Поколение некст: молодые (и классные!) родители о лучших местах для отдыха и учебы

У основателя сети мастерских красоты «Рук не хватает» рук хватает на все: и на ведение бизнеса, и, конечно, на прогулки и занятия с шестилетним сыном Семеном, который совсем скоро пойдет в первый класс!

Где учиться

В клубе «Том Сойер» отличный уровень английского языка! А к школе мы готовимся в самой школе «Интеллект-плюс»: нравятся и педагоги, и программа, и отношение к детям.

Где становиться самым спортивным и творческим

Очень любим футбольную школу «Сити»: тренера, площадки, манежи – все на высшем уровне. И – что важно! – адекватный подход к родителям и детям. Семен занимается там с удовольствием. Еще из нашего любимого – школа плавания Big Wave: там можно выбрать территориально удобный для себя бассейн.

Что где есть

Отвечу коротко – Lunasole! Есть и детская комната, и детское меню, и пицца, и мороженое – все, что так любят дети.

Кому доверять здоровье

Мы обращаемся в «Мать и дитя» и полностью доверяем специалистам из этого центра. А стоматолог у нас из White Dental Clinic: если бы в моем детстве были такие зубные врачи, то я бы их точно не боялась.

Как отмечать дни рождения

Любим «Забаву» за их интересные программы и внимательных аниматоров. В прошлом году отмечали шестилетие Семена в студии «Фартук»: детишки готовили пасту под присмотром шефа, а потом веселились с аниматорами.

Где отдыхать за городом всей семьей

Все зависит от настроения: если хочется тихого семейного отдыха, то едем в усадьбу «Пирог и подушка», если душа требует спа – круглый год! – то в «Маяк», а если активного отдыха у реки или бассейна, то заглядываем в Kislorod Boutique Club.

Где гулять в городе

В нашем топе, конечно, набережная – там же есть бабл-ти от Yeti! А еще любим сквер Фадеева.