Очаровательная цветочность! Салон креативной флористики Symphony подготовит спэшл-букеты к Первому сентября

Когда вспоминаем, как трепетно идти на школьную линейку с пышным – и таким красивым! – букетом цветов для любимого учителя, начинаем задумываться о телепорте в прошлое. Сделать этот момент по-настоящему незабываемым поможет салон креативной флористики Symphony: здесь предлагают легкие букетики, с которыми ученики с легкостью простоят всю линейку, моно-цветы, большие букеты и композиции – подходящий вариант подарка от всего класса.

Важная (и трогательная!) деталь: сооснователь Symphony Гузелия Гизатова в цветочном деле с шести лет: любовь к флористике ей передала ее мама Сария Гизатова. Кстати, некоторые цветы, которые удастся встретить в букетах к Первому сентября, семья соберет в собственном саду.

Фото: Архивы пресс-служб

