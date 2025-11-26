Мама это оценит! Собрали большой вишлист от локального бизнеса ко Дню мамы

Как насчет того, чтобы устроить внезапный сюрприз, который поможет выразить любовь, благодарность и заботу без слов? Говорим «да!» такому сценарию и составляем вишлист с подарками для самого близкого человека на свете. Собака.ru собрала большой (в двух томах!) список полезных и приятных презентов ко Дню мамы: никаких ограничений и рамок – от сертификата в SlimChik, гонг-релаксации в «ПОLЕ» и сеансов массажа или эпиляции в «Лавью» до целого дня красоты в Rebus Beauty, концерта при свечах от Unisong и оригинально оформленных шкатулок и боксов от Дома красоты «Зори».
SlimChik
Знакомьтесь (если по какой-то случайности еще не знакомы!) – SlimChik! Это студия массажа, которая прямо сейчас гремит на весь город своими программами: от «Сушки», SlimChik2.0 и Mommy до комплекса «Рехаб боди». В студии представлен массаж Beautylizer – да, это тот самый боец с отеками и целлюлитом: он умеет подтягивать кожу и заметно улучшает ее качество. Несколько сеансов, и вот – вашей маме снова семнадцать!
«ПОLЕ»
На вопрос: «Какой отдых для мамы самый лучший?» отвечаем быстро и не задумываясь: «Тот, где ничего не нужно делать – только лежать и наслаждаться». Для полного расслабления в месте отдыха и досуга «ПОLЕ» и были созданы сеансы гонг-релаксации – это теплое звуковое пространство для отдыха и внутреннего баланса. Каждая встреча уникальна: мастера используют не только гонги, но и другие этнические инструменты, которые создают неповторимое звуковое полотно. Дарим близкому человеку сессию (или сразу несколько!) и наблюдаем за невероятными изменениями после целого часа релакса!
«Лавью»
Признаемся в любви и в качестве сюрприза вручаем подарочный сертификат в студию лазерной эпиляции и особенного массажа «Лавью». Их – красивые и стильные сертификаты – команда разработала специально ко Дню мамы: «Лавью, мам, ты заслужила время для себя» – вместо суммы сертификата и типичных картонок. Все, что останется сделать получательнице подарка, это записаться на особенный массаж «Рождение»: перед сеансом ей предложат заполнить «анкету особенных ощущений» и настроиться на волну релакса (этот массаж, кстати, выполняют на оригинальном креме Zielinski & Rozen!). А тех, кто ценит лазер, администраторы студии могут записать еще и на безопасную, безболезненную и – что ценно! – эффективную процедуру. Из важного: недавно здесь появился аппарат Genesis – новинка в мире лазерных технологий.
Rebus Beauty
Мама каждого и так (конечно же!) самая красивая, но что, если подарить ей целый день красоты, релакса и отдыха? За волшебными преображениями отправляемся в Rebus Beauty – именно они ответственные за искусство преображения и качественного отдыха. Команда проекта соединила инновационные технологии косметологии и ведущие массажные практики и получила комбо – место, которое создано для расслабления, ухода и времени только для себя. Эстетическая и инъекционная косметология, массаж, расслабляющие спа-программы, бьюти-сервис – лишь некоторые поводы подарить родному человеку визит в эту студию красоты.
Unisong
Эмоции – ценный (и с этим не поспоришь!) подарок: вручаем маме билеты на концерт при свечах от Unisong, вместе продумываем праздничные образы и почти через неделю, 6 декабря, отправляемся на премьеру новой рождественской программы. Гостей будут ждать двадцать пять мировых хитов – от классики до рока в исполнении симфонического оркестра – и более тысячи свечей: слушаем Bobby Helms – Jingle Bell Rock, ABBA – Dancing Queen и даже Nirvana – Smells Like Teen Spirit. Да, это точно будет красиво и по-настоящему волшебно.
«Зори»
В Доме красоты «Зори» верят, что подарок – это не просто вещь, а внимание, забота и эмоции. Поэтому и подарочный сертификат здесь оформляют по-особенному, с душой: в эстетичный бокс с миниатюрой косметического средства или в авторскую шкатулку с серебристым браслетом-посланием, который еще долго будет напоминать маме о важном дне. А потратить сам сертификат она сможет и на акватерапию, и на спа-ритуалы, и на любимый уход – тут есть, кажется, вообще все для настоящего и такого нужного релакса!
