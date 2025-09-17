Безопасная среда, защита от буллинга и творческое развитие: что дает школьникам «Циркуль»

Этим летом команда частной школы «Циркуль» вместе с родителями поздравила первых выпускников девятого и одиннадцатого классов! Теперь «Циркуль» – школа полного цикла: первые выпускники получили аттестаты об основном и среднем общем образовании. А это значит, что у родителей, которые ценят время, бережный подход к детям и качество образования, есть школа, которая поможет ребенку учиться «под ключ»: в «Циркуле» начинают работать с дошкольниками и ведут их по индивидуальной траектории до одиннадцатого класса.

Что дает «Циркуль», кроме безопасной среды, защиты от буллинга, оптимального сочетания академических знаний, возможности пробовать себя в самых разных кружках и секциях развития как хард-, так и софт-скилс? Об этом рассказали родители первых выпускников школы «Циркуль».