Поколение некст: молодые (и классные!) родители о лучших местах для отдыха и учебы

Пока мы с вами наслаждаемся настоящим города-курорта, кто-то активно формирует его будущее! Попросили самых ярких самарских мам – и пап! – поделиться секретами воспитания своих детей – потому что они и есть наше будущее, и это будущее уже здесь! – и нашли ответы на самые важные родительские вопросы: где получать знания, заниматься физическим развитием и где собираться всей семьей, чтобы погулять или поужинать?
Валерия Володина
У основателя сети мастерских красоты «Рук не хватает» рук хватает на все: и на ведение бизнеса, и, конечно, на прогулки и занятия с шестилетним сыном Семеном, который совсем скоро пойдет в первый класс!
Где учиться
В клубе «Том Сойер» отличный уровень английского языка! А к школе мы готовимся в самой школе «Интеллект-плюс»: нравятся и педагоги, и программа, и отношение к детям.
Где становиться самым спортивным и творческим
Очень любим футбольную школу «Сити»: тренера, площадки, манежи – все на высшем уровне. И – что важно! – адекватный подход к родителям и детям. Семен занимается там с удовольствием. Еще из нашего любимого – школа плавания Big Wave: там можно выбрать территориально удобный для себя бассейн.
Что где есть
Отвечу коротко – Lunasole! Есть и детская комната, и детское меню, и пицца, и мороженое – все, что так любят дети.
Кому доверять здоровье
Мы обращаемся в «Мать и дитя» и полностью доверяем специалистам из этого центра. А стоматолог у нас из White Dental Clinic: если бы в моем детстве были такие зубные врачи, то я бы их точно не боялась.
Как отмечать дни рождения
Любим «Забаву» за их интересные программы и внимательных аниматоров. В прошлом году отмечали шестилетие Семена в студии «Фартук»: детишки готовили пасту под присмотром шефа, а потом веселились с аниматорами.
Где отдыхать за городом всей семьей
Все зависит от настроения: если хочется тихого семейного отдыха, то едем в усадьбу «Пирог и подушка», если душа требует спа – круглый год! – то в «Маяк», а если активного отдыха у реки или бассейна, то заглядываем в Kislorod Boutique Club.
Где гулять в городе
В нашем топе, конечно, набережная – там же есть бабл-ти от Yeti! А еще любим сквер Фадеева.
Юля Авраменко
Вся жизнь в ритме танца (и не только!), когда твоя мама – хореограф и танцевальный художник! Узнали у Юли, какие занятия полюбились ее сыновьям Матвею и Марселю, где они отмечают праздники и кому доверяют важное – свое здоровье.
Где становиться самым спортивным и творческим
Секции я выбираю по учителю: мой старший сын три года ходит на музыкальные занятия к Анне Дарий – гениальному преподавателю, научившему любить и слышать музыку. Сейчас дети в семейной инициативе «Солнечная река», которая полностью закрывает для меня все «кружковые» дела. А также в Самаре есть клуб «Обережка» с разными направлениями: от нейроигр до танцевальной лаборатории, где я сама преподавала в течение года для деток от пяти лет.
Что где есть
В этом вопросе я выбираю места по себе: ходим туда, где комфортно и вкусно мне. Но классно, когда есть что почитать или во что поиграть, как в «Алисе в Стране чудес». Мои сыновья любят «Звездные войны», поэтому иногда просят сходить с ними «В космосе есть».
Кому доверять здоровье
Я как телесный практик стараюсь водить на массажи к кинезиологу и остеопату: мы нашли прекрасную Викторию Оськину с очень цельным, бережным и действенным подходом к телу и психике.
Как отмечать дни рождения
Дети родились в мае и августе, так что дни рождения стараемся проводить на природе: уже и выезжали на Проран, и устраивали пикники на полянках в Загородном парке и в Струковском саду.
Где отдыхать за городом всей семьей
Мы живем в старом Волгаре, в семи минутах от нас есть озера и заливные луга. Конечно, любим выезжать Заволгу на тот же Проран или устраиваем велопоходы по Рождествено. Несколько раз ездили на 154 километр в лес и даже поднимались на Тип-Тяв.
Где гулять в городе
Выбираем Струковский с его ландшафтами и набережную с песком, который здорово увлекает детей. Вот такая ленивая мамская философия: создать условия, где детям интересно и самостоятельно, а маме спокойно, свободно и есть чем заняться с собой.
Николай Шевченко
Главный по коммуникациям в Ulandy projects и папа – внимание! – троих мальчишек Егора, Коли и Кости точно знает, чем занять непосед – разных возрастов!
Где учиться
К школе готовились в гимназии №11 и в «Диалоге культур»: и там, и там дети круто прокачали знания и в первый класс пошли с серьезными лицами! Особенно мы были в восторге от их первых изречений на английском.
Где становиться самым спортивным и творческим
Со средним сыном обучаемся тайскому боксу в спортивном зале Bobur Gym: и это тот самый случай, когда Коля с удовольствием просыпается к восьми утра даже на каникулах! Еще из любимого – и уже ставшего традицией! – это музыкальное образование в Детской музыкальной школе №3.
Что где есть
Nonna di Bruni, где бабушка Нонна всегда радует детей вкусной пиццей. Если хочется чего-то более брутального, то мы с сыновьями можем вдарить по бургеру в Meat Happens BBQ. А летом всей семьей обожаем провожать закат на крыше «Станкозавода» – с лимонадами от Ulandy.
Кому доверять здоровье
Любимый педиатр – Ирина Николаева. А вот зубы лечим только в Azizov Dental Clinic.
Как отмечать дни рождения
Собираю контакты аниматоров и детских шоу по крупицам уже долгое время – перечислить их все точно не получится!
Где отдыхать за городом всей семьей
С малышами – за городом у бабушек и дедушек: ни одна турбаза не сравнится с этой деревенской атмосферой. Но и разнообразие должно быть: мы часто выбираемся семьей в различные загородные комплексы.
Где гулять в городе
Струковский сад: здесь есть и скейт-парк, и различные площадки, и хот-доги! А еще советую выезжать с детьми в лес, чтобы как следует прокричаться и побегать, насобирать грибов и листьев для поделок.
Кристина Штейнфельд
Совсем недавно фэшн-фотограф в третий раз стала мамой, а у ее старшеньких – Симы и Феди – появилась маленькая – и очень очаровательная! – сестренка Нина.
Где учиться
Установила для себя, что бэби-клубы – это место для того, чтобы разнообразить время для мамы. Мой средний ребенок сейчас занимается с логопедом в «Ладушках» и ходит в школу скорочтения IQ 007. И для старшей дочери, и для сына, который в этом году пойдет в первый класс, мы выбрали формат семейной школы: дети учатся на просеке в «Буквице».
Где становиться самым спортивным и творческим
Дочь всегда тянуло на боевые искусства, а мне хотелось отдать ее на танцы. В итоге нашли альтернативу в виде занятий капоэйрой в школе So Forca. Совсем скоро поедет в свой первый спортивный лагерь. Также она играет на фортепиано и занимается вокалом уже несколько лет в духовно-просветительском центре при храме Марии Египетской. А вот сын очень любит шахматы: надеемся, что в этом году он начнет ходить в самарский шахматный центр.
Что где есть
Мы редко ходим в заведения, но детям очень нравятся «Чиполучо» и «Пряный барашек».
Кому доверять здоровье
Уже много лет мы наблюдаемся в «Здоровье детей» на 6-й просеке. Светлана Чекова – наш любимый врач! Если возникают дополнительные вопросы, я доверяю клинике «Косма».
Как отмечать дни рождения
Квесты и лазертаг сейчас в приоритете! Как-то оказались на квесте в Третьяковке в Самаре – дети были в восторге.
Где отдыхать за городом всей семьей
За городом интересно провести время в «Маламут Ленде», парк-отеле «Дубрава» или в загородном комплексе «Русская охота».
Где гулять в городе
Наше любимое место – набережная, в особенности – первая очередь: здесь можно и кататься на велосипеде, и погулять, и посидеть у воды, и перекусить чем-то вкусным.
Арина Попова
Чем удивить детей, когда их родители – внимание! – владельцы конного комплекса «Популярность»? Отвечает мама такой взрослой и самостоятельной Есении и еще совсем маленькой Лукии.
Где учиться
Мы ходили с двух лет в студию «Фитнес-Детки» – проект Анны Малыгиной, направленный на всестороннее развитие детей. Также занимались в «Бэби-клубе» на 5-й просеке, а уже с трех лет начали ходить в садик. Сделать первые шаги в изучении английского нам помогли в English Baby Club.
Где становиться самым спортивным и творческим
Я за спорт – даже больше, чем за различные кружки, потому что в спорте, как мне кажется, дети развиваются больше, чем в бэби-клубах. Есения занималась и спортивной гимнастикой на 5-й просеке, сейчас ходит на конный спорт, танцы, плавание, а зимой катается на лыжах.
Что где есть
Нам нравится ресторан «Смородина»: там есть и специальное меню, и классная детская комната. Еще есть «Пряный барашек», но я не могу порекомендовать его как ресторан, зато как место с интересной детской – вполне. Часто бываем в «Ваще огонь» и в «Софи и Анабель». А еще мы любим «Сказку» на Управленческом с живым уголком!
Кому доверять здоровье
Для детей – и не только! – я выбираю «Диплодок» – это классная клиника доказательной медицины.
Как отмечать дни рождения
Если тепло, то однозначно на природе. А вот зимой – в студии, например, мы частые гости «Забавы» и игрового зала в торговом центре «Парк Хаус».
Где отдыхать за городом всей семьей
Наш выбор – Kislorod Boutique Club и «Маяк».
Где гулять в городе
Самые частые локации для прогулок – парк Гагарина, набережная и стадион «Солидарность Самара Арена». Не знаю, насколько они топовые, но мы всегда гуляем именно здесь, потому что в этих местах много развлечений для детей, точек для перекусов и отдыха.
Анна Ракитина
Агнии (а для своих – Агуське!) – дочке исполнительного директора и креатора бренда BUREAU – четыре с половиной. Да, она и маленькая модель, и танцор, а еще – и мы в этом уверены – будущая мечта всех модных домов.
Где учиться
Агния ходит в государственный детский садик, и он нисколько не уступает частным организациям.
Где становиться самым спортивным и творческим
Мы посещаем музыкальную школу в прекрасном историческом здании на улице Куйбышева и школу танцевального искусства «Река». Первый отчетный концерт и профессиональное посвящение на самой настоящей сцене уже позади. Уверена, занятия современной хореографией нужны вообще всем: они развивают новые нейронные связи, координацию тела в пространстве и креативное мышление. И это свой собственный космос!
Что где есть
Агния любит ходить по ресторанчикам: обожаем и Osteria Lora, и «Эклерную». А еще у нас на районе, на Льва Толстого, есть – как я ее называю! – «Мишленовская пельменная», в которую мой муж еще ходил со своей бабушкой. На вид это самое обычное заведение, внутри которого – небольшое волшебство в виде нереально вкусных пельменей.
Кому доверять здоровье
Юлия Меламед – наш педиатр из «ИДК». Лучший специалист из всех возможных. Она очень экологично и правильно подходит как к общению с ребенком, так и с родителем. А это очень ценно.
Как отмечать дни рождения
Сейчас будет намек – доверить все бэст-оф-зе-бэст студии организации праздников. А так Агния очень любит парк развлечений в торговом центре «ГудОк».
Где отдыхать за городом всей семьей
Мы отдыхаем за городом у родителей мужа – я называю это место «фермой Антона», а оттуда частенько ездим в «Пару Альпак» и на ферму с хаски. Кроме того, Агния любит плавать на лодочке и гулять в селе Ширяево.
Где гулять в городе
Любимейшая улица – Льва Толстого, новый сквер у литературного музея, набережная, весь исторический центр города и обязательно Струковский парк.
Андрей Кочетков
Директор музея Алабина и один из идеологов «Том Сойер Феста» успевает не только спасать городские памятники архитектуры: прогулки с четырехлетней Лилей и семилетним Петей – обязательный пункт в его плотном ежедневном расписании.
Где гулять в городе
Лучшие – и, на мой взгляд, самые полезные! – места для прогулок с детьми как в городе, так и за городской чертой – это полудикие берега Волги и других водоемов. Игры в песке с камушками и ветками в тени осокорей отлично развивают фантазию и учат выходить за пределы пластмассового мира. Особенно интересно, когда вы вместе находите окаменевший отпечаток древнего морского животного. Живя в каком-то месте, важно использовать его уникальные преимущества по полной!
Как отмечать дни рождения
Дни рождения мы отмечаем в Музее Алабина, в «Зеленке» в Музее модерна или в формате пикника на траве в Струковском саду. В музеях работают прекрасные специалисты по педагогике, поэтому есть надежда, что из музейных дней рождения дети что-то вынесут для будущего, а не просто развлекутся.
Андрей Шарабанов
Один из источников вдохновения «главного по музыке» в дуэте sylva – общение с юным Севером, которому вот-вот исполнится три года, а он уже вовсю стучит на барабанной установке.
Где учиться
Север пойдет в самый обычный муниципальный детский сад: там ребенок сможет социализироваться в комфортных условиях. В частных садиках нашего района нет просторных игровых комнат, отдельных спальных зон и больших закрытых уличных площадок: дети играют, едят и спят в одной комнате, а гулять вынуждены среди каменных стен и машин. Мне самому было бы очень грустно провести свое детство в таких «бетонных» условиях.
