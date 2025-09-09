Глэмпинг или семейная ферма?

Расскажите, с чего начался парк «Пара Альпак»? Это было спонтанное решение или детально продуманный план?

Денис: Наверное, можно сказать так: все началось с желания создать место, в котором наши дети будут счастливы. А в 2020 году, когда у нас появился большой земельный участок, поняли, что эта мечта вполне может стать реальностью. После этого оставалось только сделать первый шаг! Кстати, до «Пара Альпак» могло и не дойти: сначала я хотел построить на участке масштабный глэмпинг. Но история не знает сос-лагательных наклонений.

Кто же в итоге принес на семейный ужин план семейной фермы?

Юлия: Разумеется, это сделал Денис! Потому что он в нашей династии отвечает за все планы. Честно говоря, на первых этапах работы фермы, он почти каждый месяц приходил с новыми идеями, сейчас на новые задумки времени и сил не всегда хватает.

Денис: Мне хотелось доказать, что даже в эпоху повсеместного айти и дижитализации всего, что только можно, традиционные ценности по-прежнему имеют вес! Поэтому основой философии нашего проекта стал тренд, который никогда не утратит своей актуальности – я говорю про семью! Сегодня «Пара Альпак» объединяет три поколения: наши дети с пеленок знают, чем отличается альпака от ламы, а бабушки и дедушки помогают им – и нам! – не только советами, но и руками. И мне очень нравится, что связать поколения у нас получилось с большим уважением к традициям: нашу семейную ферму можно назвать ярким представителем зарождающегося курса на осознанное предпринимательство.

Юлия: Наш проект помог стать не просто семьей, а семьей в квадрате. «Пара Альпак» – это органичное объединение классического фермерства и необычных для нашего региона животных: кроме альпак, у нас есть нубийские козы, лойские овцы, китайские шелковые курицы и шотландские коровы и семья пони.