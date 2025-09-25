Подарочный бум! Составляем вишлист для учителей к профессиональному празднику

Продолжаем задаривать комплиментами (и не только!) тех, кто каждый день дает детям самое важное – знания. К предстоящему Дню учителя (который отмечают 5 октября!) подготовили вторую часть подборки бэст-подарков от локальных брендов.
Достаем двойные листочки и записываем: берем фермерскую пастилу без сахара и добавок от «Наши сласти», букет из цветов и клубники в шоколаде от láb berry, сет ароматов от Parfumberry, сертификат на массаж или спа в «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы», украшения ручной работы «Д.А.» и стильные цветочные композиции от бутика «Цветочки Бантики».
Фермерская пастила «Наши сласти»
Забота – она в деталях: во взаимоуважении, искреннем «спасибо» и внимании к здоровью. К чаю между уроками дарим учителям полезную (фермерскую!) пастилу, в составе которой нет ни сахара, ни других добавок – только фрукты, ягоды, выращенные в деревне. На выбор в «Наших сластях» можно присмотреться к готовым наборам сладостей из пастилы и фруктовых долек или собрать свой неповторимый бокс.
Сеть магазинов láb berry
Все будет в шоколаде (и мы в этом не сомневаемся!): сеть магазинов láb berry миксует вкусное с красивым, создает букеты и комбо-наборы не только из цветов, но и из клубники в бельгийском шоколаде. Выбираем формат подарка: букет, корзина, шкатулка или шляпный бокс и приступаем к самому интересному – посыпкам! Орехи, сублимация или свежие ягоды – сценариев может быть множество. А уже после дополняем все тематической открыткой с самыми теплыми пожеланиями любимому учителю.
Магазин парфюмерии Parfumberry
Эра убеждений, что духи – это слишком индивидуальный подарок, с которым невозможно угадать, закончилась, и мы этому очень рады. В преддверии Дня знаний Parfumberry предлагает собрать сет ароматов в подарок педагогу (позиции – один, два и пять миллилитров!) или приобрести сертификат, чтобы его получатель самостоятельно послушал и выбрал тот самый, подходящий именно ему вариант.
Студия заботы о теле «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы»
Книга, может быть, и лучший подарок, но какой учитель откажется от нескольких часов полного расслабления? За сертификатами на ручной спа-массаж, индивидуальные и парные сеансы, разнообразные спа-программы отправляемся в «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы» – место, где знают, как важен отдых и время для себя. Длительность визита может быть любой: от тридцати минут – идеально после работы – до полноценного двухчасового релакса – самое то для неспешного уикенда.
Украшения ручной работы «Д.А.»
Хэндмейд – тренд вне времени и обстоятельств! Знакомьтесь: Анна Дмитриева – основатель бренда «Д.А.» и дизайнер украшений ручной работы. Она создает изделия из премиальных материалов: ювелирного и драгоценного бисера, компонентов Swarovski, натурального жемчуга и жемчуга Майорка, а также фурнитуры с покрытием родия и позолоты. Но и это не все: в каждое украшение Анна вкладывает так много любви, что ее точно хватит на всю Самару. Такие изделия (которые можно изготовить даже на заказ!) не только здорово дополнят любой образ, но и станут той самой искренней благодарностью учителям за их важную работу.
Цветочный бутик «Цветочки Бантики»
Цветы в подарок – это нестареющая классика, с которой просто невозможно прогадать. В «Цветочки Бантики» можно обратиться как за стильными монобукетами, так и за авторскими композициями (от минимального прайса и до бесконечности!) Тем, кто не успеет доехать до магазина, советуем не торопиться и доверить решение цветочного вопроса профессиональным флористам, которые соберут тот самый букет и отправят его курьером – и днем, и ночью!
