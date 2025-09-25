Детский переполох: девятнадцать мест, где развлекаться и обучаться с детьми в Самаре

Знаем (как минимум!) девятнадцать мест, где развлекаться, заниматься и обучаться с детьми. Лепим, танцуем, учим английский, узнаем больше о высокой печати, плаваем, поем и – фух! – проводим выходные с котиками в самарских школах, студиях, клубах, мастерских и музеях.
Школа гончарного искусства «Колокол»
Основатели Школы гончарного искусства «Колокол» доказывают, что гончарному искусству, как и любви, все возрасты покорны: юных гончаров ждут увлекательные – с викторинами и мастер-шоу на гончарном круге – экскурсии для школьников и отличная возможность интересно провести время, отдохнуть от забот и развить свою фантазию и воображение.
Мастера Школы помогают каждому своими руками сделать себе кружку или тарелку, которой можно пользоваться дома или подарить кому-то из друзей или близких. Здесь можно отметить детский день рождения или запланировать семейный мастер-класс. А когда начинаются каникулы, команда «Колокола» организует тематические детские лагеря, программа которых включает не только лепку из глины: дети расписывают шоперы, рисуют акрилом и занимаются оригами.
Прогимназия «Диалог культур»
Родителям первоклассников (нынешним и будущим!) приготовиться: первосентябрьский марафон ближе, чем кажется. И если те, кому идти в школу в этом году, уже успели разобраться, что и к чему, то вот тем, кому только предстоит вести своих детей на первую линейку, еще нужно многому научиться. Кто поможет ребенку подготовиться к школе? И где с ним прокачают не только базовые предметы, но и помогут сделать первые шаги в изучении английского языка? Отвечаем коротко и без промедления – все это есть в прогимназии «Диалог культур».
Нашли минимум три причины, по которым стоит выбрать «Диалог культур», и опыт – школа-полупансион работает уже двадцать пять лет! – первая из них. Да, здесь точно знают, как настроить детей на продуктивное обучение и раскрыть потенциал каждого ребенка. Вторая причина – углубленное изучение английского. В прогимназии делают акцент на умении общаться на иностранном языке, поддерживать беседу и вести диалог, что – и мы в этом уверены – гораздо важнее и интереснее, чем несколько лет подряд (и так по кругу!) заучивать одни и те же правила. А третья – в «Диалоге культур» помогают адаптировать малышей к школьной среде благодаря комфортным условиям и педагогически грамотному индивидуальному подходу. Здесь набирают группы детей от пяти с половиной до шести с половиной лет на подготовительное отделение на следующий учебный год.
Школа рисования Катерины По
В 2019 году художница и член Союза художников России Катерина По открыла Школу рисования – место, где детей учат не просто рисовать, а превращать творчество в часть своей жизни. Ученики Школы рисования не только осваивают скетчинг, живопись, дизайн, лепку и digital арт: их учат применять свои таланты в реальных проектах! А каждый год Школа подводит итоги своей работы масштабной выставкой детских работ: в этом году свои работы представили 140 учеников.
Уникальная особенность Школы рисования Катерины По – это тесное сотрудничество с городским бизнесом. Ученики школы раскрывают свой потенциал, получая реальные заказы на создание иллюстраций для локальных компаний, и получают свои первые гонорары. Это отличная возможность получить профессиональный опыт, увидеть, как творческие идеи воплощаются в жизнь, и понять, что творческое хобби может стать самой настоящей профессией. За последний год юные художники нарисовали 75 эксклюзивных открыток, приняли участие в нескольких ярких проектах и благотворительных вечерах и нарисовали картину, которую продали на благотворительном аукционе за 2 000 000 рублей.
Студия танца Queen
Танец – это история не только про движения в такт, умение слушать и слышать музыку, но и про дисциплину, а также смелость быть собой. Студия танца Queen уже не первый год помогает детям преуспевать в совершенно разных направлениях – от классики и бальных танцев до современных стилей.
В студии дети от трех с половиной лет проходят важный жизненный путь: через танец – к уверенности и мечте. И помогают им в этом педагоги – профи со стажем, которые через регулярные тренировки учат ребят жить в ритме, ценить дисциплину и ответственность, развивать трудолюбие и настойчивость, уважать партнера, чувствовать стиль и держать высокую планку – в каждом движении.
