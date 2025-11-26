Мама это оценит! Собрали большой вишлист от локального бизнеса ко Дню мамы

«Зори»

В Доме красоты «Зори» верят, что подарок – это не просто вещь, а внимание, забота и эмоции. Поэтому и подарочный сертификат здесь оформляют по-особенному, с душой: в эстетичный бокс с миниатюрой косметического средства или в авторскую шкатулку с серебристым браслетом-посланием, который еще долго будет напоминать маме о важном дне. А потратить сам сертификат она сможет и на акватерапию, и на спа-ритуалы, и на любимый уход – тут есть, кажется, вообще все для настоящего и такого нужного релакса!