Это наше дело: подводим первые итоги совместного опен-колла Собака.ru x «Мой бизнес» x Business FM

Бренд GUAN.STUDIO

Бренд не просто создает украшения из ювелирного стекла, а воплощает миссию – «дарить миру искусство, которое можно носить». Говорят, в Самаре живут самые красивые девушки, и уверены, что именно они вдохновили создателей.

Нашу команду впечатлило то, что успех GUAN.STUDIO подтвержден на самом высоком уровне: бренд является финалистом престижного конкурса при поддержке Президента, обладателем наград Минпромторга, и его коллекции получили признание Правительства региона. Изделия марки уже представлены в тридцати пяти странах мира. Большое желание пообщаться с создателями и рассказать о бренде слушателям Business FM.