Техника, растяжка, координация, музыкальность, харизма – все эти важные навыки маленькие танцоры осваивают через игру и живое общение. Мотивируют их в этом не только поддержка наставников, но и различные бонусы: от съемок в танцевальных роликах и фотосессиях до участия в баттлах, концертах и камерных праздниках.
Клуб «Пикамука»
Основатель клуба «Пикамука» Ольга Филипенко, которая тестирует все программы на собственных детях, уверена, что главная задача ее клуба – это создание качественной образовательной среды, в которой детям было бы интересно изучать английский язык. Поэтому, чтобы исключить усталость от монотонности, педагоги клуба через каждые семь-десять минут предлагают ребенку новые активности: в программе уроков есть подвижные игры с карточками, разыгрывание диалогов на бытовые темы, песни, зарядка и творчество.
О пользе изучения иностранного языка с раннего детства знают многие. Но создать языковую среду у себя дома – это задача со звездочкой. Решить ее помогут педагоги английского клуба «Пикамука» pikamuka.ru, которые обучает детей английскому языку в детских садах, пока родители заняты своими делами. Для эффективного изучения языка необходимо соблюдать ряд правил: обучать через игру и творчество, учитывать возрастные особенности развития малыша, обеспечивать регулярность занятий и говорить на уроках только на английском без перевода на русский. А понимать речь учителя детям помогают жесты, мимика, игрушки и карточки. На сегодняшний день команда нашего клуба работает над тем, чтобы занятия были доступны во всех детских садах нашего города.
Музей-студия высокой печати Letterhaus
Знаем место в Самаре, где живут буквы: здесь несколько десятков многоквартирных «домов», в которых обитают литеры разных форм и размеров. Сколько их? Посчитать невозможно, только если измерять в тоннах! Отвечает за порядок Алексей Яковлев – основатель музея-студии высокой печати Letterhaus.
Побывать в гостях у мастера лично хотя бы раз – обязательный пункт в чек-листе детских развлечений. Особенно интересно будет школьникам: основатель студии и расскажет ребятам, как возникла бумага и появилась печать, и покажет фильмы, и – что важно – даст самостоятельно напечатать что-то на старинном типографском станке. Получится у всех – конечно, под чутким профессиональным присмотром!
Такой способ печати – настоящая волшебная головоломка: в студии можно увидеть, как чистый лист превращается в шедевр, как краска накатывается на форму и как она потом переносится на бумагу. Проверено: процесс захватит не только малышей, но и взрослых.
Академия плавания Александра Кудашева
В Академии занимаются с детьми от трех лет: кто-то приводит малышей для того, чтобы они научились плавать, кто-то – подростков, чтобы побороть страх воды. Уровень подготовки вовсе не важен: здесь – по авторской методике участника Олимпийских игр – научат плавать вообще всех (и взрослых тоже!) А после – подготовят к соревнованиям, турнирам и – что вполне возможно – помогут связать с плаванием свою жизнь.
Начинать что-то новое – всегда волнительно, именно поэтому у родителей есть возможность записать ребенка на пробную тренировку и только потом выбрать удобный формат работы – от сплит-тренировок до групповых и персональных занятий.
Третьяковка в Самаре
Третьяковка в Самаре постоянно придумывает что-то новенькое для самых арти: от текстильных и керамических мастерских, лаборатории для подростков с участием в общей поп-ап выставке до всевозможных мастер-классов и даже арт-рыбалки. Направлений и сценариев множество: можно перепробовать их все и остановиться на тех, которые окажутся особенно близкими ребенку.
Здесь точно знают, что прививать любовь к искусству можно (и нужно!) с самого детства: для удобства в галерее предлагают воспользоваться музейными колясками или сумками-кенгуру для малышей, комнатой матери и ребенка и детской зоной с развивающими играми. А еще – и это важно! – дети до шести лет могут посещать Третьяковку в Самаре бесплатно.
