Поплакали, потосковали и вперед работать! Как не сойти с ума в первый рабочий день после отпуска

Создатель студии ремесленного хлеба Ma Miche и бренд-шеф Дарья Сапожникова рассказала, как переживает конец отпуска и что ей помогает быстро включиться в работу.

«После отпуска было сложно влиться в рабочий режим, особенно вставать рано утром, приходить в свою студию и печь хлеб. Во время отдыха режим дня у меня совсем другой, и я полностью расслабляюсь. Чувствуется, что снова стоять на ногах по десять часов за работой тяжело. Необходимо привыкать к строгому расписанию: водить ребенка в сад, ходить на работу, держать в голове кучу информации как по рабочим делам, так и по семейным.

Я человек-расписание, человек-табличка, человек-список – все это мои инструменты. Только с их помощью я не теряюсь в плеяде дел, которые обрушиваются на меня после отпуска. Так что мой единственный и главный лайфхак – все записывать и планировать. Чек-листы не только на работе, но и дома – начиная со счетчиков на воду, заканчивая планами на выходные. Без плана я не могу существовать в рабочем режиме. Поэтому в последний день отпуска я всегда выделяю время на составление списка рабочих задач – все от и до, чтобы работа не обрушилась как снег на голову».