Открываем криэйт-окно! В центре «Мой бизнес» пройдут авторские тренинги для представителей креативных индустрий

30 октября

«Успешный фотограф – полный гид по профессии»

С одиннадцати часов утра фотограф Вито Бурмасов будет рассказывать, как с помощью авторских техник не только познать свою профессиональную ценность, но и апгрейднуть себя в индустрии.



10 ноября

«Твой модный бизнес: от стартапа до лидерских позиций»

Как вплести трендсеттинг в ДНК личного бренда и продвинуть это в дизайн-отрасль? Ответ на этот – и не только! – вопрос готовят Елена Гольдман – эксперт в области визуального имиджа и Виктория Дудникова – создательница Don Fashion Week.



13 ноября

«Правовые основы брендирования: товарные знаки и региональные бренды»

Важное для всех: Денис Савченко – заместитель начальника Центра «Федеральный институт промышленной собственности» поделится инструкцией, как зарегистрировать товарный знак, и расскажет, кто такие (кем бы они ни были!) патентные тролли.



17 ноября

«Искусство самопрезентации. Как готовиться к выступлениям?»

Из клиповых рамок – в сердца клиентов, заказчиков и партнеров: упаковываем знания уверенной презентации вместе с Максом Федоровым – бренд-продюсером команды FЁDOROV и сооснователем агентства ENDY. Спойлер: обходимся (тут и желательно везде!) без синдрома самозванца.