Центр труда и отдыха «Станкозавод»
Развлечения для всех – веский повод заглянуть на «Станкозавод». Взрослым – еда, шопинг и лекции, детям – развивающие занятия! Например, здесь можно научиться готовить: детские кулинарные мастер-классы от резидентов пространства – студии «Фартук в деле» – помогут проявить фантазию, познакомиться с работой опытных шеф-поваров и сделать первые шаги в основы кулинарии. В кластере нередко проходят ивенты для всей семьи: удастся и закупиться литературой на книжных маркетах, и обновить гардероб на гаражных распродажах, и найти что-то интересное от локальных мастеров на ярмарках, и отметить праздники, например, Новый год.
Мастерская Lepco
Одно из главных преимуществ гончарной студии – это теплая атмосфера. Мастера Lepco умеют найти подход к каждому юному мастеру и поддерживают полет детской фантазии. Здесь учат работать на гончарном круге, проводят мастер-классы по ручной лепке, мозаике и росписи керамики. В мастерской можно провести день рождения или прийти на занятие всей семьей, чтобы, например, сделать семейный набор тарелок, или подсвечников, или сувениров, которые можно дарить родственникам и друзьям. А для тех, кто хочет лучше познакомиться с гончарным искусством, с сентября начнут работать постоянные творческие группы: занятия рассчитаны на детей от восьми лет.
Музей-галерея «Заварка»
Дети в нашем мире учатся слишком много: в школе, в специальных секциях и дома. В мире осталось не так много мест, где они могут просто болтать на любые темы со сверстниками и взрослыми. Детский клуб музея-галереи «Заварка» – это одно из них.
Главный принцип встреч детского клуба, которые проходят по субботам, прост: общение нужно абсолютно всем, причем не только со сверстниками, но и со взрослым, который тебя выслушает с большим интересом и ни за что не даст оценку рассказанному. Поэтому детей здесь не учат чему-то специально: они разговаривают, слушают и слышат друг друга, читают книги и делятся тем, что их больше всего волнует. А еще обсуждают все на свете, пьют ароматный чай с домашними сладостями и вкусностями, которые сами принесли к столу, и с удовольствием принимают участие в детских проектах, которые периодически придумывает команда музея.
Музей для детей «Зеленка»
Главная цель «Зеленки» – научить ребенка видеть красоту в обыденных вещах. Чтобы превратить музей – который создан специально для детей! – в место для игры и общения, пришлось расширить привычные способы знакомства детей с окружающей действительностью. «Зеленка» похожа на необычный дом чудаковатого выдуманного архитектора, в котором можно каждый раз открывать что-то новое! Здесь есть «комнаты» чувственного развития, большой Шкаф, в котором растут настоящие цветы и даже днем видно звездное небо, и Ванна, в которой по водопроводным трубам передается радио из глубин океана и с далеких планет. А еще в «Зеленке» работает киноклуб и клуб семейного чтения.
Центральная детская хоровая школа
Исполнить детскую мечту сыграть хотя бы небольшую роль в настоящей опере проще, чем кажется! Ученики хоровой школы не только ставят собственные музыкальные спектакли, которые собирают аншлаги, но и выходят – часто и регулярно! – на сцену Самарского театра оперы и балета, принимая активное участие во «взрослых» постановках. Преподаватели школы вот уже более тридцати лет влюбляют детей в музыку, раскрывают их творческий потенциал и приобщают к миру творчества, который наполнен красотой, любовью и созидательной энергией.
Архитектурная школа «Футуругуру»
Это пространство, в котором дети учатся придумывать свои идеи и воплощать их в жизнь: они проектируют и строят города, рисуют и создают театральные декорации и каждый день узнают много нового и интересного.
Преподаватели школы – профессиональные архитекторы, между прочим! – в простой и понятной форме рассказывают детям, что архитектура – это гораздо больше, чем красивые здания. И даже не думают ограничиваться сухой теорией – в «Футуругуру» дети постоянно делают что-то своими руками: рисуют, вырезают, клеят и оживляют свои смелые эскизы и проекты. Юные хихитекторы – так называется класс для дошкольников – прокачивают свое мышление – проектное, абстрактное и пространственное – и учатся не бояться мечтать – пожалуй, главный навык человека будущего!
Серия стартов VolgaMan
Если и бегать, то за медалью! Серия стартов VolgaMan регулярно устраивает настоящие ран-праздники – для всей семьи! – и делает спорт важной частью жизни с самого раннего возраста.
