Открываем криэйт-окно! В центре «Мой бизнес» пройдут авторские тренинги для представителей креативных индустрий

Крутим калейдоскоп анонсов для представителей креативных индустрий: собрали дайджест бесплатных тренинг-сессий, которые пройдут 30 октября, 10, 13 и 17 ноября в центре «Мой бизнес». Учимся интегрировать свои скилы в фото, поднимаемся по фэшн-лестнице к успешному старту, узнаем, кто такие патентные тролли, и узнаем о тонкостях самопрезентации.
30 октября
«Успешный фотограф – полный гид по профессии»
С одиннадцати часов утра фотограф Вито Бурмасов будет рассказывать, как с помощью авторских техник не только познать свою профессиональную ценность, но и апгрейднуть себя в индустрии.
10 ноября
«Твой модный бизнес: от стартапа до лидерских позиций»
Как вплести трендсеттинг в ДНК личного бренда и продвинуть это в дизайн-отрасль? Ответ на этот – и не только! – вопрос готовят Елена Гольдман – эксперт в области визуального имиджа и Виктория Дудникова – создательница Don Fashion Week.
13 ноября
«Правовые основы брендирования: товарные знаки и региональные бренды»
Важное для всех: Денис Савченко – заместитель начальника Центра «Федеральный институт промышленной собственности» поделится инструкцией, как зарегистрировать товарный знак, и расскажет, кто такие (кем бы они ни были!) патентные тролли.
17 ноября
«Искусство самопрезентации. Как готовиться к выступлениям?»
Из клиповых рамок – в сердца клиентов, заказчиков и партнеров: упаковываем знания уверенной презентации вместе с Максом Федоровым – бренд-продюсером команды FЁDOROV и сооснователем агентства ENDY. Спойлер: обходимся (тут и желательно везде!) без синдрома самозванца.
Текст: Елизавета Гончарова
Фото: Региональный центр «Мой бизнес»
