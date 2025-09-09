«Все начинается с любви!» – утверждает Роберт Рождественский. Или с мечты – осторожно добавим мы после знакомства с фермерской династией в стиле нью вейв, которую создали братья Денис и Сергей Белогаевы. В эпоху глобализации и диджитал-номадства они решили вернуться к проверенной классике и вместе со своими женами Юлией и Викторией – и шестью прекрасными дочками! – основали семейный пикник-парк «Пара Альпак» и воплотили в реальность немного кинематографичную – мы ждем экранизации! – историю о том, как люди, объединенные одной мечтой, смогли создать место, где пахнет травой и звучит детский смех. Поговорили с двумя представителями альпака-династии – Денисом и его супругой Юлией – о возрождении тренда на семейный бизнес и особенностях альпака-лайфстайла.
Глэмпинг или семейная ферма?
Расскажите, с чего начался парк «Пара Альпак»? Это было спонтанное решение или детально продуманный план?
Денис: Наверное, можно сказать так: все началось с желания создать место, в котором наши дети будут счастливы. А в 2020 году, когда у нас появился большой земельный участок, поняли, что эта мечта вполне может стать реальностью. После этого оставалось только сделать первый шаг! Кстати, до «Пара Альпак» могло и не дойти: сначала я хотел построить на участке масштабный глэмпинг. Но история не знает сос-лагательных наклонений.
Кто же в итоге принес на семейный ужин план семейной фермы?
Юлия: Разумеется, это сделал Денис! Потому что он в нашей династии отвечает за все планы. Честно говоря, на первых этапах работы фермы, он почти каждый месяц приходил с новыми идеями, сейчас на новые задумки времени и сил не всегда хватает.
Денис: Мне хотелось доказать, что даже в эпоху повсеместного айти и дижитализации всего, что только можно, традиционные ценности по-прежнему имеют вес! Поэтому основой философии нашего проекта стал тренд, который никогда не утратит своей актуальности – я говорю про семью! Сегодня «Пара Альпак» объединяет три поколения: наши дети с пеленок знают, чем отличается альпака от ламы, а бабушки и дедушки помогают им – и нам! – не только советами, но и руками. И мне очень нравится, что связать поколения у нас получилось с большим уважением к традициям: нашу семейную ферму можно назвать ярким представителем зарождающегося курса на осознанное предпринимательство.
Юлия: Наш проект помог стать не просто семьей, а семьей в квадрате. «Пара Альпак» – это органичное объединение классического фермерства и необычных для нашего региона животных: кроме альпак, у нас есть нубийские козы, лойские овцы, китайские шелковые курицы и шотландские коровы и семья пони.
Бизнес, который построен с душой
Можно ли оценивать ваш парк как классический бизнес? Какую задачу вы считаете для себя самой важной?
Денис: Конечно, когда я создавал проект семейной фермы, я продумывал финансовую модель, так что это все-таки бизнес. Но есть один нюанс: мы вложили в «Пара Альпак» всю душу. Просто потому, что не умеем работать иначе. Возможно, именно эта душевность и стала причиной нашего сумасшедшего успеха: мы действительно не полагаемся на авось и делаем все качественно и с заботой о людях.
Юлия: Семейный бизнес для нас – это про наследие. Хочется передать детям не просто бизнес, а ценности: любовь к живому, умение трудиться вместе, создавать радость для других и беречь то, что построено с такой любовью. Пока это лишь мечта, но разве не в них вся суть династии? Мы мечтаем, что «Пара Альпак» станет для наших девочек не просто воспоминанием из детства, а местом силы и, возможно, делом, которое они захотят развивать дальше. И, глядя на то, как они помогают нам, хочется верить, что любовь к природе и животным уже стала частью их культурного кода. Шесть наследниц нашей фермы — это не про «когда-нибудь», а про «уже сейчас»! Сегодня девочки кормят альпак, помогают в кафе, участвуют в жизни фермы и, возможно, скоро запустят собственные активности: разработают детскую линейку мерча или придумают новый детский тур, который сами и будут вести. Кто сказал, что династии — это только про финансы и нефть?
Как в вашей семейной команде распределяются роли и задачи?
Юлия: Почти два года мы работали семейным подрядом, но Денис всегда был и оставался боссом и тем, кто принимает решения. Мы с Сергеем занимаемся административной рутиной, Вика – «главная» по животным, наши родители отвечают за хозяйственную часть, а дети работают в кафе, ухаживают за животными и помогают посетителям.
Случаются ли у вас споры?
Денис: Мы дали себе обещание не разговаривать на семейных ужинах о работе. Но раньше атмосфера порой так накалялась, что не просто двери хлопали, а и тарелки порой бились! Впрочем, если у нас и доходило до споров, то они не были связаны с финансовыми вопросами или желанием перетянуть одеяло на себя. Просто мы все немного импульсивные, каждый хочет сделать проект немного лучше и уверен, что именно его мнение верное.
Юлия: Но последнее дело в спорах всегда за Денисом. Он у нас главный босс, и с этим никто не спорит. Фермер, директор пикник-парка и глава крестьянско-фермерского хозяйства.
Планы, уроки и развитие
Чему вас научил семейный бизнес?
Денис: Пожалуй, самый главный урок, который я усвоил, звучит так: настоящая династия начинается там, где заканчиваются сомнения. Мне кажется, у нас получилось доказать, что фермерство — это не только про землю и животных, но и про стиль, семью и будущее. И я очень рад, что цифры прозрачно намекают на то, что мы идем в правильном направлении: если в прошлом году наш парк посетили тридцать тысяч человек, в этом поток посетителей удвоился. Мечты сбываются! А всем, кто боится воплощать свои мечты, могу сказать так: если есть желание, возможности всегда найдутся! Мы с самого начала получали огромную поддержку правительства в лице минэкономразвития региона и Агентства по привлечению инвестиций: у нас в регионе созданы все условия для развития бизнеса, этим нужно пользоваться!
У вас есть какие-то долгосрочные планы, которыми можно делиться?
Юлия: Конечно, у нас есть долгосрочный план: мы планируем открывать новые семейные фермы: возможно, откроем еще одну в Самаре, есть идеи и наметки по освоению других регионов. Денис в этом направлении очень активно работает: ищет инвесторов и партнеров. Может быть, будем развивать на нашей ферме какие-то зимние истории: горки, коньки и так далее. Суперплана у нас нет, но есть отчетливое желание масштабироваться, сохранив наши ключевые фишки: чтобы было природно, гармонично и в стиле Pinterest. Чтобы люди хотели к нам возвращаться, любоваться природой и наслаждаться отдыхом и качественным общением со своей семьей.
Текст: Денис Либстер
Фото: Людмила Рябинина
Стиль: Алина Тарасова
Макияж: Дарья Ищенко (Manufaktura Beauty)
Прическа: Анастасия Юнисова (Manufaktura Beauty)
