Поздравляй и празднуй! Что подарить педагогу на День учителя в Самаре

Для них мы всегда дети (и мы здесь вовсе не про родителей!): учителя, наставники, педагоги и преподаватели готовятся отмечать 5 октября свой профессиональный праздник. Собака.ru собрала подборку, которая поможет быстро определиться с подарком и сказать «спасибо» – от всей души и без слов.
Добавляем в вишлист сертификат на бьюти-процедуры в «Большом красном яблоке», оригинальные боксы и шкатулки от Дома красоты «Зори», целый день настоящего отпуска в центре здоровья и отдыха «Волжские термы», творческий мастер-класс от гончарной студии «Колокол», выходные в сафари-тенте в «Маламут Ленде» и украшения ручной работы от VAVÍL.
Сеть студий маникюра «Большое красное яблоко»
Формула универсального подарка, как выяснилось, максимально проста: раз – заезжаем в одну из удобных студий маникюра «Большое красное яблоко» за подарочным сертификатом, два – вручаем его учителю в важный октябрьский день, три – благодарим за знания и любовь к своему делу. Сертификат (читать: ключик в мир красоты и релакса) можно будет потратить на маникюр, педикюр, брови, массаж и барное меню на выбор или устроить настоящий бьюти-марафон на целый день!
Дом красоты «Зори»
Идеальный подарок – это история не только про функциональность, но еще (и это важно!) про заботу, внимание и эстетику. В Доме красоты «Зори» предлагают не просто сертификаты, а эстетичные боксы и шкатулки ручной работы, внутри которых будет не только подарок – от акватерапии, спа-ритуалов и ухода, а нечто большее. Объясняем: так, в боксе сертификат дополнят миниатюра косметики с авторским ароматом и стильная упаковка, а в гипсовой шкатулке – серебристый браслет с посланием «Во мне красота Вселенной». Про подарки на расстоянии здесь тоже не забыли: в «Зори» можно приобрести и электронный сертификат – на любую сумму!
Аквацентр «Волжские термы»
Летние каникулы имеют свойство заканчиваться, но мы уверены, что возможность отправиться на курорт (даже на пару часов!) у учителей должна быть всегда. Морской уикенд планируем в центре здоровья и отдыха «Волжские термы» – месте, где температура воды не опускается ниже тридцати двух градусов – все двенадцать месяцев в году. Одиннадцать видов бань, разнообразные спа-программы, массаж и восстановительные практики – все это может стать тем самым долгожданным подарком – в виде стильно оформленного сертификата.
Гончарная студия «Колокол»
Подарить учителю кое-что действительно важное – время для себя, немного тишины, отдыха и вдохновения – можно благодаря гончарной студии «Колокол». Доказано: лепка – синоним медитации! – поможет на время переключиться с ежедневных дел на творчество, побыть наедине с собой и забрать домой по-настоящему свое изделие. Одного занятия будет достаточно для того, чтобы получатель подарочного сертификата смог слепить кружку, тарелку, баночку или вазу своими руками – предмет, который долгие годы будет напоминать о классном (во всех смыслах этого слова!) подарке.
Экопарк «Маламут Ленд»
Сценарий для неспешного осеннего выходного: перевести в беззвучный режим все рабочие чаты, выехать за город (в идеале – в сосновый бор!), остаться с ночевой в уютном сафари-тенте и проснуться без будильника – к только что приготовленному завтраку. Подходящая локация для такого сценария – экопарк «Маламут Ленд»: виды на горы и осенний лес дополнит общение с животными – маламутами, хаски, козочками, барашками – и не только!
Украшения VAVÍL
Мир VAVÍL на сто процентов состоит из красоты – колье из жемчуга, обвесов из натуральных камней, шикарных браслетов, разнообразных колец и трендовых брошей-булавок – здесь практически все позиции представлены в единственном экземпляре! Последний год самарский бренд активно развивает линейку украшений ручной работы, которые – и это важно – разрабатывает сама основательница проекта Юлия Вавилова. Всегда в наличии сотни оригинальных позиций: можно выбрать подарок на свой вкус или предоставить эту возможность учителю, подарив ему подарочный сертификат.