Где становиться самым спортивным и творческим
Север творческий с рождения, потому что у него очень творческие родители. У него собралась внушительная коллекция музыкальных инструментов, но больше всего ему нравится стучать на барабанной установке. Думаю, что скоро отдадим его заниматься музыкой, если, конечно, он сам этого захочет. А еще Север занимается плаванием в детском бассейне «Заморские котики», поэтому у него очень крепкое телосложение: никогда не думал, что трехлетний ребенок способен выглядеть угрожающе с голым торсом.
Что где есть
Наше любимое заведение – «Культ Карго». На летнике стоит огромная разрисованная кабина какой-то крутой тачки, где ребенок может зависать, крутя руль и нажимая на кнопки, а персонал обожает детей: официанты с удовольствием «катаются» с детьми в машине во время перерывов, пока родители наслаждаются кухней.
Кому доверить здоровье ребенка
Нам повезло: наш педиатр Валерия Позднякова – настоящий профессионал и машина педиатрии! Она работает в обычной муниципальной детской поликлинике, но я уверен, что ее ждет большое будущее!
Садия Матросова
Дизайнер и стилист NOEMA ателье воспитывает двух прекрасных девочек: Оливия и Ясмина взяли от мамы и красоту, и чувство стиля.
Где учиться
Оливии уже двенадцать: она учится в частном лицее «Спутник» и постигает тонкости арабского языка с педагогом из ВШЭ. В сентябре Ясмина поступает на подготовку в гимназию с углубленным изучением французского языка. Весь следующий учебный год продолжит учиться читать, считать и красиво писать у прекрасного педагога Эльвиры Имандиновой в клубе «БезБукваря» – малыши бегут к ней на занятия!
Где становиться самым спортивным и творческим
Старшая посещает классы керамики в «Детской картинной галерее», а в мае этого года закончила курс Digital Art в Школе рисования Катерины По. Младшая скоро возобновит занятия фигурным катанием во «Дворце спорта». Надеюсь, она будет расти в своих достижениях и впереди ее ждут яркие выступления на льду!
Что где есть
Мои дети любят кухню в «Эклерной», La Volta и Osteria Lora. В детской комнате девочки не нуждаются, они наслаждаются вкусно приготовленной едой, общением друг с другом и рисованием в альбомах или раскрасках.
Кому доверять здоровье
С самого рождения, я доверяю здоровье дочерей нашему педиатру Ирине Анатольевне Николаевой, она внимательный врач с добрым сердцем и отзывчивый человек. Несколько лет назад Ирина Анатольевна открыла собственную современную детскую клинику «ИА».
Где гулять в городе
Чаще всего нас с девочками можно встретить на Набережной или на площади Славы.
Татьяна Папкова
Одна из главных задач руководителя Центра баланса красоты и здоровья Time4me – предоставить своим детям – Николь, которой недавно исполнился год, и Полине, которой уже одиннадцать – максимум возможностей для развития своих способностей, новых открытий и поиска любимого дела.
Где становиться самым спортивным и творческим
Поля очень творческая девочка и давно выбрала себе занятия по душе. С трех лет она занималась в танцевальной студии и успела завоевать золотые медали на всероссийских соревнованиях. Параллельно она занималась вокалом и училась играть на фортепиано в студии творческого развития Legato: считаю, что у основателя и педагога по фортепиано Юнны Ефимовой есть талант раскрывать малышей и прививать им любовь к музыке! Что касается Николь, нам еще рано посещать кружки и секции, но мы с мужем планируем отталкиваться от способностей и желания Ники. Когда подойдет время выбирать, обязательно будем наблюдать за ней и учитывать ее желания: для нас важно, чтобы ребенок нашел себя и с удовольствием ходил на занятия.
Кому доверить здоровье
В Самаре открывается все больше клиник и есть выбор, где наблюдать своих детей и следить за их здоровьем. А одни из самых крупных, которым можно довериться с самого рождения вашего малыша, это клинический госпиталь «ИДК», семейная клиника «Косма» и «А2Мед», где недавно открылось новое детское отделение.
Где гулять с детьми в городе
Самая топовая локация и любимое место для нашей семьи – это набережная, которая доказывает, что наш город не случайно называют курортом. Она расположена близко к центру, здесь есть места для развлечений и места, где можно накормить всю семью. Ну и конечно, не стоит забывать о красоте: можно просто гулять и наслаждаться видом.
Фото: «Автопортретная», Анна Алонова, Айжан Мухомеджанова, Кристина Жаткина, Марина Инчакова, Алина Куприянова, личные архивы героев
Комментарии (0)