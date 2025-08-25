Поплакали, потосковали и вперед работать! Как не сойти с ума в первый рабочий день после отпуска

Сезон отпусков уходит, приходит пора вспоминать, как работу работать. Печаль, тоска по свободным денькам и отсутствие фокуса на привычных рабочих задачах – симптомы «послеотпускной» хандры. Как с ней справиться, не подпалив пару дедлайнов? Отвечают самарские герои: основатель OVO Ceramics Александр Бердин-Лазурский, бренд-шеф и создатель студии ремесленного хлеба Ma Miche Дарья Сапожникова, актриса Самарского театра драмы Ольга Жукова и куратор музейных и образовательных проектов ЦКИ «Архслон» Елена Обухова.
«Если человек отдохнул, то он покажется легким»
Основатель OVO Ceramics Александр Бердин-Лазурский поделился лайфхаком, как справиться с объемными рабочими задачами, когда в голове лето, солнце, жара.
«Чтобы легче фокусироваться на работе, я дроблю большую задачу на кучу маленьких и незамедлительно приступаю к первой. Потом сразу ко второй и так далее. Размер задачи зависит от того, насколько у вас хватает сил концентрироваться – пятнадцать минут так пятнадцать минут, неделя так неделя.
Когда же у меня работники приходят с отдыха, я провожу самый обычный рабочий день, без всяких ожиданий на то, что человек отдохнул, набрался сил, и к нему пришли новые мысли. Если сотрудник хорошо отдохнул, то он быстро вольется в рабочий ритм».
«Я человек-расписание, человек-табличка, человек-список»
Создатель студии ремесленного хлеба Ma Miche и бренд-шеф Дарья Сапожникова рассказала, как переживает конец отпуска и что ей помогает быстро включиться в работу.
«После отпуска было сложно влиться в рабочий режим, особенно вставать рано утром, приходить в свою студию и печь хлеб. Во время отдыха режим дня у меня совсем другой, и я полностью расслабляюсь. Чувствуется, что снова стоять на ногах по десять часов за работой тяжело. Необходимо привыкать к строгому расписанию: водить ребенка в сад, ходить на работу, держать в голове кучу информации как по рабочим делам, так и по семейным.
Я человек-расписание, человек-табличка, человек-список – все это мои инструменты. Только с их помощью я не теряюсь в плеяде дел, которые обрушиваются на меня после отпуска. Так что мой единственный и главный лайфхак – все записывать и планировать. Чек-листы не только на работе, но и дома – начиная со счетчиков на воду, заканчивая планами на выходные. Без плана я не могу существовать в рабочем режиме. Поэтому в последний день отпуска я всегда выделяю время на составление списка рабочих задач – все от и до, чтобы работа не обрушилась как снег на голову».
«Период адаптации отнимает у меня пару дней: творческий процесс быстро затягивает!»
Актрисе Самарского театра драмы Ольге Жуковой вливаться в рабочий процесс после отпуска помогает любовь к своему зрителю.
«Вливаться в рабочий режим после отпуска всегда сложно, но в моем случае – это довольно приятная история. Все дело в моей нестандартной профессии: каждому артисту очень нужен свой зритель, поэтому мои зрители ждут меня так же, как жду их я. И каждый выход на сцену — это, конечно, всегда событие и маленький праздник. Сложнее всего включаться в режим. Потому что артист всегда находится в тренинге и занимается своей профессией в режиме 24/7, а отпуск – это время, когда можно думать о профессии не так часто. После такого расслабления сложно снова вклиниться в систему театра с ее графиками, спектаклями и репетициями. Обычно период адаптации отнимает у меня пару дней: творческий процесс быстро затягивает, сразу хочется творить и радовать своего зрителя. Мне кажется, именно для этого мы в эту профессию и приходим! И это и есть главный секрет и лайфхак: понимать, для чего ты выходишь на работу и для кого ты это делаешь. Да, есть разные градации, но в моем случае это, конечно же, для зрителя. Для меня, конечно же, самый главный фокус — это то, кому я нужна в своем рабочем процессе. Когда ты понимаешь, что несешь благую миссию своим делом, приносишь какую-то пользу обществу, человечеству и всему миру, мне кажется, это и служит главной мотивацией. Говорят, что нужно найти дело по душе, чтобы не работать ни одного дня в жизни: мне кажется, что это абсолютно отражает мою любовь к театру».
«Пара недель в ритме дистанта хорошо подготовят к более менее фиксированному графику»
Елена Обухова, куратор музейных и образовательных проектов ЦКИ «Архслон» считает, что мягко выйти из отпуска помогает правило «есть слона по кусочкам».
«Все знают, что «слона нужно есть по кусочкам», так и с выходом из отпуска – дела распределять желательно равномерно. Вообще, я не прерываю практически никогда свою собственную образовательную деятельность, пара-тройка курсов и околорабочих книг всегда в процессе изучения, так ты как бы и не выпадаешь из процесса, но и получаешь долю эндорфинов. Находясь в еще расслабленном режиме, какой-то процент работы выполняется перманентно и позволяет даже подсознательно продумывать будущие проекты. Поэтому, когда приближаются первые рабочие дни разум в тонусе, а не в прострации, меньше уходит времени на раскачку и решения даются легче. Для тех, кто занимается образовательной работой, сложнее всего наоборот влиться в отпуск, хорошо, что студенты летом отдыхают! Сложнее всего мне лично работать по графику, поэтому если есть возможность дистанта на работе, я бы обязательно взяла этот лайфхак как мягкий выход на работу: пара недель в таком ритме хорошо подготовят к более менее фиксированному графику. Ну и плохая погода помогает не тосковать по свободным денькам, но этот момент непредсказуемый. Если как следует соскучиться по деловому гардеробу, то можно соскучиться и по рабочим встречам, и по деловой активности. Но я пока не соскучилась!»
Текст: Екатерина Узилова
Фото: Татьяна Иващенко, Анастасия Пудинова, Дмитрий Недыхалов, архивы пресс-служб
