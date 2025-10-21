Двигатель бизнеса – любовь: Сергей и Юлия Вотяковы о работе над общим делом и семейной суперсиле

Сергей и Юлия Вотяковы – паверкапл самарского (и не только!) бизнеса: почти пятнадцать лет назад эта пара задумалась о совместном деле, которое не просто смогло разлететься по городу, но и успело выйти на международный уровень. Собака.ru поговорила с основателями студий наращивания волос Nice Hair, которые есть в Самаре и в Дубае, о предпринимательстве – больших целях, важном отдыхе, маркетплейсах и отношении к сотрудникам, а еще – о любви, делах семейных и – неожиданно! – адаптивности как суперсиле.
Сначала про бизнес
Наше последнее большое интервью было больше полугода назад. Ваш бизнес изменился за это время?
Сергей: Не могу сказать, что за это время что-то глобально изменилось. Мы пробовали множество вариантов для роста и развития, но не все из них давали результаты. В следующем году будем заниматься оптимизацией эффективности бизнес-процессов. Но мы не унываем – двигаемся дальше.
Неудачи вас не останавливают?
Сергей: Нет. У меня никогда нет никаких ожиданий: я пробую разные варианты, ищу то, что может выстрелить. Бизнес – это история про постоянные попытки, победы и неудачи. Так, в этом году мы смогли модернизировать наше производство: снизили себестоимость продукта, за счет этого повысили маржу и чистую прибыль. Мы стали менее зависимыми от других поставщиков услуг.
В конце 2024 года какие цели ставились? И главное – какие из них удалось реализовать, что еще предстоит, а что точно уже не успеете сделать до Нового года?
Сергей: Мы планировали вырасти в полтора-два раза, но не успели. Да, в истории проекта были времена, когда нам это удавалось: например, в 2019 и в 2021 годах. После 2022 года начался медленный рост. Но он есть! В этом году мы ездили на крупнейшую в России фабрику: вернулись из Калуги с новыми технологиями и секретами производства.
В остальном у нас еще много нереализованных планов – не на бумаге, а в голове. Я хочу открывать новые салоны в Дубае, Саудовской Аравии, Катаре, а после – в США и Австралии. На одно открытие нужен минимум год. Найти столько хороших профессиональных мастеров (или обучить их с нуля!) в более сжатые сроки просто невозможно.
Юлия: Мы ставим перед собой большую цель – сформировать коллектив в салоне в Дубае. Мне важно, чтобы местные мастера поддерживали друг друга, как это делают профессионалы в Самаре. Да и в целом хотим вывести салон в Эмиратах на новый уровень.
В начале года на вопрос: «Где работать сложнее: в России или за рубежом?» Юлия выбрала второй вариант. Спустя время что-то изменилось?
Сергей: Сейчас у меня будет другой ответ. Да, возможно, заграничный бизнес тяжелее, потому что нужно разбираться с нуля во всех законах и тонкостях, но в России тяжелее финансово. Платежеспособность населения не такая большая, как за пределами страны. В России история про наращивание волос – с экономической точки зрения – очень сложная и не так легко масштабируемая, как за рубежом.
Не было ли мысли открыться в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге…
Сергей: Вы перечисляете действительно хорошие города. Добавил бы сюда Нижний Новгород и Казань. Но есть нюансы: открыться там будет очень сложно, особенно с уходом главного канала эффективной рекламы – одной из социальных сетей. Аналогов ей просто нет. Да, можно было бы сделать ставку на атмосферу внутри салона, но это слишком дорого – выйти даже в ноль будет очень трудозатратно. В другие города есть смысл выходить с сильно раскрученным брендом. Я пока не вижу нас в этой истории.
Я правильно понимаю, что сейчас больший акцент будет поставлен на работу за пределы России, чем на Самару?
Сергей: Да, и так было все последнее время. Самарский салон не приносит нам огромных денег. Основа в нашем деле – продажа волос за рубеж. Параллельно с этим мы развиваемся и на маркетплейсах – в том числе и на заграничных.
Юлия: Самарский филиал мы тоже будем развивать! Ищем новых мастеров, потому что наших нам уже не хватает. А еще недавно мы обучились новой технике окрашивания волос: будем повышать уровень в городе.
Интересно про маркетплейсы: не обезличивают ли они ваш бренд?
Сергей: Маркетплейсы – это, конечно, зло, тут я согласен. Они съедают весь рынок, но мелкий бизнес вынужден туда выходить. Только там можно эффективно продвигать свой товар в интернете. Но внутри маркетплейсов тоже можно развиваться как бренд. Например, в нашем сегменте – товары для наращивания волос – мы занимаем первое место по России. Люди знают про нас, целенаправленно вбивают в поиске маркетплейса Nice Hair и заказывают товары.
Можете ли вы выделить с начала 2025-го три важные бизнес-точки, смотря на которые можно сказать: «Да, мы круто поработали в этом году»?
Сергей: Первая – не стало хуже. Засчитывается?
Пусть будет так.
Сергей: Вторая – наша команда выросла, выросли бизнес-процессы. Ценно, что специалисты, которые стояли у истоков бизнеса, продолжают работать с нами до сих пор. Третья – несмотря на все сложности, люди получают наши товары в любой точке мира.
Юлия: В этом году мы очень много внимания и времени уделяем маркетингу: снимаем развлекательные и обучающие видео, доносим до людей, что мы знаем о наращивании волос все – от «А» до «Я». Сейчас, например, мы снимаем свой юмористический сериал, в главной роли – мастер по наращиванию волос Сергей. В общем, в этом году мы делаем максимум для того, чтобы быть узнаваемыми в Самаре.
Сергей, вы сказали, что многие сотрудники с вами с момента основания бизнеса. Что их удерживает?
Сергей: Это чудо. Со своей стороны мы просто честно и справедливо относимся к нашим сотрудникам. Анализируем рынок, видим, что цены растут, увеличиваются и расходы на жилье. Соответственно, поднимаем цены, чтобы наши мастера достойно зарабатывали и сохраняли уровень жизни. В основе корпоративной культуры у нас лежит важное правило: «Сотрудник настолько же ценен, как и клиент». Это основа наших отношений.
Вы сами работали когда-то в найме?
Сергей: Да, я много работал в найме. На старте бизнеса я устроился в одну самарскую компанию, в которой и научился человеческому отношению к сотрудникам – на равных. Я в любой момент мог подойти к начальнику, чтобы уточнить все интересующие вопросы и посоветоваться. И тогда я захотел делать точно так же в своем бизнесе. Понял, что буду относиться к людям так же, как хочу, чтобы они относились ко мне.
Какие планы на 2026 год, помимо развития коллектива в салоне в ОАЭ и увеличения персонала в Самаре?
Сергей: В 2026 году я планирую отдохнуть. То есть не думать о том, как и куда расширяться, а просто освободить немного места в голове и выдохнуть – пусть все потихоньку работает самостоятельно. У нас есть сильная команда, которую мы взрастили, и я хочу дать больше свободы.
Юлия: Напомню, что у тебя в планах на 2026 год было открытие еще одного салона в Эмиратах! А может быть, и в Самаре…
Как планируете отдыхать?
Сергей: Здесь речь даже не столько про поездки по другим странам – я просто хочу меньше думать про работу. Буду сидеть дома, смотреть сериалы и много гулять!
А теперь – про любовь!
В школе есть такой день – День самоуправления, когда все меняются своими местами и обязанностями. Что случится, если вы поменяетесь обязанностями в вашем бизнесе? Смогут ли ваши партнерские отношения выдержать такую встряску?
Юлия: Если мы поменяемся ролями, то я справлюсь, а он нет. Шутка, конечно! Мне кажется, что Сергей все выдержит.
