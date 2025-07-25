Сколько татуировок нужно, чтобы стать настоящим супергероем или пять глупых вопросов Кате Раек

Если бы татуировки могли звучать, какую музыку бы они играли?

Мои татуировки звучали бы как уютный лоу-фай бит: такой, что можно слушать часами. А может и спокойное инди с легкой ностальгией, будто каждая татуировка – это маленькая история.

Сколько татуировок потребуется, чтобы стать «татуированной легендой» в Самаре?

Чтобы стать настоящей легендой Самары, я бы сказала, что нужно иметь хотя бы одну татуировку от каждого самарского мастера – как коллекцию уникальных работ, которые рассказывают о городе, его татуировщиках и стилях.

А сколько татуировок нужно, чтобы стать самым веселым человеком в Самаре?

Думаю достаточно одной татуировки с локальной шуткой: например, смешной фразой на самарском диалекте или забавным символом, который поймут только местные, а может только ты сам.

Что будет, если я сделаю татуировку с картой Самары: смогу ли я ориентироваться в городе по ней?

На счет ориентироваться – вряд ли, но такая татуировка станет вашим личным талисманом и символом принадлежности к городу. К тому же, каждый раз глядя на нее, вы будете вспоминать любимые места, если, например, вы уже тут не живете, а может и просто чтобы помнить корни.

Сколько татуировок нужно, чтобы стать настоящим супергероем?

Для меня как для мастера настоящий супергерой – тот, кто не дергается и стойко переживает сеанс, особенно если мы делаем ребра. Вот это сила!

Текст: Александра Безбородова

Фото: Автопортретная