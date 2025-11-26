Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Чем жила Самара сто лет назад? Отвечает Григорий Циденков!

Сегодня в рамках проекта «Архитектурная среда» в кофейне White Cup в пространстве «ЦЕХ» можно будет узнать, как и чем жил наш город сто лет назад: самарский историк Григорий Циденков прочитает лекцию «Досуг самарцев 1920-х годов». Это отличная возможность познакомиться с эпохой великих социальных экспериментов и бурных перемен и узнать, как люди жили в водовороте истории, когда старые традиции сменялись новыми идеалами, а горожане искали способы отдохнуть, развеяться и приобщиться к культуре на руинах дореволюционной России. Лекция начнется в семь вечера.

Фото: архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: