Безопасная среда, защита от буллинга и творческое развитие: что дает школьникам «Циркуль»

Этим летом команда частной школы «Циркуль» вместе с родителями поздравила первых выпускников девятого и одиннадцатого классов! Теперь «Циркуль» – школа полного цикла: первые выпускники получили аттестаты об основном и среднем общем образовании. А это значит, что у родителей, которые ценят время, бережный подход к детям и качество образования, есть школа, которая поможет ребенку учиться «под ключ»: в «Циркуле» начинают работать с дошкольниками и ведут их по индивидуальной траектории до одиннадцатого класса.
Что дает «Циркуль», кроме безопасной среды, защиты от буллинга, оптимального сочетания академических знаний, возможности пробовать себя в самых разных кружках и секциях развития как хард-, так и софт-скилс? Об этом рассказали родители первых выпускников школы «Циркуль».
Юлия Лапшинская
«В школе «Циркуль» прекрасная система обучения! Здесь дети чувствуют себя как дома, прекрасно налажены контакты «учитель-ученик», а преподаватели некоторых предметов разрешают общаться с ними, как с друзьями, что кажется мне очень важным инструментом для выстраивания доверительных отношений. Стану ли я советовать школу своим знакомым? Конечно, да! После перехода в «Циркуль» из другой частной школы мой сын стал намного лучше относиться к учебе, потому что здесь уроки проходят намного интереснее и без давления на учеников. И это не все преимущества образовательной системы «Циркуля»: из-за того, например, что все уроки дети делают в школе, у них появляется много свободного времени».
Елена Тарасова
«Не знаю, как у педагогов «Циркуля» это получилось, но обучение в одиннадцатом классе и подготовка к ЕГЭ прошла без стресса для учеников – и их родителей! – и с сохранением их психоэмоционального баланса. Образовательная система этой школы отличается от других самарских учебных заведений: здесь на самом деле обеспечивают индивидуальный подход к каждому ученику, подбирая образовательную траекторию с учетом его особенностей. Для меня самым важным итогом выбора в пользу «Циркуля» стало то, что мой ребенок с удовольствием ходил в школу! И не просто ходил, а начал понимать и любить предметы, которые раньше недолюбливал из-за того, что плохо разбирался в теме».
Светлана Баранова
«Образовательная система «Циркуля» основана на сингапурской методике и включает диагностику, которая помогает определить уровень знаний и точки роста и развитие soft skills: в процессе обучения педагоги формируют такие навыки, как критическое мышление и основы коммуникации. Кроме этого каждый ученик школы получает индивидуальный трек развития: для каждого определяется начальная точка и составляется план работы, за которым следят кураторы. Я советую своим знакомым «Циркуль», потому что эта школа гарантирует максимальное усваивание материала, так как в классах мало учеников, и создает атмосферу семейного комьюнити: все дети дружат, гуляют вместе и ходят к друг другу в гости. И никакого буллинга!»
