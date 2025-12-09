Вишлист с приколами! Нашли двенадцать локальных подарков на Новый год

Это нам все надо: в подарок близким (и себе!) на Новый год берем крейзи-лягушку, вязаные носки (бабушкин хендмейд!), лампы из стеклоблоков, вазу с магическим существом и «Столичный» из кафельной плитки. Нашли двенадцать вариантов приятных подарков: в общем, заворачиваем сразу все.
Дженга от «Коржа»
Это мы берем себе и друзьям на Новый год: дженга в фирменном фиолетовом цвете сети кофеен «Корж» (и с логотипом на каждом брусочке!). Строим башню, ломаем башню – и так по кругу все праздники!
Вязаные носки и варежки от бабушек из Подвалья
Держим ноги (и руки!) в тепле, тем более что эта зима ожидается морозной: за хэндмейд-варежками и носками едем в «Альфа Глэмпинг». Из действительно классного: изделия вяжут местные бабушки-мастерицы из села Подвалье.
Керамика от Fairy Airy
Все бежевое и невзрачное оставляем в 2025-м: разбавляем Новый год яркими аксессуарами от керамиста Анны Толстовой. На что обратить внимание? На которусалок для елки, коне-подсвечники и, конечно же, лягушек с крылышками.
Постер от Севы Выводцева
Иллюстрации от Севы Выводцева стали (и мы не побоимся этого слова!) классикой среди подарков – вне времени и трендов! Постеры понравятся зумерам, бэби-бумерам, миллениалам – вообще всем, кто любит самарскую архитектуру.
Мастер-класс по высокой печати в Letterhaus
Пополняем коллекцию впечатлений встречей с основателем студии высокой печати Letterhaus Алексеем Яковлевым. Знакомимся с местом, в котором живут сотни тысяч литер, и наблюдаем за тем, как создаются гравюры и постеры из наборного шрифта.
Косметичка от Moomy
Легкие – буквально воздушные! – косметички от самарского бренда Moomy могут стать как самостоятельным подарком близкому человеку, так и гифт-боксом, в который можно сложить важные и очень нужные уходовые средства.
Пластинка из Третьяковки в Самаре
Счастливым обладателям винилового проигрывателя дарим пластинку с саундтреком-впечатлением – на сорок минут! – к выставке «В круге цвета. Красный». Она – яркая пластинка – стала результатом коллаборации галереи и «Яндекс.Музыки».
Лампа из стеклоблока
Достойный соперник новогодней гирлянде найден – добавляем в интерьер тепла и уюта вместе со светильником из стеклоблока от проекта «Ламповый блок». И на заметку – такой подарок идеален не только под Новый год!
Новогодняя композиция от Garden N
Время ставить елку! Для тех, кто не хочет нести с елочного базара целое дерево, собираем сезонные композиции и букеты из хвои в Garden N и украшаем их разными – блестящими, сверкающими и переливающимися! – шарами.
Гирлянда от Юли Завтур
Двусторонняя гирлянда из тринадцати фигурок с бежево-золотой веревочкой – наше однозначное «да!». Во-первых, это телепорт в детство! Во-вторых, чудесный подарок, явно отсылающий к новой (и уже любимой!) выставке в самарской Третьяковке.
Ваза от Kimiko Ceramics
Бум! То самое время добавить немного волшебства в свою жизнь уже наступило: для близких (и для себя!) выбираем керамическое магическое существо от самарского мастера Светланы Ким: «монстрики» прячутся в кружках, подсвечниках, вазах – и не только!
«Красиво, но мало» от Александра Филимонова
А вот и он – бэст-декор от самарского художника Александра Филимонова. Он превратил кафельную плитку, смальту и фанеру в самый новогодний салат «Столичный». Вопрос только один: почему так красиво, но мало?
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб
