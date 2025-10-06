Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Как получить деньги за осознанность? Отвечает команда «Акрон Холдинга»!

Октябрь в Самаре начинается с хороших новостей! Теперь каждый желающий может помочь «разгрузить» мусорные полигоны, отнести скопившееся у него дома вторсырье на пункт приема и получить за это вознаграждение! В «Экопункте», который «Акрон Холдинг» при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Самарской области открыл на улице XXII Партсъезда, 1Г принимают на переработку электронику, бытовую технику, макулатуру, пластик, стекло и даже автомобильные шины – главное, чтобы вторсырье было чистым, сухим и без наклеек. А все, кому не хочется ехать до XXII Партсъезда, могут набраться терпения: уже определены локации для других четырех площадок, а общее количество «Экопунктов» планируют довести до двадцати.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

