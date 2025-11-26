Дети, маме надо отдохнуть! Продолжаем рассказывать о лучших подарках ко Дню мамы

Time4me

Это вам для мам! Добавляем в вишлист для самой близкой полное восстановление как изнутри, так и снаружи (читать: подарочный сертификат в Time4me!). В топ процедур входят спа-уход для лица и тела, аппаратная, эстетическая и инъекционная косметология, а также маникюр, педикюр, визаж и услуги парикмахерского зала на премиальных брендах. Здесь же совсем недавно появилась вау-новинка – лазерная эпиляция, омоложение и удаление пигментации и сосудов александритовым лазером Quanta system Duetto.