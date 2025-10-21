Двигатель бизнеса – любовь: Сергей и Юлия Вотяковы о работе над общим делом и семейной суперсиле

Сначала про бизнес

Наше последнее большое интервью было больше полугода назад. Ваш бизнес изменился за это время?

Сергей: Не могу сказать, что за это время что-то глобально изменилось. Мы пробовали множество вариантов для роста и развития, но не все из них давали результаты. В следующем году будем заниматься оптимизацией эффективности бизнес-процессов. Но мы не унываем – двигаемся дальше.

Неудачи вас не останавливают?

Сергей: Нет. У меня никогда нет никаких ожиданий: я пробую разные варианты, ищу то, что может выстрелить. Бизнес – это история про постоянные попытки, победы и неудачи. Так, в этом году мы смогли модернизировать наше производство: снизили себестоимость продукта, за счет этого повысили маржу и чистую прибыль. Мы стали менее зависимыми от других поставщиков услуг.

В конце 2024 года какие цели ставились? И главное – какие из них удалось реализовать, что еще предстоит, а что точно уже не успеете сделать до Нового года?

Сергей: Мы планировали вырасти в полтора-два раза, но не успели. Да, в истории проекта были времена, когда нам это удавалось: например, в 2019 и в 2021 годах. После 2022 года начался медленный рост. Но он есть! В этом году мы ездили на крупнейшую в России фабрику: вернулись из Калуги с новыми технологиями и секретами производства.

В остальном у нас еще много нереализованных планов – не на бумаге, а в голове. Я хочу открывать новые салоны в Дубае, Саудовской Аравии, Катаре, а после – в США и Австралии. На одно открытие нужен минимум год. Найти столько хороших профессиональных мастеров (или обучить их с нуля!) в более сжатые сроки просто невозможно.

Юлия: Мы ставим перед собой большую цель – сформировать коллектив в салоне в Дубае. Мне важно, чтобы местные мастера поддерживали друг друга, как это делают профессионалы в Самаре. Да и в целом хотим вывести салон в Эмиратах на новый уровень.

В начале года на вопрос: «Где работать сложнее: в России или за рубежом?» Юлия выбрала второй вариант. Спустя время что-то изменилось?

Сергей: Сейчас у меня будет другой ответ. Да, возможно, заграничный бизнес тяжелее, потому что нужно разбираться с нуля во всех законах и тонкостях, но в России тяжелее финансово. Платежеспособность населения не такая большая, как за пределами страны. В России история про наращивание волос – с экономической точки зрения – очень сложная и не так легко масштабируемая, как за рубежом.

Не было ли мысли открыться в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге…

Сергей: Вы перечисляете действительно хорошие города. Добавил бы сюда Нижний Новгород и Казань. Но есть нюансы: открыться там будет очень сложно, особенно с уходом главного канала эффективной рекламы – одной из социальных сетей. Аналогов ей просто нет. Да, можно было бы сделать ставку на атмосферу внутри салона, но это слишком дорого – выйти даже в ноль будет очень трудозатратно. В другие города есть смысл выходить с сильно раскрученным брендом. Я пока не вижу нас в этой истории.

Я правильно понимаю, что сейчас больший акцент будет поставлен на работу за пределы России, чем на Самару?

Сергей: Да, и так было все последнее время. Самарский салон не приносит нам огромных денег. Основа в нашем деле – продажа волос за рубеж. Параллельно с этим мы развиваемся и на маркетплейсах – в том числе и на заграничных.

Юлия: Самарский филиал мы тоже будем развивать! Ищем новых мастеров, потому что наших нам уже не хватает. А еще недавно мы обучились новой технике окрашивания волос: будем повышать уровень в городе.

Интересно про маркетплейсы: не обезличивают ли они ваш бренд?

Сергей: Маркетплейсы – это, конечно, зло, тут я согласен. Они съедают весь рынок, но мелкий бизнес вынужден туда выходить. Только там можно эффективно продвигать свой товар в интернете. Но внутри маркетплейсов тоже можно развиваться как бренд. Например, в нашем сегменте – товары для наращивания волос – мы занимаем первое место по России. Люди знают про нас, целенаправленно вбивают в поиске маркетплейса Nice Hair и заказывают товары.