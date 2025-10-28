Это наше дело: подводим первые итоги совместного опен-колла Собака.ru x «Мой бизнес» x Business FM

Совместный опен-колл Собака.ru, «Мой бизнес» и Business FM – все. Подводим итоги вместе с директором по развитию радиостанции Business FM в Самаре Ксенией Ивановой и руководителем департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Ларисой Названовой. И вот они – четыре проекта, о которых надо знать!
Ксения Иванова
Директор по развитию радиостанции Business FM в Самаре
Современный бизнес в нашем регионе каждый раз поражает своей смелостью, глубиной замысла и любовью к своему делу. Выбирать из множества ярких проектов опен-колла было непросто, но мы с особым вниманием отнеслись к тем, кто не только создает продукт, а творит новую реальность.
Автор уникальных коллекций, в которых керамика, как нам показалось, становится языком любви к Самаре. Татьяна создает посуду, декоративную продукцию и даже керамические копии памятников архитектуры нашего региона. Ее творчество не просто существует в мастерской – оно украшает интерьеры местных кафе и ресторанов. Мы отмечаем ценность того, что любимое дело прорастает такой аутентичностью и достигает масштабов. Будем рады обсудить путь становления и развития бренда в эфире Business FM.
Бренд не просто создает украшения из ювелирного стекла, а воплощает миссию – «дарить миру искусство, которое можно носить». Говорят, в Самаре живут самые красивые девушки, и уверены, что именно они вдохновили создателей.
Нашу команду впечатлило то, что успех GUAN.STUDIO подтвержден на самом высоком уровне: бренд является финалистом престижного конкурса при поддержке Президента, обладателем наград Минпромторга, и его коллекции получили признание Правительства региона. Изделия марки уже представлены в тридцати пяти странах мира. Большое желание пообщаться с создателями и рассказать о бренде слушателям Business FM.
Лариса Названова
Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области
Одно из важных направлений государственной поддержки бизнеса сегодня – креативные индустрии. Минэкономразвития региона и центр «Мой бизнес» реализуют целый комплекс мер, направленных на содействие в развитии креативных проектов. Эта работа видна и в рамках опен-колла – видим среди тех, кто оставил свой комментарий, получателей грантов, участников маркетов, обучающих курсов, мастер-классов. Многие креативные предприниматели уже развиваются с государственной поддержкой. И мы рады вновь оказать информационное содействие самым интересным проектам.
Развивать креативный бизнес – задача творческая и сложная. Важно выбрать именно то направление, которое будет уникальным и интересным для покупателей. Не так много в нашем регионе производителей ювелирных изделий. А особенно таких, которые работают уже десять лет, как ювелирная мастерская EFREMOVY. Ребята создают очень качественный продукт, проводят мастер-классы и экскурсии на свое производство.
Творческое пространство «Ловец мастеров»
Очень ценно, когда креативный проект вырастает не просто в персональный бизнес, а в площадку, которая продвигает и представляет продукцию многих создателей креативных продуктов. Как это сделала Олеся – основатель творческого пространства «Ловец мастеров», в котором сегодня представлены работы более сорока мастеров Самарской области.
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)