редкостей – японского винтажа 70-х и незаурядной акустики 1956 года.
Алексей Тилли
музыкальный журналист, музейный сотрудник
Коллекционирование – это очень приятное хобби. Или лучше так: когда у тебя предметов больше... чем подсказывает здравый смысл. И – лучше отметить это в самом начале! – коллекционирование – это дорогое удовольствие: винтажные японские или американские инструменты известных марок могут стоить как половина квартиры.
Концепция моего коллекционирования вполне заурядная: в первую очередь, меня волнует формфактор. Для меня главное, чтобы гитары были красивыми и имели нестандартную форму, поэтому я люблю оффсеты – гитары со скошенным корпусом. Обожаю джазовые «банки» и полые внутри басы, но отдельная моя страсть – полуакустические инструменты. А первой гитарой в моей коллекции стала корейская Phil Pro, которая, к слову, была очень даже ничего. Суммарно я купил более тридцати гитар, сейчас в моей коллекции осталось десять инструментов, самых близких и дорогих моему сердцу. Среди них есть три инструмента, которые я считаю жемчужинами своей коллекции. Это акустическая гитара марки Taylor, которая просто потрясающе звучит, редкая японская полуакустическая – абсолютно космический звук! – гитара Univox Coily 71-го года, произведенная на культовом заводе «Матсумоку», и, конечно же, подаренный мне акустический «Такамин» 56-го года – даже боюсь представить, сколько он стоит сегодня.
Никакого плана коллекционирования у меня нет – только процесс. Сейчас, к примеру, я присматриваюсь к испанским лес-полам марки Supro и даже пытался купить один на прошлой неделе, но вовремя ударил себя по рукам, потому что придется покупать более крупную стойку!
Обычно коллекционеры не любят публичность, поэтому команда мужской гостиной Meat Happens BBQ выделяется на общем фоне: их коллекция ножей из разных – Грузия, ОАЭ, Италия и не только – стран известна не только самарским ценителям хорошего стейка, но и далеко за пределами города-курорта.
Первый нож ресторатор Артем Шишакин привез из дубайского стейк-хауса Nusr-et, и коллекция постоянно пополняется новыми экспонатами, которые привозят из путешествий члены команды мужской гостиной или дарят ее гости. В основе концепции коллекции Meat Happens BBQ лежит идея превратить знакомство со стейком в незабываемый опыт: сегодня каждому гостю предлагают выбрать «свой» нож из специального деревянного бокса, в котором хранятся двенадцать разных экземпляров, отличающихся лезвием и рукоятью. И это далеко не полная коллекция в абсолютном смысле! В разные периоды в сундуке могут появляться разные ножи: набор формируется в зависимости от конкретного сезона, гастрономической тематики, особенностей меню, ожидаемой загрузки и качества стали. Один из самых важных критериев – форма клинка и тип лезвия: важно, чтобы оно обеспечивало чистый и аккуратный срез, не разрушало структуру волокон мяса, сохраняя весь сок фирменного мяса.