Спорт – это, конечно, круто, но вот спорт всей семьей – это круто в квадрате. Благодаря забегам, которые организует команда VolgaMan, у самых маленьких легкоатлетов есть возможность получить свою первую медаль уже в несколько месяцев (конечно, вместе с родителями!) Старты проходят на регулярной основе: есть дистанции как в центре города, например, «Ночной забег» и «Космический полумарафон», так и за его пределами, в селе Ширяево – Luka Ultra Sun Trail и Luka Ultra Snow Trail. А самая феерия – это костюмированный забег, который всегда проходит ярко, бодро и с огоньком.
Сами забеги – далеко не все, что так нравится детям на стартах: фотозоны, мастер-классы, эстафеты и праздничная атмосфера – все это задает темп и помогает влюбиться в бег еще сильнее.
Котейня «ЧуКОТка»
Заглянуть в котейню «ЧуКОТка» на несколько часов – идеальный вариант и для тех, кто давно задумывается о кошке, и для тех, кто по какой-либо причине пока не может завести домашнего питомца (но очень хочет!) Два этажа пушистости и мурчания поднимут настроение – на несколько дней вперед.
Настолки, напитки и печенье без ограничений, детский уголок, но главное – полсотни котиков – все это можно найти в котокафе на Молодогвардейской. Родители могут на время оставить детей в «ЧуКОТке» и устроить себе шопинг или решить другие взрослые дела. Из важного: здесь работает школа котоведов: в ней дети учатся общаться с кошками и уважать хвостатых братьев меньших. И это полностью бесплатно.
Кстати, все коты здесь «навынос», а значит, их можно сделать частью своей семьи. Для этого нужно выбрать «своего» урчащего товарища, заполнить заявку, дождаться подтверждения от приюта и пройти собеседование для «усыновления».
1st Padel Sport Samara
Ракетка, мяч, удобные кроссовки – тут-то и начинается самое интересное! Выход на корт с 1st Padel Sport Samara – это всегда про яркие эмоции, которые надолго останутся в памяти детей и подарят незабываемое чувство гордости их родителям.
Ловкость, выносливость и координация – то, чему учатся дети в 1st Padel Sport Samara. Здесь есть и групповые занятия с тренером, и индивидуальные мастер-классы, а также формат-фаворит – параллельная игра на двух кортах, когда взрослые занимают одну площадку, а дети с наставником – другую. Корты – к слову – созданы в Испании с учетом всех современных стандартов и технологий.
Бережный подход тренеров, умение слышать, понимать и вовлекать в процесс – все это дарит любовь к игре с первых ударов. Четкая подача мяча в цель – да, этот навык проще и ближе, чем кажется на первый взгляд!
Театр теней «Сказка сказывается»
Концепция театра теней «Сказка сказывается», который работает в Библиотеке №9, построена на силе детского воображения: оно помогает ребенку «дорисовать» историю на основе контуров, символов и намеков.
Театральное искусство, помноженное на атмосферу тайны, способно творить чудеса! Загадочная игра теней притягивает детей как магнит, а участие в постановках помогает научиться выражать свои эмоции через игру, создавать яркие образы и – вот это сюрприз! – полюбить литературу. Через сюжеты сказок дети усваивают важные жизненные уроки и учатся понимать важность правильного выбора и ценность дружбы, доброты и справедливости. А каждый раз, когда им хочется продолжения истории, они тянутся к полке за любимой книжкой или просят родителей прочитать еще одну главу вслух.
Школа-студия Amadeus
В школе-студии актерского мастерства помогают детям раскрыть в себе новые грани и стать эмоционально яркими, креативными и выразительными. В Amadeus принимают детей – от шести лет – и подростков: проверить наличие таланта и желание искрить на сцене можно в любое время. После коротких курсов – мастера школы убеждены, что актерские тренинги помогают прокачать уверенность и собранность, которые пригодятся не только на сцене! – можно будет принять участие в одном из больших проектов студии: например, в июне публике показали спектакль «Пеппи Длинныйчулок».
Фото: Михаил Денисов, социальные сети Академии плавания Александра Кудашева, социальные сети Третьяковки в Самаре, Кирилл Гуров, Андрей Крылов, социальные сети VolgaMan, социальные сети котейни «ЧуКОТка», Владимир Утриванов, архивы пресс-служб
