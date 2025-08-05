Ирина Свиридова: «Может это прозвучит забавно, но я сама всегда мечтала потрогать наши потолки»

Не каждый музей внедряет инклюзивную программу в свое пространство: дело во времени или это настолько серьезная проблема?

Это довольно важная тема, потому что музей должен быть открытым и доступным для всех. Культурные институции обязаны стремиться именно к тому, чтобы никак не выделять людей ограниченными возможностями здоровья. И здесь, конечно, важно помнить, что инклюзия – это не только про людей с инвалидностью, но еще и про пожилых, и про родителей с малышами на колясках.

Основная проблема заключается в том, что большинство самарских музеев и галерей находятся в исторических зданиях, которые, в свою очередь, не приспособлены для людей с инвалидностью. Например, наш особняк в этом вопросе действительно плачевен, но мы делаем все, что в наших силах.

С какой аудиторией Музей Модерна начал работать в первую очередь?

Модерн – визуальный стиль, поэтому мы начали работу именно с людьми незрячими и слабовидящими. Единственное, что до сих пор находилось не в доступе для тактильного осмотра – это наши прекрасные потолки – одно из главных украшений особняка. И мы подумали: а что если сделать их уменьшенные модели? Так и появилась идея большого инклюзивного проекта. Может это прозвучит забавно, но я сама всегда мечтала потрогать наши потолки. Вот и у меня будет такая возможность!

«В гостиной будет звучать музыка эпохи модерна, а в будуаре хозяйки у нас можно будет послушать ароматы того времени»

На что будут больше ориентированы экскурсии для незрячих людей с нарушением зрения: на тактильные ощущения или на тифлокомментирование?

Еще на моменте разработки проекта мы поняли, что двигаемся по принципу мультисенсорного музея. Например, тифлокомментирование в любом случае обязательный пункт: человеку важно понимать, в каком пространстве он находится, что его окружает, в каких условиях он находится в данную минуту, а уже после – нам важно дать ему возможность тактильно осмотреть материалы, из которых состоит здание, и перейти к экспонатам. По нашей задумке к этому еще должны присоединиться звук и запах: в гостиной будет звучать музыка эпохи модерна, а в будуаре хозяйки у нас можно будет послушать ароматы того времени. Важно задействовать все доступные органы чувств!

Какие эмоции – по вашему мнению – будет вызывать инклюзивный проект?

Скорее не эмоции, а именно ощущение перемещения во времени. Наша задача – осовременить ту эпоху и показать, что она ближе, чем кажется. Модерн – это не древняя старость, это часть нашей жизни и нашего города.

От каких идей после командного брейншторма пришлось отказаться?

Когда мы только задумывались над тем, что же будем подавать на конкурс, планировали делать проект для людей и незрячих, и слабослышащих с инвалидностью и по зрению, и по слуху. Хотели реализовать не только тактильные модели потолков, но и записать видеоэскурсию на жестовом языке. жестов. А еще рассматривали вариант установки уличной тактильной модели здания, чтобы человек мог узнать о модерне, даже не заходя в музей. От этих идей мы пока отказались, так как посчитали, что они немного из другого направления. Но мы не убрали задумки в долгий ящик – вероятно, вернемся к ним, но немного позже.