Детский переполох: девятнадцать мест, где развлекаться и обучаться с детьми в Самаре

Родителям первоклассников (нынешним и будущим!) приготовиться: первосентябрьский марафон ближе, чем кажется. И если те, кому идти в школу в этом году, уже успели разобраться, что и к чему, то вот тем, кому только предстоит вести своих детей на первую линейку, еще нужно многому научиться. Кто поможет ребенку подготовиться к школе? И где с ним прокачают не только базовые предметы, но и помогут сделать первые шаги в изучении английского языка? Отвечаем коротко и без промедления – все это есть в прогимназии «Диалог культур».

Нашли минимум три причины, по которым стоит выбрать «Диалог культур», и опыт – школа-полупансион работает уже двадцать пять лет! – первая из них. Да, здесь точно знают, как настроить детей на продуктивное обучение и раскрыть потенциал каждого ребенка. Вторая причина – углубленное изучение английского. В прогимназии делают акцент на умении общаться на иностранном языке, поддерживать беседу и вести диалог, что – и мы в этом уверены – гораздо важнее и интереснее, чем несколько лет подряд (и так по кругу!) заучивать одни и те же правила. А третья – в «Диалоге культур» помогают адаптировать малышей к школьной среде благодаря комфортным условиям и педагогически грамотному индивидуальному подходу. Здесь набирают группы детей от пяти с половиной до шести с половиной лет на подготовительное отделение на следующий учебный год.