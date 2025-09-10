Светлана Гребеножко: «Не знаешь, как поступить, поступай по ценностям»

Безусловная любовь, стопроцентное понимание и поддержка во время обучения – роскошный максимум или базовый минимум? В федеральной сети детских центров иностранных языков и раннего развития Happy Panda однозначно выбирают второй вариант. О фундаментальном знании «Здесь тебя любят», важности занятий в мини-группах и единых ценностях – во всех центрах по России! – Собака.ru рассказала руководитель проекта Светлана Гребеножко.
«Задача педагога – помочь ребенку получить нужные знания и навыки, усилив его индивидуальность и раскрыв потенциал»
Недавно в социальных сетях завирусился тренд, где детям предлагают продолжить известные – зачастую неприятные – фразы родителей из детства. И в 2025 году малыши заканчивают их совершенно иначе. Как тебе кажется, почему отличается воспитание этих двух разных поколений?
Мировые тренды довольно быстро меняются, как и меняются методики воспитания и обучения, а также потребности людей. Главным ориентиром в своей работе мы выбрали базовое знание «Здесь тебя любят», потому что забота и любовь – они вне времени.
Насколько детям сейчас важно чувствовать себя окруженными любовью? И действительно ли эта концепция должна присутствовать не только дома, но и в образовательных учреждениях?
Каждому ребенку – как и каждому взрослому! – важно чувствовать себя окруженным любовью. И это больше даже не про концепцию, а про ценности и образ жизни. Только когда тебя ценят, прислушиваются к твоему мнению, проявляют заботу, можно комфортно развиваться и проявлять свои способности и таланты. Это особенно важно для детей во время образовательного процесса, чтобы в дальнейшем можно было выбрать любимое дело и успешно реализоваться в профессии.
Влияет ли чувство безусловной любви на обучение?
Однозначно, да! Достаточно вспомнить пирамиду Маслоу: человеку необходимо закрывать базовые потребности, важными составляющими которых являются безопасность и любовь. Незакрытые потребности могут привести к тому, что человек не сможет думать ни о каком другом развитии. Задача педагога – помочь ребенку получить нужные знания и навыки, усилив его индивидуальность и раскрыв потенциал.
Можно ли сказать, что концепция «Здесь тебя любят» полностью исключает замечания и комментарии со стороны преподавателя? Как в Happy Panda удается найти ту самую «золотую середину»?
Привлечь и удержать внимание ребенка, добиться его вовлеченности в учебу и получить результат от занятий – это многозадачный процесс, в котором важно подобрать ключик к каждому ученику. Одной из составляющих успеха является организация занятий в мини-группах от шести до восьми человек: так ребенку проще адаптироваться, а педагогу – установить контакт и выявить потребности и потенциал каждого ученика. Но отвечая на вопрос – концепция «Здесь тебя любят» и наставления преподавателя никак друг другу не противоречат.
«Стараемся открываться там, где мы больше всего нужны»
Мы много говорили про основные ценности центров: открытость, клиентоориентированность, знание смысла каждого действия, участливость, эмпатия, общение и доверие. Насколько тяжело контролировать приверженность этим ценностям, когда центров по всей стране с каждым годом становится все больше?
На старте важно подбирать в команду людей со схожими ценностями, поэтому много внимания при подборе сотрудников уделяется и хард-, и софт-скиллам. В нашей компании есть важное правило: «Не знаешь, как поступить, поступай по ценностям». И когда наши ориентиры совпадают, то расстояние и количество центров не являются преградой для качества масштабирования.
Расскажи подробнее про расположение студий: как выбираются локации для новых центров?
Стараемся открываться там, где мы больше всего нужны. В основном заходим в те районы, где много молодых семей с детьми. Локация должна быть удобной и безопасной в расположении и комфортной для учебного процесса.
Почему Happy Panda важно быть в каждом районе города?
Самая лучшая реклама для продукта или услуги – это качество. Со временем мы повышаем известность и узнаваемость бренда, и – как следствие – у нас появляются заявки из разных районов города, которые не остаются незамеченными. В каждой семье родители хотят для своего ребенка самого лучшего, поэтому мы открываемся в новых местах и закрываем потребности в нашей нише в каждом районе города.
Все ли студии одинаковы?
Открывая первые центры, каждый процесс мы рассматривали с точки зрения масштабирования. Единые концепт дизайна, комплекты методических пособий, оборудования, программа, обучающая система для работников компании, непрерывное сопровождение каждого сотрудника – это устройство компании, поэтому если ученик переезжает из одного района в другой, он может продолжать заниматься в привычной обстановке, не теряя качества занятий. Но самое главное – в любом случае! – это ценности, которым верен каждый сотрудник Happy Panda.
Давид Акопян, ученик центра Happy Panda:
Я изучаю английский язык для того, чтобы в будущем можно было разговаривать на нем в разных англоязычных странах. К тому же в будущем я хочу стать популярным блогером, зарабатывать много денег и помогать маме, так что без иностранного тут никуда.
Раньше я ходил и на рисование: сейчас я взял перерыв, но очень хочу вернуться к занятиям. В Happy Panda мне нравятся добрые учителя. Здесь легкая программа и классные ребята в группе.
Анастасия Аношина, мама учеников центра Happy Panda:
Трое наших детей ходят на занятия в этот центр – уже несколько лет! Лиза у нас очень любит изобразительное искусство: преподаватели помогли ей переступить через свой страх – самостоятельное рисование. Сейчас дочка является одной из лучших учениц центра. София ходит на английский и даже мечтает в будущем стать преподавателем иностранного языка в Happy Panda.
Вслед за сестрами в центр пришел и сын Георгий: в пять лет он сам подошел к нам и сказал: «Я тоже хочу ходить на английский!» Нам разрешили присоединиться к группе постарше, пока не наберется поток нашего возраста. И вот уже два года Георгий изучает английский язык.
Нашей семье нравится и подход к детям, и обстановка, и интерьер, и, конечно, итоговый результат. Для нас это важно. А еще ценно, что в одном месте можно обучаться нескольким направлениям: от развивающих занятий с года до пяти лет и дошкольной подготовки до английского и изобразительного искусства. И если эти занятия идут на пользу детям, то мы будем продолжать. Нам как многодетным родителям Happy Panda предоставляет хорошую скидку – и это тоже очень приятно!
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Дарья Мищенко
