Боевое крещение мундиалем, более тысячи свадеб и первый кейтеринг в Парке Горького: самые яркие страницы истории Koza Tapas

Как же быстро растут чужие бренды! В этом году исполнилось десять лет с тех пор, как город впервые увидел название Koza Tapas, выведенное мелом на табличке участника первого самарского дизайн-маркета. С тех пор основатели бренда Ирина и Евгений Козаченко прошли долгий – и очень интересный! – путь от «бутербродиков из нельзяграма» до профессионального кейтеринг-оператора. Попросили Евгения и Ирину выделить самые интересные этапы этой десятилетней прогулки, и они отметили эту пятерку.
«Очень трудно выделить что-то самое интересное и значительное за прошедшие десять лет, потому что за эти годы произошло много важных событий.
Наверное, стоит отметить, что Koza Tapas – ежегодный участник ВолгаФеста: мы не пропустили ни одного фестиваля, начиная с самого первого, и заканчивая юбилейным десятым, который прошел в этом году.
2018 год тоже можно выделить отдельной строкой в летописи нашего бренда: в июне мы открыли свой первый ресторан на Самарской, а потом прошли боевое крещение мундиалем. Такое не забывается!
Мы с командой пережили – и в прямом, и в переносном смысле – пандемию: вместо ожидаемого падения прибыли, получили ее двукратный рост из-за того, что стало больше заказов на доставку.
За десять лет мы запустили десять – девять заведений и один кейтеринг –успешных проектов, а Ирина Козаченко за эти годы три раза стала лауреатом ежегодной премии Собака.ru «ТОП50. Люди, которые меняют город».
За десять лет мы провели более тысячи свадеб, юбилеев и корпоративных банкетов, а этой осенью вышли на новый уровень: Koza Tapas провела свой первый кейтеринг в столичном – и легендарном! – Парке Горького!
Но самым большим достижением нашей команды мне видится тот факт, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом! Так что лет через десять ждите от нас новую подборку интересного!»
Фото: Максим Монахов
Комментарии (0)