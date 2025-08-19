Покажите свой букетик! Рассказываем, где купить цветы ко Дню знаний в Самаре

В первосентябрьской спешке легко забыть о важном (и очень красивом!) – о букете для любимых учителей, преподавателей, тренеров и наставников. Куда отправиться за моно-букетами – трендовым выбором вне времени и обстоятельств? Где составят стильную композицию? А кто сможет доставить свежие цветы точно ко времени – в один из важных дней в году? Собака.ru взяла все на себя и собрала бэст-букет из лучших цветочных мест города.
Srazu v vazu
Сказать «спасибо» учителю (даже без слов!) – проще, чем кажется. Сценариев для этого множество: от лаконичных монобукетов из хризантем и роз до авторских композиций и «вау»-вариантов. Разгружаем утро первого сентября и оставляем время для приятных хлопот: в цветочной мастерской можно заказать букет заранее – в любое время дня и ночи. Из действительно приятного – Srazu v vazu работает круглосуточно!
Sicilia
Банты? Готовы! Рубашки? Наглажены! Подбираем букет, который порадует и приятно удивит преподавателей, и бежим на линейку. В этом году мастерская Sicilia – круглосуточно, без перерывов и выходных! – в первосентябрьской суете будет собирать букет за букетом. Каждый – неповторимый и индивидуальный. Тем, кто не успеет доехать до Ленинградской накануне или день в день, заботливые курьеры доставят цветочный комплимент в любое время – даже ночью.
Luciano
Знаем как минимум три повода заглянуть в цветочную студию Luciano накануне Дня знаний, и огромный – просто гигантский! – выбор различных цветов – первый из них. Гипсофилы, французские розы, пионы, ромашки, ирисы, гортензии и лилии – лишь малая часть того, что поможет сделать важный праздник действительно незабываемым. Второй повод – система лояльности, при регистрации в которой можно получить приветственную скидку. А третий – и очень важный – на все букеты действует гарантия сорок восемь часов с момента покупки.
«Арабеска»
Свое цветочное производство – это звучит круто! Уже двадцать пять лет сеть «Арабеска» заботится о том, чтобы ко всем важным датам (а у каждого они свои!) в салонах можно было бы собрать элегантные букеты – на любой вкус и под разный бюджет. Большинство культур – около тридцати – выращиваются на собственной ферме в Самарской области: так, цветы не проходят длительных транспортировок и остаются свежими долгое время. Эустомы, лилии, гелиантусы, а прямо к первому сентября еще и хризантемы разных сортов и оттенков – все это можно найти в одном из трех фирменных цветочных салонов.
«Веранда»
Восемнадцать им уже: мастерская флористики и дизайна «Веранда» раздает цветочный стиль в городе с (!) 2007 года. Каждый день – без перерывов и выходных! – здесь создают эксклюзивные букеты: свежайшие цветы, к слову, на витрину доставляют из центральных регионов России и всего мира. Недавно мастерская переехала на Спортивную – теперь цветочное пространство находится в паре шагов от ЦУМ «Самара».
Teplitsa decor bar
Авторский и теплый цветочный уголок в сердце старого города – это Teplitsa decor-bar. Сестры Настя и Алена Соколовы – настоящие амбассадоры красоты – создают букеты: от элегантных монокомпозиций для любителей классики до смелых и необычных сочетаний для тех, кто ценит новаторство. К Первому сентября здесь можно заказать яркие цветочные комплименты из георгинов, амми, гелихризума и других сезонных цветов – фантазия без границ!
Tmin
Это цветочный стиль (и тут не поспоришь!) Мастерская Tmin – эстетичное пространство с продуманным концептом. Вдохновляемся референсами на сайте, определяемся с тем самым вариантом и цветовой гаммой, а дальше – доверяем дело настоящим цветочным профи. Так что, вам (и нам!) монобукет из трендовых подсолнухов, гортензии и эустомы в плетеной корзине или хелеборус и лилия ла в космической керамической вазе ручной работы? Любая задумка для самых искренних улыбок в важную дату.