Сергей: Я с обязанностями Юли не справлюсь точно. Мне не особо интересно заниматься тем, чем занимается она. Там слишком много творчества! Да и это крайне тяжело.
Как вы распределяете обязанности?
Сергей: Юля отвечает за производство и продукт, я – за продажи и деньги. Бывает, что новинки мы тестируем вместе.
Часто ли у вас случается семейный совет дома, вне работы?
Сергей: У нас так и не сложилось разделения между домом и работой – мы обсуждаем бизнес постоянно.
Юлия: Мы постоянно хотим внедрять в наше дело что-то новое, улучшать процессы – и не видим ничего плохого, чтобы заниматься этим и в «нерабочее время».
Как вы проводите вместе время?
Юлия: Надо отметить, что мы проводим время вместе всегда: на работе, дома, в путешествиях. Вы лучше спросите, как мы проводим его по отдельности. Раз в полгода…
Сергей: Я езжу на падел и на футбол.
Юлия: А я включаю сериал.
Умеете ли вы делегировать друг другу рабочие обязанности?
Юлия: А зачем нам делегировать их друг другу? Мы делегируем их своим сотрудникам.
Насколько для вас это тяжело?
Юлия: Сначала, пока салон был маленьким, было тяжело, а когда компания начала расти, то не делегировать что-то стало просто невозможно. Делегирование – это легко. Делаем это с удовольствием.
Многие думают, что семейный бизнес – это мегасложная история. Встречались ли вы с таким мнением?
Юлия: Нет, да и это же не первый наш совместный бизнес! Мы многое пробовали: например, открывали магазины сумок и кроссовок. Что нам скажешь-то? Все мы взрослые люди, вправе решать такие вопросы самостоятельно.
Поделитесь опытом: что самое тяжелое в ведении семейного бизнеса?
Юлия: Наверное, разделение обязанностей. Сначала меня жутко раздражало, что Сергей принимал какие-то решения без меня. Но потом я привыкла, что он отвечает за продажи, в которые я не лезу, а я – за продукт. Уверена, что если два человека делают одну и ту же работу, они постоянно ссорятся и бесят друг друга.
Принимали ли вы какие-то бизнес-решения втайне друг от друга?
Сергей: Втайне – то есть специально – никогда. Бывало, что я пересматривал зарплату или оплачивал обучение сотруднику, не оповестив об этом Юлю.
Насколько часто вы обсуждаете работу в кругу друзей?
Юлия: Я сразу могу сказать, что у нас немного друзей. Мы общаемся с некоторыми семейными парами, одна из которых сейчас работает у нас. И тут, конечно, мы можем часто обсуждать работу! Другие друзья тоже занимаются бизнесом – нам интересно друг с другом. Говорим и про работу, и про детей, и про лекарства – все как надо.
Насколько в плане ведения бизнеса вы доверяете друг другу?
Сергей: Я за Юлей вообще никогда ничего не перепроверяю. А вот Юля – постоянно!
Юлия: Иногда – и только за сотрудниками.
Может ли речь идти о конкуренции, если мы говорим про семейный бизнес?
Сергей: В нашем случае нет. Многие говорят, что семейный бизнес – это очень тяжело. А мы этого не понимаем.
Юлия: Неужели такое вообще возможно?
Сергей: Да, Юль, и такое происходит очень часто.
Кто в вашей паре чаще идет на компромиссы?
Юлия: Я, конечно!
Сергей: А мне кажется, что я.
Пятьдесят на пятьдесят, получается?
Сергей: Пусть будет так.
Есть ли какое-то главное качество, которое составляет основу вашего союза – и личного, и бизнесового?
Сергей: Адаптивность. Партнеры, как хамелеоны, должны уметь подстраиваться друг под друга. В этом и есть наша суперсила.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Павел Губер
Стиль: Павел Губер, Анастасия Попова
Макияж и прическа: Карина Костюк (Aura Beauty by Karina Kostyuk)
