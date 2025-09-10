Светлана Гребеножко: «Не знаешь, как поступить, поступай по ценностям»

«Задача педагога – помочь ребенку получить нужные знания и навыки, усилив его индивидуальность и раскрыв потенциал»

Недавно в социальных сетях завирусился тренд, где детям предлагают продолжить известные – зачастую неприятные – фразы родителей из детства. И в 2025 году малыши заканчивают их совершенно иначе. Как тебе кажется, почему отличается воспитание этих двух разных поколений?

Мировые тренды довольно быстро меняются, как и меняются методики воспитания и обучения, а также потребности людей. Главным ориентиром в своей работе мы выбрали базовое знание «Здесь тебя любят», потому что забота и любовь – они вне времени.

Насколько детям сейчас важно чувствовать себя окруженными любовью? И действительно ли эта концепция должна присутствовать не только дома, но и в образовательных учреждениях?

Каждому ребенку – как и каждому взрослому! – важно чувствовать себя окруженным любовью. И это больше даже не про концепцию, а про ценности и образ жизни. Только когда тебя ценят, прислушиваются к твоему мнению, проявляют заботу, можно комфортно развиваться и проявлять свои способности и таланты. Это особенно важно для детей во время образовательного процесса, чтобы в дальнейшем можно было выбрать любимое дело и успешно реализоваться в профессии.

Влияет ли чувство безусловной любви на обучение?

Однозначно, да! Достаточно вспомнить пирамиду Маслоу: человеку необходимо закрывать базовые потребности, важными составляющими которых являются безопасность и любовь. Незакрытые потребности могут привести к тому, что человек не сможет думать ни о каком другом развитии. Задача педагога – помочь ребенку получить нужные знания и навыки, усилив его индивидуальность и раскрыв потенциал.

Можно ли сказать, что концепция «Здесь тебя любят» полностью исключает замечания и комментарии со стороны преподавателя? Как в Happy Panda удается найти ту самую «золотую середину»?

Привлечь и удержать внимание ребенка, добиться его вовлеченности в учебу и получить результат от занятий – это многозадачный процесс, в котором важно подобрать ключик к каждому ученику. Одной из составляющих успеха является организация занятий в мини-группах от шести до восьми человек: так ребенку проще адаптироваться, а педагогу – установить контакт и выявить потребности и потенциал каждого ученика. Но отвечая на вопрос – концепция «Здесь тебя любят» и наставления преподавателя никак друг другу не противоречат.