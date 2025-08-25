Первоклассный отдых: где праздновать День знаний в Самаре

Первое сентября не за Жигулевскими горами – время задуматься о том, где и как отметить праздник (без ручек, тетрадей и тонны учебников!) Собака.ru собрала список мест, где начало нового учебного года смогут отпраздновать все: и семьи первоклассников, и ученики средних и старших классов, и студенты.
Варианты – на любой вкус: устраиваем праздничное застолье в «Грузинских историях», осваиваем быструю езду в электро-картинге «Е-Карт», становимся участниками телешоу от Goodnight Show, останавливаем ценные мгновения в автопортретной «Моменты», окунаемся в детство вместе с бистро «Земляне» и познаем азы волшебства в Nonna di Bruni.
Ресторан «Грузинские истории»
Центр Самары и неспешный ужин среди самых близких (а может и мега-веселый – среди одноклассников и одногруппников!) были созданы друг для друга. Гастрономический оазис с щедрым гостеприимством и бескрайней душой – ресторан «Грузинские истории» – планирует встречать День знаний с размахом: хачапури по-аджарски, хинкали с сочной начинкой, чахохбили, харчо, лобио, пхали – выбор практически бесконечный. Расположиться можно как в ресторане, который разделен на три тематических зала, так и на уютном летнике – погода первого сентября обещает быть огненной!
Электро-картинг «Е-Карт»
Гонщикам приготовиться (и надеть шлемы!): провести несколько часов после школьной линейки в единственном крытом картинг-центре в Самаре с мостом и туннелем – звучит как план. Двести шестьдесят метров динамичной – с перепадами уровней – трассы, вся необходимая экипировка – от шлема и одноразовой шапочки до защиты для шеи и ребер и полный инструктаж по технике безопасности – все это входит в стоимость аренды. Дополнительно в «Е-Карт» можно забронировать вип-комнаты для празднования Первого сентября – в кругу одноклассников и друзей – и перекусить фирменной пиццей в местном кафе.
Новый формат отдыха Goodnight Show
Кто говорит, что никогда не представлял себя участником шоу, делал это в два раза чаще! Уже более четырех лет в Самаре существует новый формат отдыха Goodnight Show – авторская программа в стиле популярных телешоу, где во главе стоят юмор, логика и импровизация. Организаторы берут известные форматы и адаптируют их под праздники, в том числе и под День знаний! Светящиеся тумбы и спецэффекты, целый час интерактивов и пять игровых раундов не дадут заскучать ни малышам, ни подросткам, ни их родителям.
Автопортретная «Моменты»
Замедлить ход времени (и даже его остановить!) в важный праздник удастся в «Моментах» – автопортретной студии с большим экраном, на котором сразу же можно увидеть получаемый результат. Гениальное, как известно, просто: в студии есть весь необходимый реквизит для фотосессий с семьей, друзьями и одноклассниками, огромное зеркало, которое поможет с позированием, кнопка на пульте и простор – для фантазий и классных идей. Фотографии (около двухсот-трехсот штук) будут готовы – внимание! – уже на следующий день. Самые удачные кадры здесь предлагают «достать из диджитала» и распечатать в виде пинтерестных стильных открыток.
Бистро «Земляне»
Голодными на линейку не идем: забегаем в бистро «Земляне», чтобы позавтракать оладушками, домашними блинчиками и гренками со сметаной (как в детстве!) В День знаний бистро работает с девяти утра, а начиная со 2 сентября будет открывать свои двери на час раньше. Вечером любителей понятной, простой, но в то же время изысканной кухни будут ждать на семейный ужин или встречу с одноклассниками: сезонные блюда из местных овощей, ягод и мяса – от волжского судака с кукурузным кремом и цукини до лепешек с фермерской старчателлой и бакинскими томатами – все это станет яркой точкой важного праздника – для любых возрастов!
Кафе Nonna di Bruni
Волшебство есть у нас дома (далеко за пределами Хогвартса!): в День знаний в кафе Nonna di Bruni пройдет праздник для юных магов и их родителей. Маленькие волшебники смогут пройти через распределение по факультетам с помощью Волшебной Шляпы, попробовать себя в роли героя сказочной истории, а после – отправиться на уроки по защите от темных искусств, телекинезу и уходу за магическими растениями. И это не все: в программе – (!) квиддич на метлах, химическое шоу и незабываемое время, проведенное в компании бабушки Синьоры Нонны – мастера кухонных чар и хранительницы семейных рецептов. Старт программы – в два часа дня.
