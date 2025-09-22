Боевое крещение мундиалем, более тысячи свадеб и первый кейтеринг в Парке Горького: самые яркие страницы истории Koza Tapas

«Очень трудно выделить что-то самое интересное и значительное за прошедшие десять лет, потому что за эти годы произошло много важных событий.

Наверное, стоит отметить, что Koza Tapas – ежегодный участник ВолгаФеста: мы не пропустили ни одного фестиваля, начиная с самого первого, и заканчивая юбилейным десятым, который прошел в этом году.

2018 год тоже можно выделить отдельной строкой в летописи нашего бренда: в июне мы открыли свой первый ресторан на Самарской, а потом прошли боевое крещение мундиалем. Такое не забывается!

Мы с командой пережили – и в прямом, и в переносном смысле – пандемию: вместо ожидаемого падения прибыли, получили ее двукратный рост из-за того, что стало больше заказов на доставку.

За десять лет мы запустили десять – девять заведений и один кейтеринг –успешных проектов, а Ирина Козаченко за эти годы три раза стала лауреатом ежегодной премии Собака.ru «ТОП50. Люди, которые меняют город».

За десять лет мы провели более тысячи свадеб, юбилеев и корпоративных банкетов, а этой осенью вышли на новый уровень: Koza Tapas провела свой первый кейтеринг в столичном – и легендарном! – Парке Горького!

Но самым большим достижением нашей команды мне видится тот факт, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом! Так что лет через десять ждите от нас новую подборку интересного!»