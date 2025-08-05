Ирина Свиридова: «Может это прозвучит забавно, но я сама всегда мечтала потрогать наши потолки»

Искусство для каждого! Музей Модерна выиграл грант грантовый конкурс «Без исключения» Благотворительного фонда «Свет», а это значит, что уже в начале осени здесь стартуют инклюзивные экскурсии с тактильными моделями. Моделями чего? Потолков! Убедиться, что мы не ходим по грани фантастики, нам помогла заведующая Ирина Свиридова: обсудили, что из себя представляет современный музей, что такое инклюзия и почему различия – вовсе не повод оставаться в стороне.
«Современный музей – доступный музей с программами для разных аудиторий»
В конкурсе «Без исключения» благотворительного фонда «Свет» было несколько номинаций, предполагающих различные степени вовлечения в инклюзию. На каком уровне был Музей Модерна в период подачи заявки?
Мы подали заявку на «СВЕТлый старт». К слову, Музей Модерна только-только включается в сетку доступных музеев и наш инклюзивный проект стал первым серьезным шагом на этом пути. До этого мы не практиковались в данном вопросе, только проводили нетворкинги и обучения. Сначала – благодаря взаимодействию с коллегами из филиала Третьяковской галереи в Самаре – стало понятно, что современный музей – доступный музей с программами для разных аудиторий. Еще до открытия Третьяковки на Фабрике-кухне работники галереи проводили различные встречи-занятия с музейными сотрудниками, которые занимаются инклюзией на протяжении многих лет. Одной из таких встреч стала конференция «Осязаемый архив» в 2023 году. Она была направлена на сохранение и переосмысление инклюзивных практик от людей, имеющих определенный опыт работы с доступной средой. Событие объединило настоящих профессионалов, которые соприкасаются с инклюзией в разных музеях страны. Среди спикеров были и люди с собаками-поводырями. Тогда-то мы и поняли, что есть довольно много профессионалов, к которым можно обратиться, а они, в свою очередь, будут рады помочь.
Еще одним толчком стало обучение экскурсоводов «Покажи козу» в нашем музее, которое тоже организовали коллеги из филиала Третьяковской галереи в Самаре. Программа была нацелена на слабослышащих и глухих людей. Обучались несколько человек: по конкурсу собрали группу слабослышащих людей, которым хотелось попробовать себя в экскурсионном деле. Новые экскурсоводы учили историю нашего и Литературного музеев, ходили на занятия в Третьяковку в Самаре и в галерею «Виктория». Участники после обучения сдавали нам экскурсии на русском жестовом языке.
Не каждый музей внедряет инклюзивную программу в свое пространство: дело во времени или это настолько серьезная проблема?
Это довольно важная тема, потому что музей должен быть открытым и доступным для всех. Культурные институции обязаны стремиться именно к тому, чтобы никак не выделять людей ограниченными возможностями здоровья. И здесь, конечно, важно помнить, что инклюзия – это не только про людей с инвалидностью, но еще и про пожилых, и про родителей с малышами на колясках.
Основная проблема заключается в том, что большинство самарских музеев и галерей находятся в исторических зданиях, которые, в свою очередь, не приспособлены для людей с инвалидностью. Например, наш особняк в этом вопросе действительно плачевен, но мы делаем все, что в наших силах.
С какой аудиторией Музей Модерна начал работать в первую очередь?
Модерн – визуальный стиль, поэтому мы начали работу именно с людьми незрячими и слабовидящими. Единственное, что до сих пор находилось не в доступе для тактильного осмотра – это наши прекрасные потолки – одно из главных украшений особняка. И мы подумали: а что если сделать их уменьшенные модели? Так и появилась идея большого инклюзивного проекта. Может это прозвучит забавно, но я сама всегда мечтала потрогать наши потолки. Вот и у меня будет такая возможность!
«В гостиной будет звучать музыка эпохи модерна, а в будуаре хозяйки у нас можно будет послушать ароматы того времени»
На что будут больше ориентированы экскурсии для незрячих людей с нарушением зрения: на тактильные ощущения или на тифлокомментирование?
