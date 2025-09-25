Подарочный бум! Составляем вишлист для учителей к профессиональному празднику

Продолжаем задаривать комплиментами (и не только!) тех, кто каждый день дает детям самое важное – знания. К предстоящему Дню учителя (который отмечают 5 октября!) подготовили вторую часть подборки бэст-подарков от локальных брендов.

Достаем двойные листочки и записываем: берем фермерскую пастилу без сахара и добавок от «Наши сласти», букет из цветов и клубники в шоколаде от láb berry, сет ароматов от Parfumberry, сертификат на массаж или спа в «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы», украшения ручной работы «Д.А.» и стильные цветочные композиции от бутика «Цветочки Бантики».