Дети, маме надо отдохнуть! Продолжаем рассказывать о лучших подарках ко Дню мамы

Да, мы продолжаем целый марафон по выбору подарков ко Дню мамы (который будем отмечать 30 ноября!). Поддерживаем локальный бизнес и выбираем между полным апгрейдом в Time4me, уборкой от Дома быта «Комфорт» и фотосессией в «Моментах» или сетом ароматов от Parfumberry, восстановлением в Clinic System и маникюром от Perfect manicure.
Time4me
Это вам для мам! Добавляем в вишлист для самой близкой полное восстановление как изнутри, так и снаружи (читать: подарочный сертификат в Time4me!). В топ процедур входят спа-уход для лица и тела, аппаратная, эстетическая и инъекционная косметология, а также маникюр, педикюр, визаж и услуги парикмахерского зала на премиальных брендах. Здесь же совсем недавно появилась вау-новинка – лазерная эпиляция, омоложение и удаление пигментации и сосудов александритовым лазером Quanta system Duetto.
«Комфорт»
На вопрос мамы: «А кто в квартире убираться будет?» (спустя столько лет? всегда!) отвечаем быстро и не задумываясь: «Профи из Дома быта «Комфорт»! Подарочный сертификат на клининг – сюрприз с мегавниманием: специалисты уберут всю квартиру безопасными и эффективными средствами, почистят мебель и шторы, уделят внимание каждой детали и дадут маме по-настоящему выдохнуть!
«Моменты»
День мамы – тот самый повод остановить время в Автопортретной «Моменты» и собрать коллекцию удачных фотографий – на целый альбом! Специально к празднику команда проекта подготовила сертификаты на фотосессию (без фотографа!) в новом дизайне «Для той, кто всегда рядом». И это суперкомбо: стильная упаковка как из Pinterest, открытка, а главное – время, проведенное вместе. Прекрасный момент, чтобы обеспечить ее улыбку – тот самый подарок, который с годами становится только ценнее.
Parfumberry
Ароматов много не бывает – и с этим трудно поспорить. «Слишком индивидуально!» – скажет кто-то (и будет не прав!): профессионально собранные сеты ароматов от Parfumberry, как парфюмерный гардероб с нарядами, подойдут на все случаи жизни. Тех, кто все-таки боится ошибиться с выбором, в парфюм-барах будут ждать подарочные сертификаты на любую сумму.
Clinic System
Близких надо беречь! Знакомьтесь (если не сделали этого раньше!): Clinic System – одна из первых клиник Самары, где здоровье, иммунитет и силы восстанавливают с помощью мегаэффективных капельниц. Несколько посещений под расслабляющую музыку или любимое кино – и вот мама готова хоть в космос!
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия на осуществление медицинской деятельности Nº Л041-01184-63/00271680.
Perfect manicure
В руках мамы – тепло и огромная любовь! Проявляем свою заботу и вручаем ей сертификат на маникюр, который будет выглядеть аккуратно и ухоженно как на фотографиях, так и в жизни. Спокойная атмосфера в Perfect manicure, деликатный (и ненавязчивый!) сервис, а главное – тот самый желаемый результат – звучит как план для одного долгожданного выходного!
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)