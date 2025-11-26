Чем жила Самара сто лет назад? Отвечает Григорий Циденков!

Сегодня в рамках проекта «Архитектурная среда» в кофейне White Cup в пространстве «ЦЕХ» можно будет узнать, как и чем жил наш город сто лет назад: самарский историк Григорий Циденков прочитает лекцию «Досуг самарцев 1920-х годов». Это отличная возможность познакомиться с эпохой великих социальных экспериментов и бурных перемен и узнать, как люди жили в водовороте истории, когда старые традиции сменялись новыми идеалами, а горожане искали способы отдохнуть, развеяться и приобщиться к культуре на руинах дореволюционной России. Лекция начнется в семь вечера.