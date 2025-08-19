Покажите свой букетик! Рассказываем, где купить цветы ко Дню знаний в Самаре

Свое цветочное производство – это звучит круто! Уже двадцать пять лет сеть «Арабеска» заботится о том, чтобы ко всем важным датам (а у каждого они свои!) в салонах можно было бы собрать элегантные букеты – на любой вкус и под разный бюджет. Большинство культур – около тридцати – выращиваются на собственной ферме в Самарской области: так, цветы не проходят длительных транспортировок и остаются свежими долгое время. Эустомы, лилии, гелиантусы, а прямо к первому сентября еще и хризантемы разных сортов и оттенков – все это можно найти в одном из трех фирменных цветочных салонов.

«Веранда»