Еще на моменте разработки проекта мы поняли, что двигаемся по принципу мультисенсорного музея. Например, тифлокомментирование в любом случае обязательный пункт: человеку важно понимать, в каком пространстве он находится, что его окружает, в каких условиях он находится в данную минуту, а уже после – нам важно дать ему возможность тактильно осмотреть материалы, из которых состоит здание, и перейти к экспонатам. По нашей задумке к этому еще должны присоединиться звук и запах: в гостиной будет звучать музыка эпохи модерна, а в будуаре хозяйки у нас можно будет послушать ароматы того времени. Важно задействовать все доступные органы чувств!
Какие эмоции – по вашему мнению – будет вызывать инклюзивный проект?
Скорее не эмоции, а именно ощущение перемещения во времени. Наша задача – осовременить ту эпоху и показать, что она ближе, чем кажется. Модерн – это не древняя старость, это часть нашей жизни и нашего города.
От каких идей после командного брейншторма пришлось отказаться?
Когда мы только задумывались над тем, что же будем подавать на конкурс, планировали делать проект для людей и незрячих, и слабослышащих с инвалидностью и по зрению, и по слуху. Хотели реализовать не только тактильные модели потолков, но и записать видеоэскурсию на жестовом языке. жестов. А еще рассматривали вариант установки уличной тактильной модели здания, чтобы человек мог узнать о модерне, даже не заходя в музей. От этих идей мы пока отказались, так как посчитали, что они немного из другого направления. Но мы не убрали задумки в долгий ящик – вероятно, вернемся к ним, но немного позже.
«Нам, музейным сотрудникам, важно видеть в человеке человека»
В 2024 году на интервью для Собака.ru в рамках премии «ТОП-50» вы подчеркнули, что музею важно говорить с человеком на одном языке. Отличается ли этот язык, если вопрос заходит про инклюзию?
Я придерживаюсь мнения, что язык и в том, и в другом случаях один – он должен быть вежливым, благожелательным приятным. Нет, человек, посещая музей, не должен ощущать себя как дома, но он определенно должен чувствовать, что ему здесь рады, на него не смотрят сверху вниз, не пытаются говорить с ним «учительским» тоном. Нам, музейным сотрудникам, важно видеть в человеке человека. Современный музей – это тот музей, который ведет субъектные переговоры с посетителем, находится с ним на одном уровне. И в то же время не навязывает ему своего мнения. Один из принципов современного музея – это лозунг: «Ничего про нас без нас». Он про то, что не нужно пытаться решить за человека, что конкретно ему нужно. Достаточно спросить у носителей опыта и прислушаться.
Доступный музей – это как раз прямой диалог. Мы постепенно приходим к тому, чтобы спрашивать у наших посетителей – постоянных и потенциальных, что бы они хотели, что мы как музей можем им дать и что нуждается в изменениях. Глупые вопросы, набивание «шишек» и разговор – это основа, потому что сделать доступный и комфортный музей, не учитывая мнения людей, просто невозможно. В идеале мы бы хотели стать той открытой площадкой, где человек прислушивается к другому человеку и понимает, что разнообразие необходимо для развития.
Важно, что перед музеем стоит задача сделать так, чтобы инклюзивная группа получала тот же уровень знаний, что и остальные посетители. Но, вероятно, наш инклюзивный проект сможет кратно расширить возможности – для всех: благодаря тактильным моделям потолков у людей появится возможность прикоснуться к тому, что до этого было недоступно.
Возвращаясь к началу нашего интервью, как вам кажется, что тормозит внедрение доступной среды в музеи?
Думаю, что самая главная проблема кроется в нехватке человеческих ресурсов. Не во всех музеях есть специалисты, которые хотели бы заниматься доступностью. Инклюзия все же требует постоянного включения. Мне кажется, что как раз такие проекты, как наш, могут стать маленькими кирпичиками для построения прочного здания инклюзивности. Пока нам остается верить в то, что маленький снежок вскоре превратится в «снежный ком», и инклюзивные проекты будут не только эпизодическими – они станут частью повседневной деятельности.
Когда можно будет познакомиться с инклюзивным проектом в музее?
В конце сентября мы планируем установить тактильные модели потолков, а с октября начнем проводить экскурсии для слабовидящих и незрячих людей. А еще – примерно в феврале! – Музей Модерна выпустит обучающую методичку и проведет семинар-встречу на тему инклюзивности для наших коллег и всех заинтересованных.
Текст: Елизавета Гончарова
Фото: Михаил Годовник, Дарья Мищенко
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